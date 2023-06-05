«Ман Сити» хочет продлить контракт с Холандом, чтобы отбить интерес «Реала». «Горожане» надеются, что требл убедит форварда
«Манчестер Сити» хочет заключить новое соглашение с Эрлингом Холандом.
По информации The Telegraph, «горожане» хотят предложить форварду более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, «Реалу», попытки переманить его к себе.
В «Ман Сити» надеются, что потенциальный требл (победа в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов) поможет убедить норвежца.
Нынешний контракт Холанда с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю действует до 2027 года.
В 52 матчах за клуб Эрлинг забил 52 гола. Его статистика – здесь.
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Зачем я, Эрлинга, тебя продаю?
Бомбардиру свою не продам никому,
Такая форвардина нужна самому!
У него нет ни одной причины уходить.
АПЛ на Ла Лигу.