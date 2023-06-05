Газзаев о «Зените»: «Просто на голову сильнее всех, остальные борются за места со 2-го по 16-е»

Валерий Газзаев назвал «Зенит» безальтернативным чемпионом России.

— «Зенит» снова стал чемпионом. На протяжении всего турнира занимал первую строчку в таблице. У вас было хоть какое-то ощущение, что кто-то может поспорить с « », или класс этой команды действительно намного выше, чем всех остальных?

— На протяжении последних пяти лет «Зенит» демонстрирует очень высокую стабильность, а стабильность — это показатель уровня, качества и класса футбола. «Зенит» сегодня является абсолютно лучшей командой российской Премьер-лиги. Безальтернативно.

К сожалению, нет команды, которая бы сегодня составила ему конкуренцию. Хотя такие клубы, как ЦСКА, «Динамо» или , по определению могли бы составить конкуренцию. Но, к сожалению, мы не видим этого последние пять сезонов.

В этом сезоне чемпион проиграл всего лишь 2 матча за весь турнир. Команда просто на голову сильнее всех, остальные борются за места со 2-го по 16-е.

Необходимо, чтобы у нас были команды, которые способны были все-таки составить серьезную конкуренцию. К примеру, « » в прошлом году было третьим, а в этом занимает девятое место. О чем тут можно говорить?

Хотя команда имеет очень хороший молодой, перспективный состав. Но в итоге зависит все от многих факторов. От руководства, от тренера, от подбора игроков и их исполнительского мастерства. От системы и организации футбольного хозяйства. Поэтому «Зенит» пять сезонов подряд и выигрывает национальное первенство, с чем мы его и поздравляем, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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