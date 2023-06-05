Холанд выиграл «Золотую бутсу» впервые в карьере. У него 36 голов в сезоне АПЛ

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем «Золотой бутсы».

Норвежец забил 36 голов в чемпионате Англии и набрал 72 очка (36 голов в умножены на два – коэффициент турнира).

Несмотря на то, что футболисты некоторых чемпионатов (например, Турции) сохраняют теоретические шансы обойти Холанда, испанская газета Marca, входящая в организацию European Sports Media, вручающую «Золотую бутсу», официально объявила победителем.

Второе место занял форвард « » Харри Кейн – 30 голов, 60 очков. Третьим стал нападающий « » – 29 голов, 58 очков.

До Холанда приз два года подряд получал Роберт Левандовски, выступавший тогда за «Баварию». В этом сезоне игрок «Барселоны» занял седьмое место (23 гола, 46 очков).

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