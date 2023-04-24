«Атлетико» не бил пенальти в Ла Лиге 33 тура подряд – 350 дней. Это рекордная серия в истории клуба

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи рекорды видеоповторы Футбол

«Атлетико» не получал право пробить пенальти в Ла Лиге в течение 350 дней.

Как сообщает журналист Cadena Ser Педро Фуллана, пенальти в ворота «Атлетико» не назначались в 33 матчах Ла Лиги подряд.

С момента последнего пенальти, назначенного в пользу мадридской команды, прошло 350 дней – это рекордный промежуток за всю историю клуба.

До этого самые длинные серии без пенальти у «Атлетико» были всезонах-1941/42 и 1942/43 – по 32 матча.

В 30-м туре Ла Лиги «Атлетико» уступил «Барселоне» (0:1).

На 90-й минуте матча мяч после навеса Родриго Де Поля в штрафную площадь и удара головой Альваро Мораты попал в руку полузащитнику «Барселоны» Серджи Бускетсу, но главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать пенальти и не пересмотрел видеоповтор эпизода.

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28 комментариев

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Slavnov
Ростов не бил пенальти 6 дней,это рекорд для ростовского клуба
+55
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+52
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Зелёный гопник
Атлетико и Карпин не прошли тест на совместимость 🤷🏼‍♂️
+23
0
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bevooch
Симеоне следует присмотреться к Комличенко
+15
0
+15
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ss_podonok
Ответ artpal
Спартак не бил пенальти тайм, это рекорд для красно-белых
не можешь срать не мучай жопу))
+9
-2
+7
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Гамарджоба Генацвале
Почти год не бьют пенальти в чемпионате. Очень необычная статистика, конечно.
+6
-1
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OldRedWhite
ВАР мог просто указать ему на ошибку и никуда бы не делся.
Пошёл бы смотреть )))
А так - вся ответственность на ВАР !
P.S. А если Атлетико бил бы столько пенальти , сколько бьет Ростов ?
На каком бы месте они были ?
+4
-1
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Stewart D.
Они больше времени проводят в своей штрафной
+4
-2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Алекс Самойлов
очередной балабол или факты есть ???
Это ты очередной не очень умный чувак, которому нужно смайлы ставить, чтобы он понял что к чему.
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молодой сутенер
Где то ухмыльнулся Ростов и Карпин 😁
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Vinnipukh Vinni
Это происки Негрейры.
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AERN
Самая честная команда найдена.
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jonnysilverhand01
Все нормально пацаны, это я на каждый матч Атлетико ставку делаю, будет пенальти: ДА
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internazionale_nerazzurri
Стоит мне поставить ставку, что «Атлетико» не пенальти - нет. Так им сразу поставят наконец-то )
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Тюменский медвежонок
дак у Атлетико почти вся игра вне штрафной соперника
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А.Э.РАСИМ
Эти удивляет, естественно.
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LaffyTaffy
Давно известный факт, что Атлети страдает от судей… уже лет 8 как
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Алекс Самойлов
Ответ rigobersong
Пенальти за последние 2 сезона в Ла Лиге: Реал - 22 Барселона - 9 Атлетико - 5 Я говорю, там в статистику немного копнуть, и с реалом все ясно становится. Но зачем верить цифрам, фактам, правде и справедливости, если у людей нет совести и чести:))
гонишь же . Барса ведь покупает судей . что аж среалу по 15 пеналей за сезон дают
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Алекс Самойлов
Ответ Shadow1882
А как Мадрид будет бить пенальти, если судья ВАР с катящимся по руке мячом не смотрит? В ворота Атлетико такие 11-метровые назначают без сомнений
балабол ??? или факты есть ??
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Алекс Самойлов
Ответ bevooch
Симеоне следует присмотреться к Комличенко
или к Соболеву
+1
-1
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Колбаскер тут
Валеру надо им и Комличенко
+4
-4
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