Андрей Аршавин: «У «Локо» самая слабая оборона в топ-8. Лантратов творил чудеса»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Илья Лантратов Джон Кордоба Херман Конти Иван Кузьмичев Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал игру «Локомотива» в защите.

«Я считаю, что в первой восьмерке у «Локо» самая слабая оборона. Там Лантратов творил чудеса.

Когда Конти бежал за Кордобой (в матче «Локомотив» – «Краснодар» – прим. Sports.ru), я думал, что это был Кузьмичев.

Написал одному из сотрудников «Зенита»: «Посмотри, какой Кузьмичев труп». А он мне отвечает, что это был Конти. Ну, значит, этот еще хуже!» – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».

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4 комментария

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disco stew
Увы, он прав. На игру Кузьмичева без слёз не взглянешь
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CriminalJoint62
У Оренбурга оборона хуже Локо
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Булат87
Не надо быть специалистом, чтобы это понимать, надо усилять всю линию , Магкеев тоже не тянет в защите, на моей памяти в этом году Станислав достаточно голов принëс.
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