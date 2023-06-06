Аршавин об игроках «Оренбурга»: «Никого не стал бы покупать. Нравится Вера, но я его не вижу в «Зените»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Оренбург Лукас Вера Сесар Флорентин Футбол

Андрей Аршавин считает, что ни один игрок «Оренбурга» не подошел бы «Зениту».

– Кто-нибудь из «Оренбурга» мог бы подойти «Зениту»?

– Все говорят о Вере. Спортивный директор «Оренбурга» Дима Андреев говорит, что Флорентин очень хороший, они его котируют или котировали выше, чем Веру. Мне Вера нравится, но я его не вижу в «Зените».

– То есть ни один игрок «Оренбурга» не подойдет «Зениту»?

– Я никого не стал бы покупать, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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3 комментария

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Игорь М.
Спортс, у вас у Лукаса Веры статистика вообще не та. Исправить не хотите?
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