Бускетс о будущем: «Играть в Европе не хочу – выходить против «Барсы» было бы трудно. Есть 3-4 варианта, но я еще не решил»
Серджи Бускетс не планирует продолжать карьеру в Европе.
Ранее полузащитник объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.
«Я еще ничего не планировал, честно говоря. У меня есть три или четыре варианта, но ничего не решено. Я не хочу играть в клубе из Европы – было бы трудно выходить против «Барселоны» в каком-то серьезном матче, да и хочется жить более спокойной жизнью.
Я бы хотел уладить все быстро, в течение следующих двух-трех недель. Решение будет за мной и моей семьей, и только за нами. Нам всем сейчас нужно решить – возможно, наши решения совпадут, но плана нет», – сказал Бускетс.
Прощание Бускетса и Альбы с «Камп Ноу»: слезы, грустные улыбки и трогательные слова напоследок
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
31 комментарий