Златан и Тонали заплакали во время прощальной церемонии шведа

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сан-Сиро Сандро Тонали Футбол

Златан Ибрагимович не сдержал слез, объявляя о завершении карьеры.

41-летний форвард сообщил о своем решении после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).

Во время прощальной церемонии швед заплакал. Также на прощание эмоционально отреагировал хавбек «россонери» Сандро Тонали.

Фото: скриншоты трансляции

Во время прощальной церемонии  на экране «Сан-Сиро» появилось видео с памятными моментами игры Златана за «Милан», а после футболисты устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. Затем нападающему вручили памятную футболку с подписями футболистов клуба.

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34 комментария

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Андрей Хенто
Действительно трогательный момент, не каждый день такая глыба мирового футбола заканчивает карьеру.
+76
-2
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sbmncd9b8c
Там пол стадиона плакало,да кто смотрел по тв думаю не сдерживали эмоции!
+42
-2
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Виктор Кашшаи
Эх, уходит футбол из жизни вечно молодого Златана🥺
+21
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+18
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Барыга блинами
Это ж насколько надо быть фанатом своего дела, чтобы в 41 продолжать тренироваться, держать себя в форме и играть. Казалось бы, куча трофеев выиграно, состояние заработано, и даже выпал идеальный шанс закончить - когда Милан взял Серию А 21/22. Но нет, он, пройдя тяжелейшие травмы (кресты рвать в 36 лет такое себе удовольствие) продолжал своё дело. Бесконечное уважение!
+17
0
+17
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shamic
Ответ Локуся
Есть сабы какие то или фул перевод его речи? Я итальянский не особо понимаю
Прощальные слова, эмоции и слезы Златана Ибрагимовича:

«Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами...

Мне трудно дышать, но все в порядке. У меня так много воспоминаний, связанных с «Сан-Сиро». В первый раз, когда я приехал в Милан, вы сделали меня счастливым, во второй раз вы оказали мне честь.

Я хочу поблагодарить клуб, руководство и от всего сердца поблагодарить болельщиков. Вы заставили меня чувствовать себя как дома, я останусь миланистой на всю жизнь».
+16
0
+16
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Игорь Новиков
С Тонали понятно - он фанат Милана с детства. Для него Златан первого захода был одним из кумиров, скорее всего.
+12
0
+12
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Рашпель793
Вот вроде где только Ибра не играл, но почему-то ассоциируется он именно с Миланом. И есть ощущение, что любят его больше всего именно там.
+8
0
+8
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Локуся
Ответ Локуся
Есть сабы какие то или фул перевод его речи? Я итальянский не особо понимаю
не матч который всё обрезал и включил рекламу, а с офиц канала серии а
+7
0
+7
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Korney
ушла эпоха,его крутых голов пяткой на лету будет не хватать!!
+5
0
+5
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ya_za_ac_milan
У Тонали большое и горячее сердце. Наш будущий КАПИТАНО. Златан спасибо за ВСЁ! Надеюсь увидеть его в структуре клуба.
+4
0
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Hafiz
Ответ Локуся
а дальше?
Первый раз, придя в Милан, я нашел Счастье, второй - Любовь. Останусь навсегда миланистом, спасибо, тифози!»

Ибрагимович напоследок (вербально)уничтожил фанатов «Вероны», которые освистали его прощальную речь на «Сан-Сиро»:

«Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент для вас в этом сезоне – вы увидели меня»
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Блуждающий странник
Тонали миланиста на сто процентов. С первого матча верил в него, даже когда его поливали свои же за невыразительную игру в первом сезоне. Парень всё доказал уже делом и любовью
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Бронислав Каминский
Хочется увидеть его в качестве тренера.Наверняка будет сильным мотиватором
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Barsa! bolshe chem klub
грандиозные проводы грандиозного футболиста
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Футбольный экспертъ
Я сейчас заплакал❤️
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Даши Жапов
Ответ Рашпель793
Вот вроде где только Ибра не играл, но почему-то ассоциируется он именно с Миланом. И есть ощущение, что любят его больше всего именно там.
Так и есть, да и он сам, к Милану теплее всего относился. После пребывания в МЮ, он говорил, что Юнайтед колхозный клуб по сравнению с Миланом.
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Лёха Жданчик
Девушки плачут: во время Хатико или Титаника
Парни плачут:
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Ali Artikov
Ответ Бронислав Каминский
Хочется увидеть его в качестве тренера.Наверняка будет сильным мотиватором
Если он станет тренером то футболистам его команды не завидуешь
+2
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QWertY
Ибра для меня бОльшая легенда МЮ чем тот же Кришти! За два года проведенные в МЮ запомнился как боец и лидер.
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Локуся
Есть сабы какие то или фул перевод его речи? Я итальянский не особо понимаю
+1
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Tigo_Volchara93
Видеть слезы Ибрагимовича, очень трогательный момент
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Caerly
Я не буду так плакать по Месси или, особенно, КР, как плачу по Ибре)
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Спартак Уокер
Жалко футболист то был топовый но закончить нужно было на сезон раньше
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Artem89S
Ответ Ali Artikov
Если он станет тренером то футболистам его команды не завидуешь
Аля ГазМяс будет))) как заходит, всем с вертушки))))
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Tollie
судя по носу, сынишка растрогался из-за завершения карьеры своего отца
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