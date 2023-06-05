Бускетс о будущем: «Играть в Европе не хочу – выходить против «Барсы» было бы трудно. Есть 3-4 варианта, но я еще не решил»

Серджи Бускетс не планирует продолжать карьеру в Европе.

Ранее полузащитник объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

«Я еще ничего не планировал, честно говоря. У меня есть три или четыре варианта, но ничего не решено. Я не хочу играть в клубе из Европы – было бы трудно выходить против «Барселоны» в каком-то серьезном матче, да и хочется жить более спокойной жизнью.

Я бы хотел уладить все быстро, в течение следующих двух-трех недель. Решение будет за мной и моей семьей, и только за нами. Нам всем сейчас нужно решить – возможно, наши решения совпадут, но плана нет», – сказал Бускетс.

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