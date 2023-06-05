Андрей Аршавин: «У «Зенита» нет шорт-листа русских игроков, да он и дороже бразильского будет – вот что самое обидное, смешное и сюрреалистичное. По Пиняеву предолжений не делали»

Андрей Аршавин сообщил, что «Зенит» не пытается купить Сергея Пиняева у «Локомотива».

– Месяц назад появился список российских игроков – примерно все русские игроки. И сказали, что «Зенит» ими всеми интересуется и всех хочет взять. Насколько это реально, кто реально входит в этот шорт-лист?

– Нет такого шорт-листа. Понятно, что интересны все русские. Могли уйти бразильцы (сейчас это сложнее) – у « » должен быть план Б. Либо «Зенит» идет за иностранцами и там ищет на рынке, либо вынужден прийти сюда.

Я думаю, если взять этот шорт-лист, то он будет стоить дороже, чем взять бразильцев. Вот что самое обидное, смешное и сюрреалистичное – даже несмотря на то, что лимит расширен.

– Иван Карпов писал, «Зенит» опять пытался взять .

– Да никто никого не пытался. Ваня Карпов мне устал звонить, я ему говорю: «Тебя очень много в моей жизни стало».

Никаких официальных предложений точно «Зенит» не делал. Я каждый день разговариваю с Павлом Андреевым. Это значит, что я каждый день интересуюсь Пиняевым? – сказал во время шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора петербуржцев.

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