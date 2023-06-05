Евгений Мележиков: «Возрождение «Спартака-2» не обсуждалось. Формат Второй лиги поменялся, а в любительской лиге клуб не даст ожидаемых дивидендов»
Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном возрождении «Спартака-2».
«Спартак-2», основанный в 2013 году, был закрыт в мае прошлого года в связи с сокращением бюджета.
«Вопрос возрождения «Спартака-2» мы еще не обсуждали. С того момента, когда изначально стояла тема о возрождении второй команды, был немного другой формат Второй лиги. Формат изменился, поэтому, думаю, этот вопрос необходимо выносить и обсуждать, и дальше принимать решение.
Однозначного ответа вам я сейчас не дам. На мой взгляд, в любительской лиге возрождение «Спартака-2» не даст тех дивидендов, которые мы от него ждем», – сказал генеральный директор «Спартака».
Ранее сообщалось, что в руководстве «Спартака» почти нет сторонников возрождения второй команды.
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