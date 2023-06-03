«Милан» объявил, что Златан покинет клуб по окончании сезона
«Милан» объявил, что Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона.
«Завтра, по окончании последнего матча Серии А [против «Вероны»], на «Сан-Сиро» «Милан» попрощается со Златаном Ибрагимовичем.
Состоится короткая церемония, в которой примут участие болельщики. «Милан» намерен поблагодарить Златана за прекрасные годы, проведенные вместе», – говорится в пресс-релизе «россонери».
Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020-м он вернулся в команду и выиграл чемпионат Италии. В первый заход он также завоевал скудетто и выиграл Суперкубок Италии.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович не завершит карьеру. В услугах 41-летнего шведа заинтересована «Монца».
Златан из-за проблем со здоровьем провел всего 4 матча за «Милан» в этом сезоне и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
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Прошлогоднее Скудетто Милан завоевал во многом на характере и сполчении команды. Тоже заслуга Ибры, Киера, Меняна, которые отсутствовали по полгода, но были рядом с командой
3 июня - день расставаний( Реал- Азар, Диас, Асенсио. ПСЖ - Рамос, Месси)
Ну и конечно Златан расстался с Миланом, а не Милан со Златаном!
Хм. Кажется, я знаю имя победителя Лиги Чемпионов 2023/24.
Только уважение, ультра-профессионал👍🏼
Думал все. Но Златан встряхнул команду, вразумил малолетним пацанам, что такое Милан и как надо бороться за высокие места. Считаю, период нахождения Златана в Милан, вехой подъема команды.