Андрей Аршавин: «У «Зенита» нет шорт-листа русских игроков, да он и дороже бразильского будет – вот что самое обидное, смешное и сюрреалистичное. По Пиняеву предолжений не делали»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Павел Андреев агенты Сергей Пиняев Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин сообщил, что «Зенит» не пытается купить Сергея Пиняева у «Локомотива».

– Месяц назад появился список российских игроков – примерно все русские игроки. И сказали, что «Зенит» ими всеми интересуется и всех хочет взять. Насколько это реально, кто реально входит в этот шорт-лист?

– Нет такого шорт-листа. Понятно, что интересны все русские. Могли уйти бразильцы (сейчас это сложнее) – у «Зенита» должен быть план Б. Либо «Зенит» идет за иностранцами и там ищет на рынке, либо вынужден прийти сюда.

Я думаю, если взять этот шорт-лист, то он будет стоить дороже, чем взять бразильцев. Вот что самое обидное, смешное и сюрреалистичное – даже несмотря на то, что лимит расширен.

– Иван Карпов писал, «Зенит» опять пытался взять Пиняева.

– Да никто никого не пытался. Ваня Карпов мне устал звонить, я ему говорю: «Тебя очень много в моей жизни стало».

Никаких официальных предложений точно «Зенит» не делал. Я каждый день разговариваю с Павлом Андреевым. Это значит, что я каждый день интересуюсь Пиняевым? – сказал во время шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора петербуржцев.

