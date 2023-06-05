Газзаев о Семаке: «Его большая заслуга в том, что «Зенит» 5 лет показывает такую стабильность. Он лучший тренер РПЛ»

Валерий Газзаев отдал должное Сергею Семаку, при котором «Зенит» 5-й раз подряд стал чемпионом.

– Как оцениваете работу главного тренера Семака? Доводилось слышать мнение — купили дорогих футболистов, все понятно с чемпионством. В чем заслуга именно тренера в таком успехе « »?

— Приведу такой пример — в свое время Дель Боске с «Реалом» выиграл два раза Лигу чемпионов и четыре раза был чемпионом Испании. А затем руководство клуба решило поменять тренера. Взять молодого импозантного специалиста. Назначили португальца Кейруша.

И через три месяца уволили. После чего четыре года не могли выиграть ни национальное первенство, ни еврокубки. Пока не пришел Капелло. В составе мадридского клуба тогда были семь лучших игроков на своих позициях в мировом футболе.

Почему мы об этом говорим? Потому что набор хороших футболистов — это еще не команда и не залог успеха. А залог успеха — это работа тренера в том, чтобы из таких игроков сделать хорошую команду и нацелить ее на достижение результата. Поэтому большая заслуга Семака в том, что «Зенит» на протяжении пяти лет показывает такую стабильность.

Я думаю, что это высокое творчество и искусство тренера. Поэтому я поздравляю , который является лучшим тренером нашей футбольной лиги, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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