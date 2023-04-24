«Атлетико» не бил пенальти в Ла Лиге 33 тура подряд – 350 дней. Это рекордная серия в истории клуба

«Атлетико» не получал право пробить пенальти в Ла Лиге в течение 350 дней.

Как сообщает журналист Cadena Ser Педро Фуллана, пенальти в ворота «Атлетико» не назначались в 33 матчах подряд.

С момента последнего пенальти, назначенного в пользу мадридской команды, прошло 350 дней – это рекордный промежуток за всю историю клуба.

До этого самые длинные серии без пенальти у « » были всезонах-1941/42 и 1942/43 – по 32 матча.

В 30-м туре Ла Лиги «Атлетико» уступил «Барселоне» (0:1).

На 90-й минуте матча мяч после навеса Родриго Де Поля в штрафную площадь и удара головой Альваро Мораты попал в руку полузащитнику «Барселоны» Серджи Бускетсу, но главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать пенальти и не пересмотрел видеоповтор эпизода.

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