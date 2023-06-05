Газзаев о Семаке: «Его большая заслуга в том, что «Зенит» 5 лет показывает такую стабильность. Он лучший тренер РПЛ»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Футбол

Валерий Газзаев отдал должное Сергею Семаку, при котором «Зенит» 5-й раз подряд стал чемпионом.

– Как оцениваете работу главного тренера Семака? Доводилось слышать мнение — купили дорогих футболистов, все понятно с чемпионством. В чем заслуга именно тренера в таком успехе «Зенита»?

— Приведу такой пример — в свое время Дель Боске с «Реалом» выиграл два раза Лигу чемпионов и четыре раза был чемпионом Испании. А затем руководство клуба решило поменять тренера. Взять молодого импозантного специалиста. Назначили португальца Кейруша.

И через три месяца уволили. После чего четыре года не могли выиграть ни национальное первенство, ни еврокубки. Пока не пришел Капелло. В составе мадридского клуба тогда были семь лучших игроков на своих позициях в мировом футболе.

Почему мы об этом говорим? Потому что набор хороших футболистов — это еще не команда и не залог успеха. А залог успеха — это работа тренера в том, чтобы из таких игроков сделать хорошую команду и нацелить ее на достижение результата. Поэтому большая заслуга Семака в том, что «Зенит» на протяжении пяти лет показывает такую стабильность.

Я думаю, что это высокое творчество и искусство тренера. Поэтому я поздравляю Семака, который является лучшим тренером нашей футбольной лиги, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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18 комментариев

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тралмейстер
Газзаев ничего не понимает в футболе! Сейчас набегут "специалисты" высшего разряда и быстренько объяснят что заслуги Семака нет никакой. Вся заслуга у Миллера, Дюкова, Газпрома, продажных судеек( с которыми СМ чаёк распивает в пользу Зенита), "САМ" вмешивался. А так если б из Зенита убрать всех игроков и заменить их ребятами со двора, тогда Семак и Зенит - точно не стали б чемпионами(максимум серебро).
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тралмейстер
Ответ Спартак Уокер
В этом ещё и заслуга владельцев клуба которые купили таких качественных игроков
Согласен, в отличии от скаутской службы СМ - они умеют работать.
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MAXIMum1
Меня очень веселят в таких ветках предложения, типа дайте Семаку Химки, посмотрим какой он тренер. Дайте Химки самому лучшему тренеру мира, что получим? Что лучший мировой тренер оказывается физрук, не смог ничего выиграть с Химками.
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Artie Bukko
Это вообще одна из главных проблем инфополя – постоянно пытаться определить, кто где лучший, вместо того, что просто оценивать кто в чём хорош, в чём нет. Никто же не знает, как условный Федотов или Карпин или хоть Абаскаль работали бы в Зените, вполне возможно, что тоже бы взяли 5 побед подряд. Поэтому какой смысл тут сравнивать и выбирать именно лучшего тренера? Надо говорить о том, что молодец и Семак в своих обстоятельствах, и Федотов в своих, и Карпин в своих, и Абаскаль в целом молодец для первого сезона. И дальше по таблице там тоже можно смотреть в чём молодцы или не молодцы остальные тренеры. Вот и всё. А у нас в обществе привыкли стравливать всех всё время, вместо того чтобы находить у всех что-то хорошее и в целом делать атмосферу в лиге более дружественной и fair play. Спорт ведь в первую очередь должен объединять, а не создавать конфликты.
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Что показал Семак в Еврокубках,где бюджет зенита равен или не больше других?
Что показали тренеры спартака даже не в еврокубках, а просто в РПЛ?
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bestvideox
Умение настроить на игру людей без перспективы еврокубков, которые уже не первый раз выигрывали ЧР вот это заслуга.
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Михаил Савченко
Газзаев чётко по делу сказал и привёл отличный пример. Всем хейтерам рекомендую прочитать дальше заголовка, прежде чем бежать в комментарии)
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тралмейстер
Ответ redwhiteteam
не забудьте , что не каждая гениальная скаутская служба может сливать почти состав в Сочи (типа продали), чтобы от фейр -плей уйти.
Вы со мной и согласились, умеют работать.
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Klinsmann32
Ответ Kanan Jarrus
в брюгге поржали
над вами вся страна ржёт)
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Спартак Уокер
В этом ещё и заслуга владельцев клуба которые купили таких качественных игроков
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Доктор Верховцев
Прав ты, усатый.
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Юра Моисеев
Ответ Spartakus1984
Что показал Семак в Еврокубках,где бюджет зенита равен или не больше других?
Чего?)
Да у тех же Челси и Ювентус каждый второй игрок стоит в несколько раз больше всего состава Зенита
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Spartakus1984
Ответ Виктор
Что показали тренеры спартака даже не в еврокубках, а просто в РПЛ?
какие тренеры и пречем здесь Абаскаль и Семак?
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Spartakus1984
Ответ Юра Моисеев
Чего?) Да у тех же Челси и Ювентус каждый второй игрок стоит в несколько раз больше всего состава Зенита
А у Мёльде? Как зенит все обыгрывает в РПЛ болелы зениа не вспомниаеют про деньги,как играют с Ювентусом,то вспомианют,что каждый игрок стоит дороже)).У Наполи навереное тоже каждый игрок стоит дороже чем у Спартака.
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