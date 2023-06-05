Валерий Овчинников о мате Дзюбы на шоу «Ну так нельзя, ###»: «А что, материться нельзя? Русский человек без мата – не русский, это нормально»

Валерий Овчинников призвал спокойно относиться к мату в ютуб-шоу Артема Дзюбы.

В апреле Дзюба вместе с Леонидом Слуцким запустили юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###» на YouTube-канале «Коммент.Шоу». После выхода первого выпуска шоу критиковали за обилие нецензурной лексики.

«Я говорил и раньше, до второй части чемпионата, что он будет одним из лучших. Человек вышел и доказал, его уровня игры для российского футбола хватает по самое не могу. Каждый живет так, как он хочет. А Дзюба просто молодец, хороший он или плохой – не надо судить человека.

Дзюба матерится на шоу? А что, материться нельзя? Почему нет, это нормально. Русский человек без мата – не русский.

Мат, конечно, должен быть по делу. Когда взрослые люди разговаривают, допускаются многие вещи, и это правильно. Я помню фразу из фильма: «У меня дивизия поднималась матом». Здесь то же самое», – сказал Овчинников.

Ранее Артем Дзюба получил награду «Winline Герои РПЛ» в номинации «Самый медийный игрок».

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