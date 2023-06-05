«Атлетико» о неназначенном пенальти за руку Манди во вратарской: «Мы думали, что видели все. Нет слов»

«Атлетико» в твиттере раскритиковал судейство в матче с «Вильярреалом».

В заключительном 38-м туре «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» на выезде.

На 38-й минуте матча защитник « » заблокировал удар рукой во вратарской площади. Выбрасываясь на мяч, Манди отставлял руку для опоры, но не опирался на нее в момент попадания мяча. Главный арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа не назначил пенальти.

Поле матча в твиттер-аккаунте « » был опубликован скриншот, на котором отчетливо видно попадание мяча в руку Манди в момент, когда она не опирается на газон.

«Когда мы думали, что видели все, в последний день… Нет слов», – подписан скриншот в твиттере клуба.

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