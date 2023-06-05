Асенсио вылетел в Париж на медосмотр для «ПСЖ». Хавбек уйдет из «Реала» свободным агентом

Марко Асенсио пройдет медобследование для «ПСЖ» в ближайшее время.

Ранее «Реал» официально объявил об уходе Асенсио в конце сезона. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что хавбек подпишет контракт с « » до 2027 года.

По информации As, в понедельник, на следующий день после заключительного матча «Реала» в сезоне, отправился в Париж для прохождения медицинского обследования. Испанец присоединится к «ПСЖ» на правах свободного агента после истечения его контракта с « » 30 июня.

В этом сезоне Асенсио забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.

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