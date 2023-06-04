Геррейру открыт к переходу в «Баварию» свободным агентом, но контракт еще не согласован

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге возможные трансферы Рафаэл Геррейру Футбол

Рафаэл Геррейру вскоре может стать игроком «Баварии».

Защитник дортмундской «Боруссии», который 30 июня станет свободным агентом, открыт к переходу в мюнхенский клуб, но контракт еще не согласован.

Руководство «Баварии» обсуждало возможность приглашения 29-летнего португальца уже после того, как Карл-Хайнц Румменигге вошел в наблюдательный совет клуба.

В сезоне Бундеслиги-2022/23 Геррейру провел 27 матчей и с 12 голевыми пасами стал лучшим ассистентом турнира. Подробнее его статистика – здесь.

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24 комментария

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Гоша Петров
Ответ Итачи Учиха
Странно, что Барса не подсуетилась. Однозначно круче Алонсо, как дублёр Бальде, ко всему ещё и в центре может сыграть
А зачем Геррейру идти в Барсу дублером Бальде?Если он может играть во многих топах в основе.
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Great ManUtd
Не понимаю, почему Тен Хаг его не берёт. Очень хорошее решение для МЮ.
+10
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Тигран Амбарцумов
Если Канселу не выкупают, и Лукас может уйти, то это отличный вариант
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Спортс. Ру
зачем он нужен когда есть девис
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Direct free kick
Ответ Great ManUtd
С такой статой списал?
Якобы нестабильный травмат. Бывали такие моменты за 7 лет, однако вот сейчас просто так отпускают, а на "замену" крендель всего на 2 года младше из другой Боруссии и намного хуже как латераль
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Mamontilo
Ответ Great ManUtd
Не понимаю, почему Тен Хаг его не берёт. Очень хорошее решение для МЮ.
Так может берёт, скоро выясним
+2
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5msq2v5hk6
Сколько этих Геррейру в мире было уже,еще все в бундеслиге
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Алексей Иваненко
Ответ che kaif
Из Боруссии в Баварю.бесплатно)) классика жанра
сколько у помойки парижской кубков ЛЧ появилось).Точно,ни одного - это же классика жанра))
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che kaif
Из Боруссии в Баварю.бесплатно)) классика жанра
+4
-4
0
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2vdhrvmmzf
Ответ Итачи Учиха
Странно, что Барса не подсуетилась. Однозначно круче Алонсо, как дублёр Бальде, ко всему ещё и в центре может сыграть
Ну ты сравнил, игроки с абсолютно разным функционалом Алонсо и Геррейру
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2vdhrvmmzf
Ответ Гоша Петров
А зачем Геррейру идти в Барсу дублером Бальде?Если он может играть во многих топах в основе.
Так он в Баварии дублером дэвиса и поедет
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Розовопопый пони
Ответ Direct free kick
Якобы нестабильный травмат. Бывали такие моменты за 7 лет, однако вот сейчас просто так отпускают, а на "замену" крендель всего на 2 года младше из другой Боруссии и намного хуже как латераль
А че ему быть "кренделем"?) Бенсенбайни довольно хорош, да еще и бесплатно. Движения Дортмунда вполне поддаются логике
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МБ14
Ответ che kaif
Из Боруссии в Баварю.бесплатно)) классика жанра
Не из Боруссии, а свободный агент.
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Yu123
Ответ Спортс. Ру
зачем он нужен когда есть девис
агент Дэвиса из-за додиков в руководстве сомневается в новом контракте
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deadjoker
Ответ Спортс. Ру
зачем он нужен когда есть девис
Ну так а если сломается. Раньше Карселу затыкал дыру.
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