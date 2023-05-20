«Спартак» может отказаться от возрождения «Спартака-2». В руководстве клуба почти нет сторонников этой идеи

Руководство «Спартака» может отказаться от возрождения «Спартака-2».

« » объявил о закрытии второй команды в мае прошлого года в связи с сокращением бюджета.

Как сообщает « », в руководстве красно-белых почти нет сторонников возрождения «Спартака-2». Окончательного решения на данный момент не принято.

« » был основан в 2013. Лучшим результатом команды является 5-е место в в сезоне-2015/16.

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