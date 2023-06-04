Навас признан лучшим игроком ЛЕ, Виртц – лучшим молодым игроком. Рэшфорд, Смоллинг и Ракитич – в сборной сезона

Лучшим футболистом Лиги Европы в сезоне-2022/23 признан Хесус Навас.

Защитник «Севильи», выигравшей турнир, за 9 матчей отдал три голевые передачи, пасовал с точностью 80,56% и в среднем пробегал 10,57 километра за игру.

Лучшим молодым игроком УЕФА назвал хавбека из « ». На счету немецкого футболиста 3 гола и 2 результативных паса за 8 матчей в .

В команду сезона вошли:

- вратарь: («Севилья»);

- защитники: («Севилья»), Джонатан Та («Байер»), Крис Смоллинг («Рома»), Маркос Акунья («Севилья»);

- полузащитники: Неманя Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);

- нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Виктор Бонифасе («Юнион»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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