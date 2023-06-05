Златан Ибрагимович: «Будь Райола жив, я бы продолжил играть, потому что он хотел получать комиссионные. Сомневаюсь, что будет еще один Ибра, учитывая мое эго»

Теги Милан Златан Ибрагимович Марко ван Бастен серия А Италия Мино Райола агенты Футбол

Златан Ибрагимович не планирует устраиваться тренером в ближайшее время.

«Я пришел в «Милан» и взял на себя огромную ответственность. Я был пилотом, направлявшим эту команду, и мне это нравилось. Когда я был в США, то не собирался возвращаться в Европу, но Мино Райола меня переубедил. До его появления я был одинок, но разделил с ним свою жизнь. После трагедии, которая с ним произошла, как прежде уже не могло быть.

Будь он с нами, я бы продолжил играть, потому что он хотел получать комиссионные. Прости, Мино, но это правда!

Сейчас я хочу просто сделать паузу и насладиться тем, чего добился. Неправильно принимать решения [о должности в структуре клуба] в спешке, сейчас эмоций слишком много. Хочу летом отдохнуть, все обдумать, и тогда уже посмотрим.

Быть тренером или директором – это большая ответственность. Игрок может быть собой, тренер же ограничен. Я не могу приехать на работу на Ferrari, будучи тренером. Ну ладно, может, Ибра и мог бы... Давайте поменяем правила!

Я не думаю о том, чтобы вообще уйти из футбола, но если я останусь, то мне нужно будет начинать все с нуля, взбираться по лестнице. Нет гарантий, что я непременно стану топ-тренером.

Когда я был юн, меня сравнивали с Марко ван Бастеном, но ван Бастен – это ван Бастен, а я – это я. У нас может быть что-то общее, но я не думаю, что сравнения корректны. Сомневаюсь, что мы найдем еще одного Златана, учитывая мое эго...» – сказал форвард, покидающий «Милан» по окончании сезона и завершающий карьеру.

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12 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Да мой мальчик, ты еще смог бы играть и до 45 лет!
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Ебздрогыч
Сомневаюсь, что мы найдем еще одного Златана, учитывая мое эго...

Вот тут все по делу сказал, второго такого нет и быть не может
+4
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Амин Чич
Ответ AlKRD
Остались Буффон и Иньеста, те самые, из детства 2000-х. Вместе с ними уйдет и моя молодость(
там еще какой-то японец играет, но он до сих пор с детства твоего отца скорее всего)))
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Remedy
Ответ AlKRD
Остались Буффон и Иньеста, те самые, из детства 2000-х. Вместе с ними уйдет и моя молодость(
Была новость, что Иньеста тоже официально завершил карьеру игрока.
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Амин Чич
Ответ Talgat Ergeshov
представить не могу каким он будет тренером - в хорошем смысле,конечно же....с его характером дайте ему немного тренерского ума топ-тренеров и даже тогда он будет исключительным: симеоне и гвардиола в одном))))надеемся!
хана судьям будет
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