Несколько клубов из Израиля хотят подписать Кутепова бесплатно (Metaratings)
Илья Кутепов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.
По информации Metaratings.ru, несколько израильских клубов проявляют интерес к 29-летнему защитнику. Они готовы подписать игрока летом на правах свободного агента, если опция продления его контракта с «Торпедо» не будет активирована.
Ранее стало известно, что Кутепова отстранили от тренировок с основным составом «Торпедо».
В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 9 матчей. Его статистику моно найти здесь.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
8 комментариев