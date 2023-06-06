«Торпедо» объявило об уходе Кутепова. Защитник провел 9 матчей за клуб в РПЛ
Илья Кутепов покидает «Торпедо».
Срок действия контракта 29-летнего защитника с московским клубом истек. Соглашение не будет продлено, игрок покинет команду.
Кутепов перешел в «Торпедо» летом 2022 года и провел 9 матчей в рамках Мир РПЛ. Футболист ни разу не сыграл после 22 апреля из-за отстранения от основной команды.
Подробную статистику Ильи можно найти здесь.
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Не считая отрезка, когда Тедеско решил из него нападающего делать.
Вопросы к тренерам, которых сменилось несколько.
>мог спокойно уйти в аренду и доказывать
Мог ли? Или таки нужен был клубу "для ротации"?