Судья не назначил пенальти в пользу «Атлетико» за игру Манди рукой во вратарской и удалил Витцеля за фол последней надежды в матче с «Вильярреалом»

Теги Вильярреал Атлетико Ла Лига судьи Аксель Витцель Эдуардо Итурральде Гонсалес Антуан Гризманн Аисса Манди Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Джовани Ло Чельсо Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал судейство в матче «Атлетико» и «Вильярреала».

В заключительном туре Ла Лиги «Атлетико сыграл на выезде с «Вильярреалом» вничью (2:2) и финишировал на 3-м месте турнирной таблицы. Второе место занял «Реал», сыгравший вничью с «Атлетиком» и опередивший «матрасников» на одно очко.

На 38-й минуте матча защитник «Вильярреала» Аисса Манди рукой заблокировал удар Антуана Гризманна во вратарской площади. Манди отставлял руку для опоры, когда выбрасывался на мяч, но не опирался на нее в момент попадания мяча. Главный судья матча Рикардо Бенгоэчеа не назначил пенальти.

Итурральде Гонсалес посчитал решение Бенгоэчеа в данном эпизоде верным.

«Пенальти на Манди не было. Мяч попадает в руку, которой он стремится опереться на газон», – сказал бывший рефери в эфире Carrusel Deportivo.

На 70-й минуте матча защитник «Атлетико» Аксель Витцель был удален с поля за фол последней надежды на Джованни Ло Чельсо. Он сбил соперника, когда тот мог ворваться в пустую штрафную, но перед столкновением сыграл в мяч.

«Очевидная красная Витцелю. Не из-за самого действия, которое могло бы [повлечь за собой] желтую карточку, а потому что это было лишение явной возможности забить гол», – сказал Итурральде.

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10 комментариев

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rigobersong
реал 12 пенальти

Атлетико 1 пенальти

Угадайте кто больше всех пенальти в Ла Лиге пробил?:)🤣🤣🤣
+9
-5
+4
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Алексей Тарасюк
рефери - за Реал с детства 🙂
Ничего личного 😄
+5
-3
+2
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llolishe
Лол Лига оправдывает название
+2
0
+2
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llolishe
Реалу подарили пенальти у Атлетико отобрали
Классическая Ла Лига
+3
-2
+1
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OldRedWhite
Рука СТРЕМИЛАСЬ к газону !
Согласитесь , это -
Очень Крутая Трактовка )))
+1
-1
0
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Real_v_dushe
Ответ Давид Agabekyan
Так Реал на второе место затащили, причём Барса?
Реалу и нам его болельщикам нас...ь на то, какое место занял Реал, если оно не первое.
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