Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».

Как сообщает инсайдер , форвард, ушедший из «Реала» после 14 лет в клубе, подписал основную часть документов, необходимых для трансфера в чемпионат Саудовской Аравии.

Контракт 35-летнего француза рассчитан на 2 года с опцией продления еще на один.

Бензема отправится в расположение нового клуба после того, как попрощается с фанатами « ».

Ранее стало известно, что в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года.

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