Навас признан лучшим игроком ЛЕ, Виртц – лучшим молодым игроком. Рэшфорд, Смоллинг и Ракитич – в сборной сезона

Теги Байер Рома Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья Хесус Навас Ла Лига высшая лига Бельгия Лига Европы УЕФА рейтинги Иван Ракитич Неманя Матич Крис Смоллинг Пауло Дибала Яссин Буну Джонатан Та Лоренцо Пеллегрини Маркос Акунья Маркус Рэшфорд Виктор Бонифасе Флориан Виртц Футбол

Лучшим футболистом Лиги Европы в сезоне-2022/23 признан Хесус Навас.

Защитник «Севильи», выигравшей турнир, за 9 матчей отдал три голевые передачи, пасовал с точностью 80,56% и в среднем пробегал 10,57 километра за игру.

Лучшим молодым игроком УЕФА назвал хавбека Флориана Виртца из «Байера». На счету немецкого футболиста 3 гола и 2 результативных паса за 8 матчей в Лиге Европы.

В команду сезона вошли:

- вратарь: Яссин Буну («Севилья»);

- защитники: Хесус Навас («Севилья»), Джонатан Та («Байер»), Крис Смоллинг («Рома»), Маркос Акунья («Севилья»);

- полузащитники: Неманя Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);

- нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Виктор Бонифасе («Юнион»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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12 комментариев

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rigobersong
И это в 37 лет!:)
+18
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Roman
Старичок Хесус Навас достоин уважения. Настоящий трудяга
+8
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Экспертное мнение
Ответ ВладимирНеПутин
Хесус Навас стал фланговым защитником?
Правый защитник сейчас, но начинал и долго играл правым вингером. Он как Бэйл, только наоборот.
+6
0
+6
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Кирилл Голивец
Легенда. Начинал с покойным Пуэртой в одно время и до сих в сборную вызывают его
+4
0
+4
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&_Bishep_&
В финале ЧМ-10 он же разогнал голевую атаку, протащив мяч метров на 40..
+3
0
+3
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blaugrano
Ответ rigobersong
И это в 37 лет!:)
И без тела 18-летнего.
+4
-1
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rigobersong
Ответ Кирилл Голивец
Легенда. Начинал с покойным Пуэртой в одно время и до сих в сборную вызывают его
И с Рейесом успел немного поиграть:(
+1
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ВладимирНеПутин
Хесус Навас стал фланговым защитником?
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Юлия Закаблукова
Бонифаций дотащил юнион до чф ле
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&_Bishep_&
Ответ ВладимирНеПутин
Хесус Навас стал фланговым защитником?
Ну да, по моему не первый год.
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