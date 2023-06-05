Карасев – судья матча «Енисей» – «Факел» за право играть в РПЛ. Левников назначен на игру «Родины» и «Пари НН»
Назначены арбитры на Фонбет Переходные матчи между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.
В стыковых матчах «Факел», занявший 14-е место по итогам сезона в Мир РПЛ, сыграет с «Енисеем», занявшим в Первой лиге 4-е место. «Пари НН», ставший 13-м в высшем дивизионе, сыграет с «Родиной», занявшей 5-е место в Первой лиге.
Первые матчи пройдут 7 июня, ответные – 10 июня.
7 июня (среда)
«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.
10 июня (суббота)
«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Александр Гончар.
«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Если бы Рубин или Балтика были бы в стыках, тут уже больше вариантов могло быть.