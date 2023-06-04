Геррейру открыт к переходу в «Баварию» свободным агентом, но контракт еще не согласован
Рафаэл Геррейру вскоре может стать игроком «Баварии».
Защитник дортмундской «Боруссии», который 30 июня станет свободным агентом, открыт к переходу в мюнхенский клуб, но контракт еще не согласован.
Руководство «Баварии» обсуждало возможность приглашения 29-летнего португальца уже после того, как Карл-Хайнц Румменигге вошел в наблюдательный совет клуба.
В сезоне Бундеслиги-2022/23 Геррейру провел 27 матчей и с 12 голевыми пасами стал лучшим ассистентом турнира. Подробнее его статистика – здесь.
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