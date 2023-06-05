Холанд выиграл «Золотую бутсу» впервые в карьере. У него 36 голов в сезоне АПЛ
Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем «Золотой бутсы».
Норвежец забил 36 голов в чемпионате Англии и набрал 72 очка (36 голов в АПЛ умножены на два – коэффициент турнира).
Несмотря на то, что футболисты некоторых чемпионатов (например, Турции) сохраняют теоретические шансы обойти Холанда, испанская газета Marca, входящая в организацию European Sports Media, вручающую «Золотую бутсу», официально объявила Эрлинга победителем.
Второе место занял форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн – 30 голов, 60 очков. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 29 голов, 58 очков.
До Холанда приз два года подряд получал Роберт Левандовски, выступавший тогда за «Баварию». В этом сезоне игрок «Барселоны» занял седьмое место (23 гола, 46 очков).
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
P.S. а почему не Челси?:) Они же забили 37 голов в АПЛ...
Разница ощутимая
Плюс к этому можно прибавить 12+1 у норвежца в ЛЧ, тогда как у Кейна 1+2 в ЛЧ. Разница тоже большая очень. Да, у Холанда команда сильнее, но это его первый сезон в команде и он ещё не так опытен как Кейн.
Уже в следующем сезоне Мбаппемба за 29 голов получит всего 43.5 балла. Это уровень Лаутаро Мартинеса если что