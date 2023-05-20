«Спартак» может отказаться от возрождения «Спартака-2». В руководстве клуба почти нет сторонников этой идеи
Руководство «Спартака» может отказаться от возрождения «Спартака-2».
«Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае прошлого года в связи с сокращением бюджета.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в руководстве красно-белых почти нет сторонников возрождения «Спартака-2». Окончательного решения на данный момент не принято.
«Спартак-2» был основан в 2013. Лучшим результатом команды является 5-е место в Первой лиге в сезоне-2015/16.
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Чем сейчас плохо, что Зорин и Мелешин, которые переросли молодежку, учатся взаимодействовать с основой и иногда выходят на замену вместо того, чтоб до 23-24 бегать "молодыми и перспективными" в двойке? Захотят игровой практики - их кто-нибудь явно возьмет аренду, в том числе потому что они успели поиграть с основой и засветиться, а не варились в С-2