Дзюба о результативности в «Локомотиве»: «Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, он начинает цвести»
Артем Дзюба считает, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.
Артем Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В завершившемся сезоне форвард забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 11 матчах Мир РПЛ.
– В этом году у вас высокая результативность.
– Все зависит от магии команды. У нас потрясающий тренер и фантастические игроки. Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, то начинает цвести.
– В «Локомотиве» говорят, что Артем Дзюба изменил атмосферу. Расскажи о взаимодействиях в команде.
– Мне безумно это приятно, но во всех командах так говорили. Потом что‑то происходит, и все говорят, что я портил. То, что сейчас говорят ребята – для меня это дорого. Моя задача, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, не было безразличных людей.
Я – командный игрок. Все остальное, когда людям пытаются говорить про меня грязь, они меня не знают. Вы можете только спрашивать у людей, которые знают меня больше одного дня и знают меня внутри, – сказал форвард «Локомотива».
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- Когда не обрабатываешь днище антикором, оно начинает цвести.
- Когда наступает август, вода начинает цвести.
- Когда начинается переходный возраст, лицо начинает цвести.
Прекрасный цветок в саду ухоженном.
Цветёт. Красивое.
Артемото Дзюбаюми.