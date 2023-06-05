Бускетс о будущем: «Играть в Европе не хочу – выходить против «Барсы» было бы трудно. Есть 3-4 варианта, но я еще не решил»

Теги Барселона Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс не планирует продолжать карьеру в Европе.

Ранее полузащитник объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

«Я еще ничего не планировал, честно говоря. У меня есть три или четыре варианта, но ничего не решено. Я не хочу играть в клубе из Европы – было бы трудно выходить против «Барселоны» в каком-то серьезном матче, да и хочется жить более спокойной жизнью.

Я бы хотел уладить все быстро, в течение следующих двух-трех недель. Решение будет за мной и моей семьей, и только за нами. Нам всем сейчас нужно решить – возможно, наши решения совпадут, но плана нет», – сказал Бускетс.

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31 комментарий

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utsh44psmr
В РПЛ тогда давай, с Барсой не встретишься, если только с Барсиком.
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Uragan Boy
где бы не играл Бускетс, удачи тебе в дальнейшем!
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martini90
Говорят в Аравии манящая зелень.
+9
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Адекватник
После того, как мы видели Месси с Рамосом в составе одной команды, осталось увидеть лишь Бускетса в одной команде с Криштиану :)
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Sergey Kuznetsov
прям жду новость на спортцру: "Бускетс рассматривает возможность воссоединения с бывшим одноклубником в РПЛ!"
+3
0
+3
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Рэд Уайт
Ответ kaka10
почему бы и нет Буцкецу надоела бесхарактерная команда и позоры в ЛЧ человек уж заслужил победы на закате карьеры
играя в помойной команде и чемпионате ,где и в 50 лет можно играть
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wmfrxwf5rq
Ответ utsh44psmr
В РПЛ тогда давай, с Барсой не встретишься, если только с Барсиком.
В Зенит с Малкомом самое то. Ещё и пару чашек зацепит на закате карьеры. Там с этим проблем нет
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Uragan Boy
Ответ DolJun
да оно и понятно, что кроме барсы этот пассажир уже давно никому был бы не нужен.
отпустило?
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Uragan Boy
Ответ DolJun
не, он вроде сам ушел.
да
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DolJun
Ответ Uragan Boy
да
зачем тогда спросил? просто новость внимательно прочитай.
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Uragan Boy
Ответ DolJun
зачем тогда спросил? просто новость внимательно прочитай.
да я поторопился
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ostap&mio&dio
Ответ martini90
Говорят в Аравии манящая зелень.
Да, зеленая пустыня
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Абдул Абакаев
Ответ martini90
Говорят в Аравии манящая зелень.
посему фрукт туда и направился
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Рэд Уайт
Ответ kaka10
раз Буцкец не хочет встречаться Барсой, то мог бы перейти в любую команду вне Испании уровня плей-офф ЛЧ
например в милан и 10 лет еще мог быть лучщим игроком команды
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kaka10
Ответ Рэд Уайт
играя в помойной команде и чемпионате ,где и в 50 лет можно играть
я бы не называл Барсу помойной командой
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