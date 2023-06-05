«Боруссия» Дортмунд бесплатно подписала защитника «Менхенгладбаха» и Алжира Бенсебайни
Защитник Рами Бенсебайни будет выступать за дортмундскую «Боруссию».
Вице-чемпион Германии объявил о трансфере игрока сборной Алжира на правах свободного агента. 28-летний футболист подписал контракт на 4 года.
В конце сезона Бенсебайни ушел из менхенгладбахской «Боруссии» после 4 сезонов в клубе. Его статистику можно изучить здесь.
Фото: bvb.de
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