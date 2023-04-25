Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с основой «Торпедо» («Чемпионат»)

Главный тренер «Торпедо» отстранил двоих игроков от тренировок с командой.

Как сообщает «Чемпионат», отстранил защитника Илью Кутепова и полузащитника . Эти футболисты будут тренироваться со второй командой автозаводцев.

Кутепов перешел в « » летом 2022 года на правах свободного агента. В Мир РПЛ он провел 9 матчей.

Нетфуллин вернулся в московскую команду в январе 2020 года. В текущем розыгрыше чемпионата России он провел 21 игру.

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