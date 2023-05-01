Несколько клубов из Израиля хотят подписать Кутепова бесплатно (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо высшая лига Израиль Илья Кутепов Футбол

Илья Кутепов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

По информации Metaratings.ru, несколько израильских клубов проявляют интерес к 29-летнему защитнику. Они готовы подписать игрока летом на правах свободного агента, если опция продления его контракта с «Торпедо» не будет активирована.

Ранее стало известно, что Кутепова отстранили от тренировок с основным составом «Торпедо».

В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 9 матчей. Его статистику моно найти здесь

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8 комментариев

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f_L_ake
…и вечером-таки продать его в Химки
+8
-2
+6
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Kanan Jarrus
Ответ Lionel Andres Messi 10
Палестина вздрогнула, узнав о секретном оружии Израиля. Им стал...
это скорее секретное оружие палестины, дабы наконец уничтожить израиль
+3
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Vova@1996
Он прям нарасхват
+1
0
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Abriel
а за шо отстранили?
+1
0
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Lionel Andres Messi 10
Палестина вздрогнула, узнав о секретном оружии Израиля. Им стал...
+1
0
+1
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Несусветный Папаша
Так,а вроде же вся Италия в очереди стояла,а что случилось?
0
0
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Andrew Petrov
ребята,мы будем очч благодарны,только заберите на подольше и подальше👈
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Abriel
Ответ Несусветный Папаша
Так,а вроде же вся Италия в очереди стояла,а что случилось?
Т перекупил
0
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