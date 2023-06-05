Холанд выиграл «Золотую бутсу» впервые в карьере. У него 36 голов в сезоне АПЛ

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Тоттенхэм Золотая бутса Роберт Левандовски Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем «Золотой бутсы».

Норвежец забил 36 голов в чемпионате Англии и набрал 72 очка (36 голов в АПЛ умножены на два – коэффициент турнира).

Несмотря на то, что футболисты некоторых чемпионатов (например, Турции) сохраняют теоретические шансы обойти Холанда, испанская газета Marca, входящая в организацию European Sports Media, вручающую «Золотую бутсу», официально объявила Эрлинга победителем.

Второе место занял форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн – 30 голов, 60 очков. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 29 голов, 58 очков.

До Холанда приз два года подряд получал Роберт Левандовски, выступавший тогда за «Баварию». В этом сезоне игрок «Барселоны» занял седьмое место (23 гола, 46 очков).

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87 комментариев

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2vdhrvmmzf
Кейн конечно просто монстр, в мертвом Тоттенхэме который весь сезон с тренерской чехардой забил всего на 6 меньше Холланда, которого полубогом уже величают
+119
-10
+109
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Отец Абду
Машина по забиванию голов:)

P.S. а почему не Челси?:) Они же забили 37 голов в АПЛ...
+58
-3
+55
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Большое сердце Неймара
Ответ Cruel Snake
Если всё таки будет требл, то и ЗМ должен взять
КДБ не меньше,а то и больше заслужил ЗМ
+62
-10
+52
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Cruel Snake
Если всё таки будет требл, то и ЗМ должен взять
+52
-22
+30
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alexis2020
Ответ Cruel Snake
Если всё таки будет требл, то и ЗМ должен взять
Лучший игрок Сити все равно Кевин де Брюйне на мой взгляд
+8
0
+8
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Burel
Ответ 2vdhrvmmzf
Кейн конечно просто монстр, в мертвом Тоттенхэме который весь сезон с тренерской чехардой забил всего на 6 меньше Холланда, которого полубогом уже величают
при том, Кейн ещё кучу другой работы выполняет, а не узкий завершитель, как Хооланд
+13
-5
+8
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Muhammad Juraev
Ответ Doug DeMuro99
монстр чё сказать, напоминает праймового Роналду, только последние 4 матча не забивает, но с его статой даже как то незаметно:)
Роналду когда-то забивал в АПЛ 36 голов?
+7
-2
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rigobersong
Должун: "У Пепа станеи опорником!"
+11
-7
+4
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VERBLYUD
Ответ Франческо Тортик
На ЗМ претендентов всего трое: Холланд, Мбаппе и Винисиус. Если Сити наконец-таки возьмет ЛЧ, то Эрлинг станет единоличным претендентом.
На ЗМ претендент только один. Если Сити выиграет ЛЧ, Де Брюйне займет второе место после него.
+5
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Оригинальный Ник
Ответ Cruel Snake
Если всё таки будет требл, то и ЗМ должен взять
Всё уже порешали, пять пенок на ЧМ нивелируют любые достижения других игроков в этом сезоне
+11
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Ibra Meji
Он и Левандовски перешли с Бундеслиги. Попробуйте в других лигах говорили они ещё год назад.
+3
0
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CHELSEA_2008
Ответ 2vdhrvmmzf
Кейн конечно просто монстр, в мертвом Тоттенхэме который весь сезон с тренерской чехардой забил всего на 6 меньше Холланда, которого полубогом уже величают
Эрлинг меньше матчей провёл. Да и снимали его с игры рано.
+5
-2
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Бронислав Каминский
Ответ Фёдор Кузнецов
