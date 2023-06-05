Златан и Тонали заплакали во время прощальной церемонии шведа
Златан Ибрагимович не сдержал слез, объявляя о завершении карьеры.
41-летний форвард сообщил о своем решении после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).
Во время прощальной церемонии швед заплакал. Также на прощание эмоционально отреагировал хавбек «россонери» Сандро Тонали.
Фото: скриншоты трансляции
Во время прощальной церемонии на экране «Сан-Сиро» появилось видео с памятными моментами игры Златана за «Милан», а после футболисты устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. Затем нападающему вручили памятную футболку с подписями футболистов клуба.
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«Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами...
Мне трудно дышать, но все в порядке. У меня так много воспоминаний, связанных с «Сан-Сиро». В первый раз, когда я приехал в Милан, вы сделали меня счастливым, во второй раз вы оказали мне честь.
Я хочу поблагодарить клуб, руководство и от всего сердца поблагодарить болельщиков. Вы заставили меня чувствовать себя как дома, я останусь миланистой на всю жизнь».
Ибрагимович напоследок (вербально)уничтожил фанатов «Вероны», которые освистали его прощальную речь на «Сан-Сиро»:
«Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент для вас в этом сезоне – вы увидели меня»
Парни плачут: