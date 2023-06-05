«Ман Сити» хочет продлить контракт с Холандом, чтобы отбить интерес «Реала». «Горожане» надеются, что требл убедит форварда

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

«Манчестер Сити» хочет заключить новое соглашение с Эрлингом Холандом.

По информации The Telegraph, «горожане» хотят предложить форварду более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, «Реалу», попытки переманить его к себе.

В «Ман Сити» надеются, что потенциальный требл (победа в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов) поможет убедить норвежца.

Нынешний контракт Холанда с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю действует до 2027 года.

В 52 матчах за клуб Эрлинг забил 52 гола. Его статистика – здесь.

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87 комментариев

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Ovi174
Да думаю у Реала нет шансов переманить Холанда. Его больше интересуют не финансы, а личные достижения и титулы. Под руководством Гвардиолы и с таким сильным состав у Сити перспектив побольше. Реалу нужна перестройка.
+62
-3
+59
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QWertY
Ответ rigobersong
А зачем требл?:) Охотился бы он за треблами, мог и в Барселону перейти, единственный клуб в истории футьола с 2мя треблами:) А чем реал может убедить зеротреблом?:) Конечно продлит, Холанд же понимает, что лучших условий на данный момент ему никто не предложит, а через пару лет в Барселону уйдет заменив ушедшего старого польского дровосека:))
У Баварии 2 требла так то)
Забыл второй заход мюнхенцев с 8-2?)
+52
-9
+43
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Сикарио
Ответ Burel
идти в зеро-требольный проект - это огромное понижение. Если только он мешок денег не предложит. Не зря в реале самые большие зарплаты в Европе
Ты совсем не в теме, малыш. Самая большая зарплатная ведомость всегда была у Барселоны.
+43
-7
+36
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Тен мать его Хаг
Ответ rigobersong
А зачем требл?:) Охотился бы он за треблами, мог и в Барселону перейти, единственный клуб в истории футьола с 2мя треблами:) А чем реал может убедить зеротреблом?:) Конечно продлит, Холанд же понимает, что лучших условий на данный момент ему никто не предложит, а через пару лет в Барселону уйдет заменив ушедшего старого польского дровосека:))
Бавария 2 раза требл брала так то
+22
-2
+20
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Vadiiiim
Ответ Barca_mania
После 4-0 и требла Холланд сам не захочет на понижение
Если сложить ЛЧ ваших клубов, все равно у Реала больше)
+25
-5
+20
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Nj S
Ответ DolJun
поняли что физруки вроде пепа приходят и уходят, а за бистов вроде холанда нужно держаться.
То та у твоего середняка одни физруки работали)приходят и уходят,зато бабки с клуба гребут)
+14
-1
+13
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serginn
Подождите до субботы, тогда и будете про требл говорить.
+16
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Spiker1606
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Ответ Burel
идти в зеро-требольный проект - это огромное понижение. Если только он мешок денег не предложит. Не зря в реале самые большие зарплаты в Европе
Зарплатная ведомость в Реале в 1,5 раза меньше, чем в Барселоне.
+16
-3
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Роберт Валанцаска
Ответ Barca_mania
После 4-0 и требла Холланд сам не захочет на понижение
Девочка, речь не о барселоне, чтоб ты говорила о понижении!
+14
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DolJun
Ответ rigobersong
А зачем требл?:) Охотился бы он за треблами, мог и в Барселону перейти, единственный клуб в истории футьола с 2мя треблами:) А чем реал может убедить зеротреблом?:) Конечно продлит, Холанд же понимает, что лучших условий на данный момент ему никто не предложит, а через пару лет в Барселону уйдет заменив ушедшего старого польского дровосека:))
прикольная штука человеческая память: блокирует 8-2, но заставляет помнить требл имени эвребе, о который ни одна фанбаза пачкаться бы не захотела)
+12
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QWertY
Ответ rigobersong
7Ты про товарку без зрителей?:)0
Пхах, я про декласс католонцев, которым забил даже их собственный игрок купленный за 140 мультов))
+9
-1
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Бронислав Каминский
Ответ Геннадий Чеботарев
а Реал разве давал даже повод что бы думать что он там нужен? если бы перец был заинтересован сован в нем,он бы давно был в реале. и тоже касаемо Мбаппе.
Да видели мы прошлым летом как Мбаппе вашего трансферного властелина Переца в пешее отправил)))
+12
-5
+7
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clausevenzzz
Мне приснился сон , что Интер победит Сити в финале ЛЧ со счётом 1-0
+20
-14
+6
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Артур Мкртычян
Ответ clausevenzzz
Мне приснился сон , что Интер победит Сити в финале ЛЧ со счётом 1-0
на то он и сон. что никогда не сбудется
+7
-2
+5
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
После 4-0 и требла Холланд сам не захочет на понижение
А Холланд не собирается в Лигу Европы :)
+4
0
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Aleksey Yashin
Лысый шарлатан посмотрел на бомбардиру свою: —
Зачем я, Эрлинга, тебя продаю?
Бомбардиру свою не продам никому,
Такая форвардина нужна самому!
+8
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Soton
Никто в здравом уме не будет уходить с такого Сити.
+3
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CHELSEA_2008
Ответ Сикарио
Объясняю для сосунков - значение требла искусственно раздуто. Это лишь один лишний мусорный кубок. На понятном тебе языке это примерно вот так: У тебя в классе кроме тебя есть 3 парня. Ты спишь с красавчиком Петей и красавчиком Васей, но в конце так и быть, решил отдаться страшному Коле.
Мусорный кубок? 😃 Тогда, можно сказать что Реалка в этом году бестрофейник, сосунок?
+4
-1
+3
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Tiestorzn17
Он в сильнейшем клубе мира в данный момент, с сильнейшим тренером мира. В игру вписался как влитой, голы штампует, чашки собирает. Денег арабы ему явно не поалеют и дадут столько, сколько фантазия позволит придумать.
У него нет ни одной причины уходить.
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Гоп-стоп
Зачем Холанду Реал и посредственный чемпионат? Нет ни одной разумной причины туда переходить.
+6
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Иван Иванов
Ога сейчас бы менять лучший клуб в Европе на Реал.
АПЛ на Ла Лигу.
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Вечно в бане
Ответ sashka.loker
Так по идее наоборот - выиграв требл с Сити у Холланда какая мотивация остаться то будет?) Он и так всё выиграл)
Правильно. Поэтому Холанду нужно идти в Торпедо. С ним он никогда ничего не выиграет, и мотивация будет всегда.
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закрыт по беспределу
Да куда ему уходить-то при таких успехах...
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Георгий Зюзин
Ответ Beloded2007
В баскетболе теперь тоже будут писать Требл-дабл?
все же разные слова. Требл от англ. Treble, а трипл-дабл от англ. triple-double
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Михаил Цыганов 123
Ответ MBE MBE
уже взяли требл?
уже близки к этому
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