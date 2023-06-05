Дзюба о результативности в «Локомотиве»: «Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, он начинает цвести»

Артем Дзюба считает, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В завершившемся сезоне форвард забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 11 матчах Мир .

– В этом году у вас высокая результативность.

– Все зависит от магии команды. У нас потрясающий тренер и фантастические игроки. Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, то начинает цвести.

– В «Локомотиве» говорят, что изменил атмосферу. Расскажи о взаимодействиях в команде.

– Мне безумно это приятно, но во всех командах так говорили. Потом что‑то происходит, и все говорят, что я портил. То, что сейчас говорят ребята – для меня это дорого. Моя задача, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, не было безразличных людей.

Я – командный игрок. Все остальное, когда людям пытаются говорить про меня грязь, они меня не знают. Вы можете только спрашивать у людей, которые знают меня больше одного дня и знают меня внутри, – сказал форвард « ».

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