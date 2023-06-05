Андрей Аршавин: «У «Локо» самая слабая оборона в топ-8. Лантратов творил чудеса»

Андрей Аршавин раскритиковал игру «Локомотива» в защите.

«Я считаю, что в первой восьмерке у « » самая слабая оборона. Там Лантратов творил чудеса.

Когда Конти бежал за (в матче «Локомотив» – «Краснодар» – прим. Sports.ru), я думал, что это был .

Написал одному из сотрудников «Зенита»: «Посмотри, какой Кузьмичев труп». А он мне отвечает, что это был Конти. Ну, значит, этот еще хуже!» – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора « ».

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