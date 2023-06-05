Асенсио вылетел в Париж на медосмотр для «ПСЖ». Хавбек уйдет из «Реала» свободным агентом

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио пройдет медобследование для «ПСЖ» в ближайшее время.

Ранее «Реал» официально объявил об уходе Асенсио в конце сезона. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что хавбек подпишет контракт с «ПСЖ» до 2027 года.

По информации As, в понедельник, на следующий день после заключительного матча «Реала» в сезоне, Асенсио отправился в Париж для прохождения медицинского обследования. Испанец присоединится к «ПСЖ» на правах свободного агента после истечения его контракта с «Реалом» 30 июня.

В этом сезоне Асенсио забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.

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18 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ Пенс
Казалось, что найти усиление хуже мессе в атаку сложно, но Париж нашёл Асенсио. Удачи с такими переходами.
В ротацию норм. Много ты знаешь топовых правых напов сейчас до 30-и лет? Тем более бесплатно.
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ConorNite
Очень многого ждал от него. Казалось, будущая мировая звезда. Но оказался гораздо слабее на деле. Слишком часто растворялся на поле. Выступал неплохо лишь изредка, когда выходил на замену (и то не всегда), но его левая, в любом случае, это драгоценное сокровище. Техника бешеная. Жаль, что выбрал не достойный клуб, а многодонный проект "чёрти что"
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Сикарио
Ответ ConorNite
Очень многого ждал от него. Казалось, будущая мировая звезда. Но оказался гораздо слабее на деле. Слишком часто растворялся на поле. Выступал неплохо лишь изредка, когда выходил на замену (и то не всегда), но его левая, в любом случае, это драгоценное сокровище. Техника бешеная. Жаль, что выбрал не достойный клуб, а многодонный проект "чёрти что"
Париж щас выставил аргентинского изгоя на мороз, вполне сможет стать нормальным клубом.
+8
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Direct free kick
Ответ Пенс
Казалось, что найти усиление хуже мессе в атаку сложно, но Париж нашёл Асенсио. Удачи с такими переходами.
Будет повторение?
Асенсио забил 3 гола в сезоне после 6 ударов, у Месси 3 мяча после 30 ударов
https://www.sports.ru/football/1055128715.html
+2
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Пенс
Ответ Direct free kick
Будет повторение? Асенсио забил 3 гола в сезоне после 6 ударов, у Месси 3 мяча после 30 ударов https://www.sports.ru/football/1055128715.html
даже не сомневаюсь, что повторит)
+2
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Имя Фамилия
Ответ Пенс
да чел дико нестабилен. На одну игру приходится 5 средних. Только что бесплатно тут норм.
Месяц назад были слухи о том, что ПСЖ ведёт переговоры с Байером по Диаби (цена вопроса 50 лямов). Если тренером придёт Моур, то будут смотреть в сторону Дибалы. Асенсио норм варик в ротацию, отличная техника и испанский правый фланг с бывшими партнёрами по реалу и сборной, как минимум не будет штамповать обрезы как один пешеход, этого уже достаточно, просто делать ширину и не терять мяч. Ещё может быть варик, что Асенсио это трансфер с расчётом на приглашение лысого марсельца в кач-ве тренера.
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Пенс
Ответ Имя Фамилия
Месяц назад были слухи о том, что ПСЖ ведёт переговоры с Байером по Диаби (цена вопроса 50 лямов). Если тренером придёт Моур, то будут смотреть в сторону Дибалы. Асенсио норм варик в ротацию, отличная техника и испанский правый фланг с бывшими партнёрами по реалу и сборной, как минимум не будет штамповать обрезы как один пешеход, этого уже достаточно, просто делать ширину и не терять мяч. Ещё может быть варик, что Асенсио это трансфер с расчётом на приглашение лысого марсельца в кач-ве тренера.
Со вторым согласен. Как минимум будут в полном составе и не будет отдавать предголевые соперникам. Увидим короче, что тут гадать.
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Пенс
Ответ Имя Фамилия
В ротацию норм. Много ты знаешь топовых правых напов сейчас до 30-и лет? Тем более бесплатно.
да чел дико нестабилен. На одну игру приходится 5 средних. Только что бесплатно тут норм.
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Vatikan
Ответ Имя Фамилия
В ротацию норм. Много ты знаешь топовых правых напов сейчас до 30-и лет? Тем более бесплатно.
Гонгадзе
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Пенс
Ответ Vatikan
Без меськи они даже чемпионат не возьмут!
википедия в помощь, как там было без аргентиской абузы и в чемпионате, и в ЛЧ.
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Пенс
Ответ Vatikan
Тянул неймар. И тренер был. А сейчас ни тренера ни Неймара(который, увы, уже окончательно хрусталь)
до Неймара тоже можно глянуть, если что. И писать об этом мне необязательно.
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ZarvuR2020
Вторая опция после Малколма
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Алексей Тарасюк
Классное усиление как минимум для конкуренции
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Vatikan
Ответ Пенс
википедия в помощь, как там было без аргентиской абузы и в чемпионате, и в ЛЧ.
Тянул неймар. И тренер был. А сейчас ни тренера ни Неймара(который, увы, уже окончательно хрусталь)
0
0
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Vatikan
Ответ Пенс
до Неймара тоже можно глянуть, если что. И писать об этом мне необязательно.
В общем, через год увидим. Клубу ничего нигде не светит в будущем сезоне
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