Нетфуллин подтвердил отстранение от основы «Торпедо»: «Причина, которую озвучил тренер, – что я привношу негатив в коллектив. Я хотел узнать аргументы, а Клотет встал и ушел»

Равиль Нетфуллин подтвердил, что его отстранили от тренировок с основой «Торпедо».

Ранее стало известно, что главный тренер московской команды принял решение отстранить полузащитника и защитника Илью Кутепова от тренировок с основным составом.

«Информация, что я отстранен от тренировок, – правда. Я узнал это лично от главного тренера через переводчика. Просидев меньше минуты в форме, произошел негативный разговор.

Причина, которую озвучил тренер, – что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ Клотет встал и ушел. После этого вызвали Илью Кутепова, и их разговор закончился на той же ноте.

Мы не принимали участие в тренировке, стояли на бровке. Главный тренер хотел нас выгнать и оттуда, но это его решения. По всем остальным вопросам лучше обратиться уже к нему и президенту клуба.

« » – клуб с историей, уважительно относится к воспитанникам клуба. С руководством пока что успел обсудить то, что я у них запросил бумагу о переводе во вторую команду, мне ее предоставили. Это для того, чтобы я смог тренироваться во второй команде.

Я не закрываюсь от дальнейшего диалога, но поведение тренера мне непонятно. Для меня очень странно то, что произошло сегодня между нами», – сказал Нетфуллин.

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