Златан и Тонали заплакали во время прощальной церемонии шведа

Златан Ибрагимович не сдержал слез, объявляя о завершении карьеры.

41-летний форвард сообщил о своем решении после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).

Во время прощальной церемонии швед заплакал. Также на прощание эмоционально отреагировал хавбек «россонери» .

Фото: скриншоты трансляции

Во время прощальной церемонии на экране « » появилось видео с памятными моментами игры Златана за «Милан», а после футболисты устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. Затем нападающему вручили памятную футболку с подписями футболистов клуба.

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