Аршавин об игроках «Оренбурга»: «Никого не стал бы покупать. Нравится Вера, но я его не вижу в «Зените»
Андрей Аршавин считает, что ни один игрок «Оренбурга» не подошел бы «Зениту».
– Кто-нибудь из «Оренбурга» мог бы подойти «Зениту»?
– Все говорят о Вере. Спортивный директор «Оренбурга» Дима Андреев говорит, что Флорентин очень хороший, они его котируют или котировали выше, чем Веру. Мне Вера нравится, но я его не вижу в «Зените».
– То есть ни один игрок «Оренбурга» не подойдет «Зениту»?
– Я никого не стал бы покупать, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире шоу «Это футбол, брат!».
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