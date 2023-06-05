Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» по схеме «2+1» (Фабрицио Романо)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо Футбол

Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард, ушедший из «Реала» после 14 лет в клубе, подписал основную часть документов, необходимых для трансфера в чемпионат Саудовской Аравии.

Контракт 35-летнего француза рассчитан на 2 года с опцией продления еще на один.

Бензема отправится в расположение нового клуба после того, как попрощается с фанатами «Мадрида».

Ранее стало известно, что Карим в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года. 

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46 комментариев

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che kaif
Ответ Overkiller
Кто бы мог подумать десять лет назад что Месси и Рамос будут играть в одной команде, а Роналду и Бензема друг против друга.
Кто бы мог подумать что Карлос. Это’О в Махачкале играть будут а тут пустяк))
+83
-2
+81
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Отец Абду
Официально вас ожидает новый заголовок в спортсе: "Аль Иттихад" Бензема:)
+42
-5
+37
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Overkiller
Кто бы мог подумать десять лет назад что Месси и Рамос будут играть в одной команде, а Роналду и Бензема друг против друга.
+21
-3
+18
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La_Coka
Хорошая пенсия
+20
-3
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Yelzin Teheda
арабы сейчас собирут больше обладателей золотого мяча, чем апл
+11
-4
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Flavius
Похоронил надежды Роналду стать лучшим бомбардиром саудовской лиги))
+6
0
+6
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Noob Saibot
Ответ Отец Абду
Официально вас ожидает новый заголовок в спортсе: "Аль Иттихад" Бензема:)
Аль-Наср Роналду
Аль-Хиляль Месси
Аль-Иттихад Бензема
+7
-2
+5
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ZamoRano
Поржу, если бензин в этой лиге будет по сорокету класть, а Криш голов 20, половину с пенок)
Как бы Кришу 38 лет уже, никто не вечен
+7
-3
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Нионель Ералду
Ответ ZamoRano
Так в АПЛ обладатели золотого мяча почти никогда и не играли, ноль фантазии и техники, трудовая рабоче-крестьянская бейбеги лига.
выключи записанные матчи на кассеты из 90-х и включи этот сезон, например
+4
-1
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ZamoRano
Поржу, если бензин в этой лиге будет по сорокету класть, а Криш голов 20, половину с пенок)
+8
-5
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Rees's Eye
Аль Наср Роналдду
Аль Иттихад Бенз
Аль Хиляль Месси
+4
-1
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VERBLYUD
Ответ KING_OF_RUSSIA
Как бы Кришу 38 лет уже, никто не вечен
Так у него же тело 23-х летнего?
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Alien
так он будет больше получать, чем Роналду, или нет?
у Криша ведь рванёт не хило)
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Fark
У США появился серьезный конкурент. Такой подогрев трансферного рынка на Ближнем Востоке может создать условия для создания Межконтентальной Лиги чемпионов
+2
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Gaiar
Ответ ZamoRano
Так в АПЛ обладатели золотого мяча почти никогда и не играли, ноль фантазии и техники, трудовая рабоче-крестьянская бейбеги лига.
Какая каша у вас в голове
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Амин Чич
Если у арабов есть сборная по тхеквондо, то им стоит позвать Златана, что бы во всех видах спорта были звезды
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Блуждающий странник
Аль-Иттихад Бензема против Аль-Насра Роналду против Аль-Хиляля Месси)
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Экспертное мнение
Мне кажется, Бензема даже во сне не мог представить, что когда-то получит предложение на 200 млн, вот это джекпот сорвал под конец карьеры
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Вечно в бане
Ну все, пору сладкому в Малайзию какую-нибудь переезжать. Зарплату, конечно, придётся подрезать, зато лучшим бомбардиром будет.
+1
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Олег Кузнецов
Ответ Отец Абду
Официально вас ожидает новый заголовок в спортсе: "Аль Иттихад" Бензема:)
Скоро Спортсу придется новый раздел в футболе заводить между Ла лига и Серия А и втиснуть туда -Саудовская Аравия.) Роналду уж там, Бензема там, Месси и Рамоса ждем.
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carlitosway
Ответ ZamoRano
Так в АПЛ обладатели золотого мяча почти никогда и не играли, ноль фантазии и техники, трудовая рабоче-крестьянская бейбеги лига.
интересно что в мозгу у таких как ты) в апл собраны лучшие тренеры мира, кто там играет в бей беги скажи🤡
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Artem Gavrishov
Все правильно сделал. Ушел достойно.
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Футбол, хоккей итд
Когда завершит свою спортивную карьеру, то будет от души кайфовать.🤙😉
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Северный болельщик
Ждём Вальбуэна в каком-нибудь Але
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Xxx zzz
Ответ Fark
У США появился серьезный конкурент. Такой подогрев трансферного рынка на Ближнем Востоке может создать условия для создания Межконтентальной Лиги чемпионов
Все к этому как раз и идет(усиление трансфера са)молодняк скоро тоже попрет туда ))
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