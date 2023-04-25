Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с основой «Торпедо» («Чемпионат»)
Главный тренер «Торпедо» отстранил двоих игроков от тренировок с командой.
Как сообщает «Чемпионат», Пеп Клотет отстранил защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина. Эти футболисты будут тренироваться со второй командой автозаводцев.
Кутепов перешел в «Торпедо» летом 2022 года на правах свободного агента. В Мир РПЛ он провел 9 матчей.
Нетфуллин вернулся в московскую команду в январе 2020 года. В текущем розыгрыше чемпионата России он провел 21 игру.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Ну а в чемпионский год Спартак Карреры играл на сумасшедших эмоциях, там и переход может выстрелить.
В ситуации с Торпедо нет уже разницы, с какой стороны кот себе нализывать будет, это ФНЛ, кроме тренера это явно все понимают)