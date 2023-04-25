Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с основой «Торпедо» («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Торпедо Равиль Нетфуллин Илья Кутепов Чемпионат.com Пеп Клотет Торпедо-2 Футбол

Главный тренер «Торпедо» отстранил двоих игроков от тренировок с командой.

Как сообщает «Чемпионат», Пеп Клотет отстранил защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина. Эти футболисты будут тренироваться со второй командой автозаводцев. 

Кутепов перешел в «Торпедо» летом 2022 года на правах свободного агента. В Мир РПЛ он провел 9 матчей.

Нетфуллин вернулся в московскую команду в январе 2020 года. В текущем розыгрыше чемпионата России он провел 21 игру. 

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25 комментариев

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Pok_Toholo
Слишком высокий уровень Кутепова повергает в депрессию остальных игроков
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rgdymfsc9r
Как же такая деградация может произойти с Кутеповым. Еще играть и играть
+26
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+26
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Peter Parker
А Пеп не пальцем делан, быстро раскусил шарлатана Кутепова
+17
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Алар
Отстранил заслуженного мастера спорта)))
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Ход_Конём
Пеп и Кутеп
+11
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Football Forever
Ответ rgdymfsc9r
Как же такая деградация может произойти с Кутеповым. Еще играть и играть
Да он всегда был средним защитником, если не сказать слабым. Рядом с Игнашевичем и школьник может неплохо выглядеть.
Ну а в чемпионский год Спартак Карреры играл на сумасшедших эмоциях, там и переход может выстрелить.
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jeckk
Как посмел. Кутеп же ЗМС
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angry horse
Нетфуллин - брак академии ЦСКА😎
+5
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Сибирский литовец
Ответ ALMANAC
А помните как на ЧМ с Игнашевичем цементировал?
Там и Жирков ещё бетона подвозил
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SuperStarrrr
Ну Кутепов своим фолом реально перевернул исход прекрасно складывающегося матча
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plfram
Ответ Peter Parker
А Пеп не пальцем делан, быстро раскусил шарлатана Кутепова
Среди торпедовских кудесников мяча Кутепов явно не самое слабое звено)
В ситуации с Торпедо нет уже разницы, с какой стороны кот себе нализывать будет, это ФНЛ, кроме тренера это явно все понимают)
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ALMANAC
А помните как на ЧМ с Игнашевичем цементировал?
+1
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Сибирский литовец
Ответ Магомед Саид Амирханов
Пора на пенсию
Пора в Химки !)
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Eric_Cartman
Как Кутеп так деградировал-то? Вроде был чуть ли не основным, после братьев с Игнашевичем в сборную
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Магомед Саид Амирханов
Пора на пенсию
+1
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А.Э.РАСИМ
Котлета отстранил Кутаба и Нефть от тренировок.
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JForce
Огось. А Пеп колючий .
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Кутепов просто жесть какой балласт...после ЧМ2018 похоронил карьеру...
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ziyafeson
Из всех тренеров торпэдо в этом сезоне клотет единственный кто с такими игроками делает что-то внятное. На поле видно что игроки понимают что делают. Вообщем то видно что он знает что и как.
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Дуойка Бубнова
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как иностранные специалисты за неделю понимают реальный уровень российских паспортистов в РФПЛ
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RLVedter
Кутепов косанул против Химок. Печально было наблюдать.
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Мукунку хороший
Ответ rgdymfsc9r
Как же такая деградация может произойти с Кутеповым. Еще играть и играть
Если только в карты.. на мелочь)
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Japonskiy Magnitofon
Ответ JForce
Огось. А Пеп колючий .
Да сразу видно было, что чел с характером.
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