Геррейру открыт к переходу в «Баварию» свободным агентом, но контракт еще не согласован

вскоре может стать игроком «Баварии».

Защитник дортмундской « », который 30 июня станет свободным агентом, открыт к переходу в мюнхенский клуб, но контракт еще не согласован.

Руководство «Баварии» обсуждало возможность приглашения 29-летнего португальца уже после того, как вошел в наблюдательный совет клуба.

В сезоне Бундеслиги-2022/23 Геррейру провел 27 матчей и с 12 голевыми пасами стал лучшим ассистентом турнира. Подробнее его статистика – здесь.

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