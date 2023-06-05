«Разочаровала вся молодежь «Динамо», от Захаряна и Тюкавина ждал большего. Малком – лучший игрок сезона, однозначно». Гранат об РПЛ
Владимир Гранат назвал Малкома лучшим игроком сезона в Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 бразильский полузащитник «Зенита» стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забил 23 гола в 27 матчах. Малком стал обладателем премии «Winline Герои РПЛ» в номинациях «Лучший нападающий сезона» и «Лучший игрок сезона».
«Лучший игрок этого сезона – однозначно, Малком. Потому что у него и конкурентов-то особо нет. Он провел феноменальный сезон. Не зря он лучший бомбардир и лучший по системе «гол+пас».
Разочарованием стала молодежь «Динамо», да и все игроки команды в целом могли играть намного лучше. Вся команда провалила весну, но наверное, самые большие ожидания – и не только у меня – были от Захаряна и Тюкавина», – сказал бывший игрок сборной России.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
11 комментариев