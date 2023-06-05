Карасев – судья матча «Енисей» – «Факел» за право играть в РПЛ. Левников назначен на игру «Родины» и «Пари НН»

Назначены арбитры на Фонбет Переходные матчи между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.

В стыковых матчах «Факел», занявший 14-е место по итогам сезона в Мир , сыграет с « », занявшим в Первой лиге 4-е место. «Пари НН», ставший 13-м в высшем дивизионе, сыграет с « », занявшей 5-е место в Первой лиге.

Первые матчи пройдут 7 июня, ответные – 10 июня.

7 июня (среда)

«Енисей» – «Факел»: судья – , ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

10 июня (суббота)

«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.

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