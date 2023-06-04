Судья не назначил пенальти в пользу «Атлетико» за игру Манди рукой во вратарской и удалил Витцеля за фол последней надежды в матче с «Вильярреалом»

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал судейство в матче «Атлетико» и «Вильярреала».

В заключительном туре «Атлетико сыграл на выезде с « » вничью (2:2) и финишировал на 3-м месте турнирной таблицы. Второе место занял «Реал», сыгравший вничью с «Атлетиком» и опередивший «матрасников» на одно очко.

На 38-й минуте матча защитник «Вильярреала» рукой заблокировал удар во вратарской площади. Манди отставлял руку для опоры, когда выбрасывался на мяч, но не опирался на нее в момент попадания мяча. Главный судья матча не назначил пенальти.

Итурральде Гонсалес посчитал решение Бенгоэчеа в данном эпизоде верным.

«Пенальти на Манди не было. Мяч попадает в руку, которой он стремится опереться на газон», – сказал бывший рефери в эфире Carrusel Deportivo.

На 70-й минуте матча защитник «Атлетико» Аксель Витцель был удален с поля за фол последней надежды на Джованни Ло Чельсо. Он сбил соперника, когда тот мог ворваться в пустую штрафную, но перед столкновением сыграл в мяч.

«Очевидная красная Витцелю. Не из-за самого действия, которое могло бы [повлечь за собой] желтую карточку, а потому что это было лишение явной возможности забить гол», – сказал Итурральде.

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