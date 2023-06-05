«Боруссия» Дортмунд бесплатно подписала защитника «Менхенгладбаха» и Алжира Бенсебайни

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия трансферы Рами Бенсебайни Футбол

Защитник Рами Бенсебайни будет выступать за дортмундскую «Боруссию».

Вице-чемпион Германии объявил о трансфере игрока сборной Алжира на правах свободного агента. 28-летний футболист подписал контракт на 4 года.

В конце сезона Бенсебайни ушел из менхенгладбахской «Боруссии» после 4 сезонов в клубе. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: bvb.de

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27 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Ruslan Drake
Контракт закончился, где обокрали-то?
Так Бавария также делает и сразу начинается ор. У Левандовски тоже контракт закончился, и? Крика было до небес
+10
-2
+8
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FrodoPercev
Ответ Hitgoe Himgob
Опять обокрали клуб из Бундеслиги, но это не Бавария - это другое
С волками жить, во волчьи выть))
+9
-3
+6
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Surviving
Ответ Ruslan Drake
Контракт закончился, где обокрали-то?
Если Бавария забрала бы ты первый орал бы тут, караул воруют ко ко ко, про Герейро слушок пошел, сразу начали вонять.
+6
-3
+3
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Carver
Классическая пищевая цепочка бундеслиги, если выстрелит — перейдет в Баварию, будет средним — будет играть за Боруссию
+3
-1
+2
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Алексей Гусев
Ответ Hitgoe Himgob
Опять обокрали клуб из Бундеслиги, но это не Бавария - это другое
Зоммер-это другое
+2
0
+2
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hiper26
Ответ Surviving
Именно Дортмунд сколько лет ослабляет прямых конкурентов а все орут про Баварию, у Баварии нет конкурентов.
Какой из БМ прямой конкурент БД!? В таблицу заглядывал?
+4
-2
+2
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Ruslan Drake
Ответ Hitgoe Himgob
Опять обокрали клуб из Бундеслиги, но это не Бавария - это другое
Контракт закончился, где обокрали-то?
+3
-2
+1
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Dimes
Ответ Hitgoe Himgob
Состав Дортмунда ковырнуть в любой сезон за последние лет 30 там 75 процентов будет прямых переходов из клубов Бундеслиги. Причем из клубов верхней части. Знаменитая команда бравшая ЛЧ - Шапюиза, Меллер, Фройнд, Тречок, Хайнрих . И так каждый год. Не обвиняю Дортмунд, берут игроков которые готовы помочь сразу, тоже самое делает и Бавария. Но нытье фанатов шмелей именно про Мюнхен дико раздражает. Ройс видимо их воспитанник
Где нытье...то?
+1
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Dszubov
это другое
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karaDENIZZZ
Отпустили бесплатно Геррейру. Этого я до сих пор понять не могу.
+1
-1
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Surviving
Ответ Ruslan Drake
Откуда ты, гений, знаешь, что я бы делал если бы что-то там?)
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Hitgoe Himgob
Ответ Surviving
Именно Дортмунд сколько лет ослабляет прямых конкурентов а все орут про Баварию, у Баварии нет конкурентов.
Состав Дортмунда ковырнуть в любой сезон за последние лет 30 там 75 процентов будет прямых переходов из клубов Бундеслиги. Причем из клубов верхней части. Знаменитая команда бравшая ЛЧ - Шапюиза, Меллер, Фройнд, Тречок, Хайнрих . И так каждый год. Не обвиняю Дортмунд, берут игроков которые готовы помочь сразу, тоже самое делает и Бавария. Но нытье фанатов шмелей именно про Мюнхен дико раздражает. Ройс видимо их воспитанник
+4
-4
0
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Алексей Гусев
Ответ Surviving
Именно Дортмунд сколько лет ослабляет прямых конкурентов а все орут про Баварию, у Баварии нет конкурентов.
Бавария Зоммера, Боруссия Бенсебайни но ослабляет Боруссия конечно)
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Алексей Гусев
Ответ Dimes
Где нытье...то?
когда об этом говорят по сути все болельщики кроме Баварии, включая другие лиги, это нытье, при том когда болельщики баварии в той же интонации говорят про Ювентус или любой другой клуб, подписывающий внутри лиги футболистов, это норма.
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Dimes
Ответ Ваня Шипитко
Боруссия в своем стиле
О ужас...Боруссия игрока подписала...никто так не делает...только ненавистная Боруссия...
+1
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Alex Sarus
Ответ Carver
Классическая пищевая цепочка бундеслиги, если выстрелит — перейдет в Баварию, будет средним — будет играть за Боруссию
Цепочка уже как пару лет прервалась.
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