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35 комментариев

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Назар Игорь
Истину глаголет Андрюха - российские игроки дороже бразильцев. Этих ребят на песочке Копакабаны масса, надо только угадать с трансфером, а Зенит это умеет как никто. И они спят и видят как попасть в Европу и заработать.
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Злодей Спб
Так то да. Сюр. Из-за лимита по позиции игроки с паспортом дороже, хотя и проигрывают на порядок в качестве (правильным) легионерам Зенита.
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Назар Игорь
Ответ notfromrashka
Да ты что Андрюша … а где же ваши воспитанники хваленые ?
Петров, Ионов, Кержаков, Обляков, Карпов, Кузяев, Сутормин, Круговой, Васютин, Терентьев, Прохин, Мусаев.. Хватит пока? Могу добавить для малограмотных.
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Павел Колесников
Можно поверить, когда видишь, что за Глебова 10 мильёнов просят
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ЛексЛютый
Ответ notfromrashka
Да ты что Андрюша … а где же ваши воспитанники хваленые ?
Так это… по всей РПЛ разбросаны.
В своих годах чемпионаты брать стали периодически, с Бразильцами в турнире поиграли вот, победили.
А ты ожидал, что 23 воспитанника в составе Зенита будут играть? Так по твоему замыслу должно быть или все кроме Зенита так играют?
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Назар Игорь
Ответ Vitto
Это какие дороже? Спб - это окно, но Европа.
Загляни в шорт-лист ведущих клубов РПЛ.
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Michael Boldyrev
Ответ Ковид 07.10.52
Самое смешное, что этот сюрреализм организовали земляки этого типа, которым он прислуживает...
дикий капитализм наступил до пришествия питерских во власть. Просто в начале закупки были как у обезьянок (Уралан Буняка), а потом все освоились и стали привозить игроков средней годности.
А питерские просто следствие, но никак не причина.
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ЛексЛютый
Ответ Burel
нет, по зениту
«Пруфов я вам конечно не дам»
А по Сутормину конечно же сначала расскажешь, как его Рубин приобрел.
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Андрей Долгов
Ответ Burel
зачем, если всегда можно взять россиянина по звонку сверху
По себе судишь?
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Ответ martini90
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Пиняеву не стоит туда лезть..
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Slavnov
Ответ Чётко_как_чечётка
Скорее всего имеется ввиду, что они дороже аналогичных по уровню игроков из-за рубежа.
Выбор то ограничен сейчас и многие леги доплату требуют,раньше тоже переплачивали,чтоб норм футболист ехал,но сейчас больше просят,а по уровню,днари,нет не одного топа,кто бы приехал после февраля,хотя их и до февраля не было,были середняки,не плохого уровня
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TaR
А кто это вообще такой - Иван Карпов?
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Молодой Френки
Ответ interested
Аршавин всё дурнее и дурнее становится, время "Зениту" с ним расстаться: от него больше вреда, чем пользы.
Конкретно в чем? Можно какие то аргументы и факты привести?
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Slavnov
Ответ Антимосковский
про крылья так же говорили, когда его забирали
ну сезон может и стоило ему еще в крыльях провести,локомотив идеален,в том плане,что галактионов там и он с молодыми не плохо работает,да и партнеры выше уровнем
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FNT
Ответ notfromrashka
Не 23, хотя бы 3-4 и действительно играли, а радировала лавки во второй команде
Кузяев (5 лет в Академии, еще в Питере занимался в Коломягах, по сути продукт питерского футбола) играет, Круговой в ротации, Чистяков в ротации. Вратарская бригада тупо на 100% своя.
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notfromrashka
Ответ ЛексЛютый
Так это… по всей РПЛ разбросаны. В своих годах чемпионаты брать стали периодически, с Бразильцами в турнире поиграли вот, победили. А ты ожидал, что 23 воспитанника в составе Зенита будут играть? Так по твоему замыслу должно быть или все кроме Зенита так играют?
Не 23, хотя бы 3-4 и действительно играли, а радировала лавки во второй команде
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martini90
Комментарий удален пользователем
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Slavnov
Оставьте шанс пеняеву,на хорошую карьеру,не звоните никуда,не требуйте перехода,локомотив идеально место для него,на данный момент
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Чётко_как_чечётка
Ответ Фантом
Так ведь нельзя просто так пойти в Бразилию, громко крикнуть "хочу футболиста" и получить его в пакетике. Связи нужны, знания рынка, понимание, чем можно заинтересовать, а все это мгновенно не возникает, его годами нарабатывать надо. "Зениту" тут откровенно повезло с ориентацией на Бразилию до того как многие другие варианты пропали, а остальным надо начинать этот путь практически с нуля.
Можно. И бразильцы поедут, так как в РПЛ они "на виду" для скаутов европейских клубов.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Slavnov
а с чего они сейчас то дороже,лимит ослаб,зп падают,тот же дивеев хочет денег,как при старом лимите,но никто не дает
Скорее всего имеется ввиду, что они дороже аналогичных по уровню игроков из-за рубежа.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Назар Игорь
Истину глаголет Андрюха - российские игроки дороже бразильцев. Этих ребят на песочке Копакабаны масса, надо только угадать с трансфером, а Зенит это умеет как никто. И они спят и видят как попасть в Европу и заработать.
Несколько раз попали в яблочко и теперь умеет как никто? Ахаха, скажи это скаутам ЦСКА, они посмеются.
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riverman1980
Ответ Назар Игорь
Истину глаголет Андрюха - российские игроки дороже бразильцев. Этих ребят на песочке Копакабаны масса, надо только угадать с трансфером, а Зенит это умеет как никто. И они спят и видят как попасть в Европу и заработать.
Популистский бред несет Андрюша. Сколько внутри РПЛ было трансферов российских игроков дороже Дугласа Сантоса, Клаудиньо или Вендела?
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Slavnov
Ответ Назар Игорь
Истину глаголет Андрюха - российские игроки дороже бразильцев. Этих ребят на песочке Копакабаны масса, надо только угадать с трансфером, а Зенит это умеет как никто. И они спят и видят как попасть в Европу и заработать.
а с чего они сейчас то дороже,лимит ослаб,зп падают,тот же дивеев хочет денег,как при старом лимите,но никто не дает
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Vitto
Ответ Назар Игорь
Загляни в шорт-лист ведущих клубов РПЛ.
Не хочу, хочу чтобы ты ответил.
Кто стоит 20 млн, 25млн, 40 млн.
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Ковид 07.10.52
Самое смешное, что этот сюрреализм организовали земляки этого типа, которым он прислуживает...
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