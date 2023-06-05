Дзюба о результативности в «Локомотиве»: «Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, он начинает цвести»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба считает, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В завершившемся сезоне форвард забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 11 матчах Мир РПЛ.

– В этом году у вас высокая результативность.

– Все зависит от магии команды. У нас потрясающий тренер и фантастические игроки. Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, то начинает цвести.

– В «Локомотиве» говорят, что Артем Дзюба изменил атмосферу. Расскажи о взаимодействиях в команде.

– Мне безумно это приятно, но во всех командах так говорили. Потом что‑то происходит, и все говорят, что я портил. То, что сейчас говорят ребята – для меня это дорого. Моя задача, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, не было безразличных людей.

Я – командный игрок. Все остальное, когда людям пытаются говорить про меня грязь, они меня не знают. Вы можете только спрашивать у людей, которые знают меня больше одного дня и знают меня внутри, – сказал форвард «Локомотива».

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25 комментариев

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Super Bock
Дзюба- борщевик
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ХавиГави_Паратрупер
Ну стебель этого цветка вся страна видела🤓
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Гамарджоба Генацвале
- Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, он начинает цвести.
- Когда не обрабатываешь днище антикором, оно начинает цвести.
- Когда наступает август, вода начинает цвести.
- Когда начинается переходный возраст, лицо начинает цвести.
+3
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Теннисный абсолют
И это в 34 года!
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Edo Milanian
Почти хокку.
Прекрасный цветок в саду ухоженном.
Цветёт. Красивое.

Артемото Дзюбаюми.
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Ansu Fati
Ауф☝🏼
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Sinister Kid
А Слуцкий - садовод?
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Человек1991
Дзюба : вся страна видела мой прекрасный цветок . ))
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MaxBridge
Безумно можно быть первым 👆
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Фут.Боль
Артемис зацвел
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justbored
😂
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