«Милан» объявил, что Златан покинет клуб по окончании сезона

«Милан» объявил, что Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона.

«Завтра, по окончании последнего матча Серии А [против «Вероны»], на «Сан-Сиро» «Милан» попрощается со .

Состоится короткая церемония, в которой примут участие болельщики. « » намерен поблагодарить Златана за прекрасные годы, проведенные вместе», – говорится в пресс-релизе «россонери».

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020-м он вернулся в команду и выиграл чемпионат Италии. В первый заход он также завоевал скудетто и выиграл Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович не завершит карьеру. В услугах 41-летнего шведа заинтересована «Монца».

Златан из-за проблем со здоровьем провел всего 4 матча за «Милан» в этом сезоне и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы