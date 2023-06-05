«Атлетико» о неназначенном пенальти за руку Манди во вратарской: «Мы думали, что видели все. Нет слов»

Теги Вильярреал Атлетико Ла Лига судьи Антуан Гризманн Аисса Манди соцсети Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Футбол

«Атлетико» в твиттере раскритиковал судейство в матче с «Вильярреалом».

В заключительном 38-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» на выезде.

На 38-й минуте матча защитник «Вильярреала» Аисса Манди заблокировал удар Антуана Гризманна рукой во вратарской площади. Выбрасываясь на мяч, Манди отставлял руку для опоры, но не опирался на нее в момент попадания мяча. Главный арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа не назначил пенальти.

Поле матча в твиттер-аккаунте «Атлетико» был опубликован скриншот, на котором отчетливо видно попадание мяча в руку Манди в момент, когда она не опирается на газон.

«Когда мы думали, что видели все, в последний день… Нет слов», – подписан скриншот в твиттере клуба.

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4 комментария

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Дмитрий Серебряков
А слабо здесь этот скриншот выложить? Новостники блин
+6
0
+6
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Нико Росберг
Бенгоэчеа либо просто профнепригоден либо явно ангажирован, Атлетико кстати он всегда судит безобразно и в одну сторону
+2
0
+2
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