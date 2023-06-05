«Ман Сити» хочет продлить контракт с Холандом, чтобы отбить интерес «Реала». «Горожане» надеются, что требл убедит форварда

«Манчестер Сити» хочет заключить новое соглашение с Эрлингом Холандом.

По информации The Telegraph, «горожане» хотят предложить форварду более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, « », попытки переманить его к себе.

В « » надеются, что потенциальный требл (победа в чемпионате Англии, Кубке страны и чемпионов) поможет убедить норвежца.

Нынешний контракт с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю действует до 2027 года.

В 52 матчах за клуб Эрлинг забил 52 гола. Его статистика – здесь.

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