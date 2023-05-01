Несколько клубов из Израиля хотят подписать Кутепова бесплатно (Metaratings)

Илья Кутепов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

По информации Metaratings.ru, несколько израильских клубов проявляют интерес к 29-летнему защитнику. Они готовы подписать игрока летом на правах свободного агента, если опция продления его контракта с «Торпедо» не будет активирована.

Ранее стало известно, что отстранили от тренировок с основным составом « ».

В текущем сезоне Мир защитник провел 9 матчей. Его статистику моно найти здесь.

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