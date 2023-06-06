«Торпедо» объявило об уходе Кутепова. Защитник провел 9 матчей за клуб в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Торпедо Илья Кутепов Футбол

Илья Кутепов покидает «Торпедо».

Срок действия контракта 29-летнего защитника с московским клубом истек. Соглашение не будет продлено, игрок покинет команду. 

Кутепов перешел в «Торпедо» летом 2022 года и провел 9 матчей в рамках Мир РПЛ. Футболист ни разу не сыграл после 22 апреля из-за отстранения от основной команды. 

Подробную статистику Ильи можно найти здесь

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23 комментария

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ВладимирНеПутин
Удивительно, как сборная с ним дошла до 1/4 ЧМ. Черчесов гений и Игнашевич, конечно
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Виктор Краснодар
Ответ ВладимирНеПутин
Удивительно, как сборная с ним дошла до 1/4 ЧМ. Черчесов гений и Игнашевич, конечно
Рядом с Игнашевичем и я бы в центре защиты неплохо смотрелся
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Спартак Уокер
Даже в Торпедо не заиграл
+4
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Кутепов это стыд последние 5 лет, неужели у каждого нашего профессионала на голове только лак, а в голове кроме денег ни капли достоинства?
+5
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+3
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kolokolo22
Ответ kolokolo22
Физика есть, ума нет
Или наоборот. Ум есть. Чего здоровье гробить, если после 35 жизнь только начинается. А бабки и так капают.
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Zenith forever
Всего то 29 лет!
+2
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Serge Vendino
Ответ ВладимирНеПутин
Удивительно, как сборная с ним дошла до 1/4 ЧМ. Черчесов гений и Игнашевич, конечно
Ждём Кутепова в Балтике?)
+2
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Oleg Olegov
Ну что, теперь, как положено легенде, в Аль Иттихад?
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RAMIK
Всё таки не смог он замотивировать себя после ЧМ и хорошего контракта. Хотя я был уверен, что это зашитник сборной на много лет вперёд.
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Артём Околович
Вот настоящая легенда Милана, а не ваш Ибрагимович
+1
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Самозанятый
Ответ Serge Vendino
Ждём Кутепова в Балтике?)
Рано им вылетать. Пусть в Спартак возвращается.
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Dmitry Orlov
Ответ </c/>
Кутепов это стыд последние 5 лет, неужели у каждого нашего профессионала на голове только лак, а в голове кроме денег ни капли достоинства?
Стыд для кого? Для Спартака, который сначала дал игроку контракт с большой зарплатой, а потом выпускал на поле только по большим праздникам? К игроку-то какие вопросы? Одно дело - играть и делать это плохо, а другое - когда ты и шансов толком не получаешь.
Не считая отрезка, когда Тедеско решил из него нападающего делать.
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Shumer
Конечно удивительные трансферы были в Торпедо, , будто весь шлак собрали с мира. Кутепом один из самых слабых. Есть конечно пару интересных, типа Рейны, Юзепчука, Бабурин.. Может еще кто-то, а так место им в фнл
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Ксяоми Ноутов
Ответ RAMIK
Всё таки не смог он замотивировать себя после ЧМ и хорошего контракта. Хотя я был уверен, что это зашитник сборной на много лет вперёд.
Замотивировать не смог или научиться играть? Это чудо в Спартаке кучу голов напривозило. В первом сезоне вообще матчей 6-7 подряд из-за его ошибок были пропущены голы.
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Dmitry Orlov
Ответ </c/>
ответственности с игрока никакой? почему игрок сидел весь контракт без шансов на игру, мог спокойно уйти в аренду и доказывать...может всё же дело в игроке, да и тренера о нём и Гапонове отзывались крайне спорно, что тренируются они слабо, когда играл Кофрие...
>почему игрок сидел весь контракт без шансов на игру

Вопросы к тренерам, которых сменилось несколько.

>мог спокойно уйти в аренду и доказывать

Мог ли? Или таки нужен был клубу "для ротации"?
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Ответ Dmitry Orlov
Стыд для кого? Для Спартака, который сначала дал игроку контракт с большой зарплатой, а потом выпускал на поле только по большим праздникам? К игроку-то какие вопросы? Одно дело - играть и делать это плохо, а другое - когда ты и шансов толком не получаешь. Не считая отрезка, когда Тедеско решил из него нападающего делать.
ответственности с игрока никакой? почему игрок сидел весь контракт без шансов на игру, мог спокойно уйти в аренду и доказывать...может всё же дело в игроке, да и тренера о нём и Гапонове отзывались крайне спорно, что тренируются они слабо, когда играл Кофрие...
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Redmurza
Ответ ВладимирНеПутин
Удивительно, как сборная с ним дошла до 1/4 ЧМ. Черчесов гений и Игнашевич, конечно
Кутепов тогда был приличным защем, тащемта
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Caniball
Ответ Serge Vendino
Ждём Кутепова в Балтике?)
Балтика, Химки - да, в целом подходящие команды для продолжения карьеры.
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kolokolo22
Физика есть, ума нет
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Aлекс Губанов
Провальный сезон. Сейчас все сбегут. Кроме болельщиков.
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fellx
Легенда
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