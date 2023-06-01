Тебас о победе «Севильи» в ЛЕ: «Это показывает, насколько сильна Ла Лига. Команда, находившаяся у зоны вылета, выигрывает второй по силе еврокубок»

Глава Ла Лиги заявил о силе чемпионата на фоне победы «Севильи» в Лиге Европы.

«Севилья» в рекордный седьмой раз выиграла этот турнир, победив «Рому» в финале в серии пенальти.

«Это показывает, насколько сильна , где команда, находившаяся у зоны вылета, способна выиграть второй по силе еврокубок.

«Севилья» на спаде, но эта команда способна выиграть второй по силе европейский турнир. Это показывает, насколько у нас высокая конкуренция, и это видно по очкам. «Реал» вряд ли наберет 80 очков, это показывает, что конкуренция очень серьезная.

Много говорят об , но, насколько мне известно, «Манчестер Сити» выиграл последние шесть титулов (5 из 6, один взял «Ливерпуль» – Sports.ru). Кажется, сейчас про это уже не помнят», – сказал .

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