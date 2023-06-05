Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» по схеме «2+1» (Фабрицио Романо)
Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард, ушедший из «Реала» после 14 лет в клубе, подписал основную часть документов, необходимых для трансфера в чемпионат Саудовской Аравии.
Контракт 35-летнего француза рассчитан на 2 года с опцией продления еще на один.
Бензема отправится в расположение нового клуба после того, как попрощается с фанатами «Мадрида».
Ранее стало известно, что Карим в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года.
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у Криша ведь рванёт не хило)