«Спартак» может отказаться от возрождения «Спартака-2». В руководстве клуба почти нет сторонников этой идеи

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Спартак-2 Спорт-Экспресс Футбол

Руководство «Спартака» может отказаться от возрождения «Спартака-2».

«Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае прошлого года в связи с сокращением бюджета.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в руководстве красно-белых почти нет сторонников возрождения «Спартака-2». Окончательного решения на данный момент не принято.

«Спартак-2» был основан в 2013. Лучшим результатом команды является 5-е место в Первой лиге в сезоне-2015/16.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

22 комментария

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Amalfitano
Спартак/Локо/Динамо-2 имеют место быть если клубы примут коллегиальное решение не переманивать друг у друга игроков для этих команд и если в клубе будут играть игроки исключительно до 21 года. Чтобы не было этих воспитанников которые до 30 лет играют в дублях и никуда не стремятся. А так ... К 21 году становится понятно надо ли чего-то ожидать от игрока. Зп у игроков таких команд должна быть одинаковая для всех. Условные 50 тысяч в месяц. Плюс бонусы. Забил, отдал, сыграл на ноль и т.д. Чтобы молодым футболистам было максимально некомфортно. Чтобы с малолетства понимали. Либо я буду пинать мяч на копейки, либо пойду отучусь и стану нормальным членом общества. Ну или я буду рвать жилы и стану приличным футболистом и буду зарабатывать больше.
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Кот болотный
Зато "Спартак-1" уже какой сезон возрождается.
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Kit Belleu
Правильно.Не нужен Спартак-2,нет столько хороших игроков.А посредственность плодить не стоит.Одни проблемы будут с ними.
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Илья Богданов
Честно говоря, не вижу смысла в двойке. Есть молодежка. Те, кто переросли молодежку, действительно одаренные ребята, могут уходить в аренды в клубы ПЛ или ФНЛ. Сколько ни существовал С-2, толком никого не подготовил, зато хорошо помню разных Руденко, Шитовых, которые пересидели в Спартаке-2 и всяких Пуцко-Брызгаловых, которых в принципе не стоило держать.
Чем сейчас плохо, что Зорин и Мелешин, которые переросли молодежку, учатся взаимодействовать с основой и иногда выходят на замену вместо того, чтоб до 23-24 бегать "молодыми и перспективными" в двойке? Захотят игровой практики - их кто-нибудь явно возьмет аренду, в том числе потому что они успели поиграть с основой и засветиться, а не варились в С-2
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luciferr
Ответ Tigo_Volchara93
Видимо понимают что на Спартаке-2 не наваровать, вот и не возраждают 😁
Не пробовал правописание подтянуть?
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Олимпионик
Никому не нужный клуб-2.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ LifeSpartak
Плохо! А как же молодёжь из академии,куда ей потом идти? Сами потом будут говорить,что молодёжь своя не попадает в состав,играют одни иностранцы...так, а где им практиковаться то?!Зачем академию Черенкова тогда держать? Чинуши ска,чтоб вам бабки ваши попорёк горла встали! Позорники,а не руководство!
Молодёжью из Академии сразу в Спартак -2 рановато. Хотя ведь с 2 лиги начнут.В первый раз намерения были такие же. Играть должна чисто молодежь, но на деле вышло другое. Молодёжь на выпуске видно не та,поэтому нет согласных.
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Victor Pavlovuch
Ответ mnogokotin-
ах ну да болелы виноваты xdddd а главное каких футболистов потеряли! )
Не понял юмора! А разве не вы своих воспитанников мешаете с грязью и тут на меня бочку катите! Будьте уж последовательными в своих высказываниях! Вы считаете , что Пруцевы, Зины, Хлусевичи , Соболевы, Литвиновы круче Рассказова, Ломовицкого, Максименко? Да нет же такое дно! А вы их носите на руках, а своих в грязь втаптываете и требуете , чтобы возродили вторую команду! Вам , что , уже ругать некого из своих? Нужны другие?
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Александр Быкович
Ответ Slavnov
Дешевле и более перспективно,подписать соглашение,с парой,тройкой клубов,региональных,где они б могли брать молодежь из академии к себе,спартак 2,за столько лет ничего не дал,от слова вообще,да есть максименко,но он не основной,есть литвинов,самый наверное перспективный из молодых спартака за все годы,но это очень мало
А ты думаешь футболистов много чтобы прям каждый был Литвиновым?Для этого и есть вторая команда, чтобы можно было бы кого-то подтянуть
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Slavnov
Ответ Александр Быкович
А ты думаешь футболистов много чтобы прям каждый был Литвиновым?Для этого и есть вторая команда, чтобы можно было бы кого-то подтянуть
Плохо чего-то подтягивали,кто из спартака 2,хотя бы 60 процентов матчей,в основе основного спартака,отыграл,за все годы?да и в рфпл вообще нет не одного игрока из спартака 2,кто б твердо был основным,шитов,руденко играют со скамейки,остальные вообще твердо присели и так все время существования спартака 2
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Александр Быкович
Ответ Slavnov
Плохо чего-то подтягивали,кто из спартака 2,хотя бы 60 процентов матчей,в основе основного спартака,отыграл,за все годы?да и в рфпл вообще нет не одного игрока из спартака 2,кто б твердо был основным,шитов,руденко играют со скамейки,остальные вообще твердо присели и так все время существования спартака 2
Максименко (прости господи), Денисов, литвинов, Игнатов,ломовицкий,рассказов и т.д.Не всем суждено быть лидерами Спартака!!!
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Slavnov
Ответ Александр Быкович
Максименко (прости господи), Денисов, литвинов, Игнатов,ломовицкий,рассказов и т.д.Не всем суждено быть лидерами Спартака!!!
так это далеко не лидеры,большинство из них,даже в региональных клубах присели на скамейку,аренда,лучше игры в спартаке 2,аренда даже в фнл
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