В контексте противостояния Холланд/Мбаппе у Холланда серьёзное преимущество в золотой бутсе, ведь Лига 1 падает на 6 место в рейтинге УЕФА, и голы там будут значить 1,5 очка, а голы в АПЛ 2
Тут не в Лиге1 дело,а в том,что великий и могучий Мбапи всего 1 раз в карьере выбил +30 в фермер-лиге))Какие ему ЗБ
+8
-6
+2
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Станислав Л
Ответ DolJun
если еще и лч для физрука выиграет - то я даже не знаю как местным кулес придется оправдывать зм лионеля)
пока ЛЧ выигрывает Де Брюйне
+4
-2
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Станислав Л
Ответ Cruel Snake
Если всё таки будет требл, то и ЗМ должен взять
требл будет у МанСити, у Холанда - ЗБ
+2
0
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Ibra Meji
Ответ DonBrazzo
А в Бундеслиге так и не становился лучшим снайпером. Забил в Дортмунде 15 голов в 13 играх в Лиге чемпионов. Ещё и Лева с Бундеслиги перешел в ЛаЛигу и тоже стал лучшим.
Ещё Иммобиле перешёл из Дортмунда и стал 3 раза лучшим бомбардиром в Серии А
+2
0
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DonBrazzo
А в Бундеслиге так и не становился лучшим снайпером. Забил в Дортмунде 15 голов в 13 играх в Лиге чемпионов. Ещё и Лева с Бундеслиги перешел в ЛаЛигу и тоже стал лучшим.
+2
0
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VERBLYUD
Ответ Фёдор Кузнецов
Проблема КДБ в том что он играл на ЧМ и провалился, Холланлу не мог играть из-за того что сборная не вышла, отбор на ЧМ не влияет на ЗМ, поэтому Холланд имеет больше шансов чем КДБ
КДБ хотя бы играл на ЧМ, но провалился, а Холанд вообще пропустил главный турнир сезона. Голосующие будут учитывать этот момент.
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Айрат Ситдиков
Ответ Cruel Snake
Если всё таки будет требл, то и ЗМ должен взять
Но лучший ли игрок Холланд в этом Сити?)
+1
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Alex Rhea
Ответ Burel
при том, Кейн ещё кучу другой работы выполняет, а не узкий завершитель, как Хооланд
так-то по статистическим показателям Холанд в комбинационной игре Сити задействован больше, нежели были Жезус и Кун до него, которые считаются форвардами, активно участвующими в игре команды) Но вам лишь бы ляпнуть тут, обозвав человека завершителем только из-за стиля его игры в штрафной)
+4
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skytent1
Ответ Большое сердце Неймара
КДБ не меньше,а то и больше заслужил ЗМ
КДБ плохо играл на ЧМ с Бельгией это решающий фактор, он там был сам не свой. это говорит о том, что сам КДБ без партнеров тоже ничего не решает, хотя он был неплох в последнем матче с Хорватами , если бы Трёхногий хотя бы одну ногу нормально под мяч ставил, то прошли бы дальше
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Станислав Л
Ответ che kaif
Повезло что Мбаппе на ЧМ был до самого финала и долго набирал форму после него ))
особенно съездив в штаты
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нелюбитель футбола
Ответ ewok
Почему во франции коофицент такой же как в АПЛ?
Коэф куплен.. Но даже это не помогло Мбаппе ни разу взять ЗБ... Во Франции сложно забивать... Против ПСЖ все играют от обороны... Частенько автобусом... Да и дровосеков там больше всего в Европе...
+1
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Alex Rhea
Ответ 2vdhrvmmzf
Кейн конечно просто монстр, в мертвом Тоттенхэме который весь сезон с тренерской чехардой забил всего на 6 меньше Холланда, которого полубогом уже величают
36+8 в 35 играх и 30+3 в 38.
Разница ощутимая
Плюс к этому можно прибавить 12+1 у норвежца в ЛЧ, тогда как у Кейна 1+2 в ЛЧ. Разница тоже большая очень. Да, у Холанда команда сильнее, но это его первый сезон в команде и он ещё не так опытен как Кейн.
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Flavius
Ответ ewok
Почему во франции коофицент такой же как в АПЛ?
Это не на долго ))
Уже в следующем сезоне Мбаппемба за 29 голов получит всего 43.5 балла. Это уровень Лаутаро Мартинеса если что
+1
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