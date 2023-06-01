Тебас о победе «Севильи» в ЛЕ: «Это показывает, насколько сильна Ла Лига. Команда, находившаяся у зоны вылета, выигрывает второй по силе еврокубок»
Глава Ла Лиги заявил о силе чемпионата на фоне победы «Севильи» в Лиге Европы.
«Севилья» в рекордный седьмой раз выиграла этот турнир, победив «Рому» в финале в серии пенальти.
«Это показывает, насколько сильна Ла Лига, где команда, находившаяся у зоны вылета, способна выиграть второй по силе еврокубок.
«Севилья» на спаде, но эта команда способна выиграть второй по силе европейский турнир. Это показывает, насколько у нас высокая конкуренция, и это видно по очкам. «Реал» вряд ли наберет 80 очков, это показывает, что конкуренция очень серьезная.
Много говорят об АПЛ, но, насколько мне известно, «Манчестер Сити» выиграл последние шесть титулов (5 из 6, один взял «Ливерпуль» – Sports.ru). Кажется, сейчас про это уже не помнят», – сказал Хавьер Тебас.
«Севилья» – королева Лиги Европы! Ее магия сильнее магии Моуринью
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
но даже если в финале не испанская команда, ему точно не стоит недооценивать Интер.