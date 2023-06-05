Карасев – судья матча «Енисей» – «Факел» за право играть в РПЛ. Левников назначен на игру «Родины» и «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Юрий Баскаков Енисей Александр Гончар Факел Александр Колобаев Сергей Карасев Евгений Турбин Виталий Мешков Игорь Демешко Николай Богач Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Павел Шадыханов Николай Еремин Владимир Москалев Кирилл Левников Роман Усачев Адлан Хатуев Андрей Веретешкин Арам Петросян Александр Богданов 1984 Пари НН Артем Чистяков Евгений Кукуляк Родина Москва Артем Любимов Футбол

Назначены арбитры на Фонбет Переходные матчи между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.

В стыковых матчах «Факел», занявший 14-е место по итогам сезона в Мир РПЛ, сыграет с «Енисеем», занявшим в Первой лиге 4-е место. «Пари НН», ставший 13-м в высшем дивизионе, сыграет с «Родиной», занявшей 5-е место в Первой лиге.

Первые матчи пройдут 7 июня, ответные – 10 июня.

7 июня (среда)

«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор –  Юрий Баскаков.

«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Николай Богач; инспектор –  Александр Колобаев.

10 июня (суббота)

«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Николай Еремин; инспектор –  Александр Гончар.

«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор –  Игорь Синер.

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5 комментариев

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Bashibuzuck
Сюрпризов не будет
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Redmurza
Надеюсь все сложится лучше, чем в прошлом матче Енисея, который судил Карасёв)
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всех главных судей матчей стыков я перечислил до назначения, увы, всё очень было предсказуемо...
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Caniball
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всех главных судей матчей стыков я перечислил до назначения, увы, всё очень было предсказуемо...
НН и Воронеж больше нужны лиге чем Енисей и тем более уж Родина.
Если бы Рубин или Балтика были бы в стыках, тут уже больше вариантов могло быть.
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