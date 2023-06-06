«Торпедо» объявило об уходе Кутепова. Защитник провел 9 матчей за клуб в РПЛ

Илья Кутепов покидает «Торпедо».

Срок действия контракта 29-летнего защитника с московским клубом истек. Соглашение не будет продлено, игрок покинет команду.

перешел в « » летом 2022 года и провел 9 матчей в рамках Мир . Футболист ни разу не сыграл после 22 апреля из-за отстранения от основной команды.

Подробную статистику Ильи можно найти здесь.

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