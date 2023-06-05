«Разочаровала вся молодежь «Динамо», от Захаряна и Тюкавина ждал большего. Малком – лучший игрок сезона, однозначно». Гранат об РПЛ

Теги Зенит Владимир Гранат премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Владимир Гранат назвал Малкома лучшим игроком сезона в Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 бразильский полузащитник «Зенита» стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забил 23 гола в 27 матчах. Малком стал обладателем премии «Winline Герои РПЛ» в номинациях «Лучший нападающий сезона» и «Лучший игрок сезона».

«Лучший игрок этого сезона – однозначно, Малком. Потому что у него и конкурентов-то особо нет. Он провел феноменальный сезон. Не зря он лучший бомбардир и лучший по системе «гол+пас».

Разочарованием стала молодежь «Динамо», да и все игроки команды в целом могли играть намного лучше. Вся команда провалила весну, но наверное, самые большие ожидания  – и не только у меня – были от Захаряна и Тюкавина», – сказал бывший игрок сборной России.

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11 комментариев

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Артем Федосеев
Я бы не сказал,что Тюкавин разочаровал,да скачка вперёд нет,но в принципе уровень держит свой и не однократно выручал. А вот Захарян деградировал по сравнению с тем сезоном
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Ape1sin
а Грулёв ? в этом сезоне совсем баночником стал
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Baxxter
Тюкавину времени игрового побольше давать бы
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Евгениий
А когда ты за двушку млн евро номер отбывал в Спартаке, это как называлось?
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argentina10
разочарование № 1 - это тренер, недоработка руководства, парни играли, как их подготовили к сезону и в какой футбол заставили играть....посмотрим еще, что с новым баКЛанским тренером будут показывать..
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Zenith forever
Ответ AlexZhano__
Про Тюкавина сказать нечего, он и не выделялся ранее особенно сильно. Ну а Захаряна неотъезд в Челси явно подкосил. А с такой игрой туда уже не попасть, если ты не украинец конечно же.
Да ладно, неотъезд подкосил Захаряна. Это же байка была.
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Zenith forever
Ответ Игорь Иванов
А причём здесь Захарян и Тюкавин , еслили Динамо было не укомплектована как команда? В Динамо от слова совсем, отсутствовали Ц.З. , а те что были , были настоящим посмешищем и позором, наверное во всей истории Динамо. Не известно, почему уволили только Йокановича ? Если настоящими виновниками провала Динамо в год своего столетия, были и есть Бувач и Пивоваров. Фактически Динамо весь этот сезон, играло без Ц.З.
А Захарян и Тюкавин - действительно не причем? Прекрасно играли, жаль остальные игроки не поддержали? Что-то такого и близко не было.
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