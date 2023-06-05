Евгений Мележиков: «Возрождение «Спартака-2» не обсуждалось. Формат Второй лиги поменялся, а в любительской лиге клуб не даст ожидаемых дивидендов»

Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном возрождении «Спартака-2».

« », основанный в 2013 году, был закрыт в мае прошлого года в связи с сокращением бюджета.

«Вопрос возрождения «Спартака-2» мы еще не обсуждали. С того момента, когда изначально стояла тема о возрождении второй команды, был немного другой формат . Формат изменился, поэтому, думаю, этот вопрос необходимо выносить и обсуждать, и дальше принимать решение.

Однозначного ответа вам я сейчас не дам. На мой взгляд, в любительской лиге возрождение «Спартака-2» не даст тех дивидендов, которые мы от него ждем», – сказал генеральный директор « ».

Ранее сообщалось, что в руководстве «Спартака» почти нет сторонников возрождения второй команды.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы