Андрей Аршавин: «У «Локо» самая слабая оборона в топ-8. Лантратов творил чудеса»
Андрей Аршавин раскритиковал игру «Локомотива» в защите.
«Я считаю, что в первой восьмерке у «Локо» самая слабая оборона. Там Лантратов творил чудеса.
Когда Конти бежал за Кордобой (в матче «Локомотив» – «Краснодар» – прим. Sports.ru), я думал, что это был Кузьмичев.
Написал одному из сотрудников «Зенита»: «Посмотри, какой Кузьмичев труп». А он мне отвечает, что это был Конти. Ну, значит, этот еще хуже!» – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».
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