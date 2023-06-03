«Милан» объявил, что Златан покинет клуб по окончании сезона

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия трансферы Сан-Сиро Футбол

«Милан» объявил, что Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона.

«Завтра, по окончании последнего матча Серии А [против «Вероны»], на «Сан-Сиро» «Милан» попрощается со Златаном Ибрагимовичем.

Состоится короткая церемония, в которой примут участие болельщики. «Милан» намерен поблагодарить Златана за прекрасные годы, проведенные вместе», – говорится в пресс-релизе «россонери».

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020-м он вернулся в команду и выиграл чемпионат Италии. В первый заход он также завоевал скудетто и выиграл Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович не завершит карьеру. В услугах 41-летнего шведа заинтересована «Монца».

Златан из-за проблем со здоровьем провел всего 4 матча за «Милан» в этом сезоне и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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51 комментарий

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Bruce Wayne
Сегодня прям парад уходов из клуба
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Кирилл Павлюченко
Какая Монца?! В Реале после ухода Азара образовалась вакансия.
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kaka10
Возвращение Милана в топы Италии и Европы - во многом благодаря менталитету Златана. Ибра амбиции своего эгоцентричного поведения направил в адрес своих одноклубников.
Прошлогоднее Скудетто Милан завоевал во многом на характере и сполчении команды. Тоже заслуга Ибры, Киера, Меняна, которые отсутствовали по полгода, но были рядом с командой
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Enisei08
Ответ manchester united
Ибра внес достойный вклад в сезоне 16/17, в котором МЮ взял Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок! Хоть и эго у него чрезмерное, а в ЛЧ он всегда был балластом, но карьера получилась достойная
У него под полтинник мячей в ЛЧ, всем бы быть таким балластом...
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Олег Комисаров
14 февраля - день всех влюбленных,
3 июня - день расставаний( Реал- Азар, Диас, Асенсио. ПСЖ - Рамос, Месси)
Ну и конечно Златан расстался с Миланом, а не Милан со Златаном!
+16
-2
+14
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Goldstream
Ответ Bruce Wayne
Сегодня прям парад уходов из клуба
Это Милан уходит из Златана, а не Златан из Милана.
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10ztv
вернётся снова, молодой ещё
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DimaBayern
Златан уходит из Милана.

Хм. Кажется, я знаю имя победителя Лиги Чемпионов 2023/24.
+6
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+6
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Wizard Harry
В каком бы клубе Златан не был - свою работу сделал в полном объеме💪🏼
Только уважение, ультра-профессионал👍🏼
+3
0
+3
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error505
Легенда!
+2
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Anar Ali
Спасибо за всё , удачи и успехов в дальнейших делах легенда
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Виктор Емельянов
едем в Дубая!
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eskerro
Спасибо за все Величайший. После 5-0 с Аталантой ,
Думал все. Но Златан встряхнул команду, вразумил малолетним пацанам, что такое Милан и как надо бороться за высокие места. Считаю, период нахождения Златана в Милан, вехой подъема команды.
+2
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Короче Бобёр
Ответ Виктор Емельянов
едем в Дубая!
Либо в Катар
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мс-мешок
уходит эпоха
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Consiglie
Ответ Кирилл Павлюченко
Какая Монца?! В Реале после ухода Азара образовалась вакансия.
От Златана толку больше будет, чем от Азара :). Вот только местные бургерные будут не рады
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи, легенда
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cektor
Железный человек !!
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Rumov
Карп плывет против течения. Сакура осыпалась. Легенды оставляют нас.
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Arra
Это не Златан уходит из Милана... Хотя нет, постойте! Грустно...
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manchester united
Ибра внес достойный вклад в сезоне 16/17, в котором МЮ взял Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок! Хоть и эго у него чрезмерное, а в ЛЧ он всегда был балластом, но карьера получилась достойная
+4
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Ben Shelton
это милан уходит из Ибрагимовича
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хавбек+
Монца неплохой вариант потенциал есть у команды
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Glukinho
Ну давайте, пишите про славную охоту
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hh88_88
Ответ forward32
День уходов какой то! Осталось дождаться ухода Бензема и Неймара!
Бензема ушел же
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