«Боруссия» Дортмунд бесплатно подписала защитника «Менхенгладбаха» и Алжира Бенсебайни

Защитник Рами Бенсебайни будет выступать за дортмундскую «Боруссию».

Вице-чемпион Германии объявил о трансфере игрока сборной Алжира на правах свободного агента. 28-летний футболист подписал контракт на 4 года.

В конце сезона ушел из менхенгладбахской « » после 4 сезонов в клубе. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: bvb.de

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