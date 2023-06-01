Тебас о победе «Севильи» в ЛЕ: «Это показывает, насколько сильна Ла Лига. Команда, находившаяся у зоны вылета, выигрывает второй по силе еврокубок»

Теги премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Хавьер Тебас Футбол

Глава Ла Лиги заявил о силе чемпионата на фоне победы «Севильи» в Лиге Европы.

«Севилья» в рекордный седьмой раз выиграла этот турнир, победив «Рому» в финале в серии пенальти.

«Это показывает, насколько сильна Ла Лига, где команда, находившаяся у зоны вылета, способна выиграть второй по силе еврокубок.

«Севилья» на спаде, но эта команда способна выиграть второй по силе европейский турнир. Это показывает, насколько у нас высокая конкуренция, и это видно по очкам. «Реал» вряд ли наберет 80 очков, это показывает, что конкуренция очень серьезная.

Много говорят об АПЛ, но, насколько мне известно, «Манчестер Сити» выиграл последние шесть титулов (5 из 6, один взял «Ливерпуль» – Sports.ru). Кажется, сейчас про это уже не помнят», – сказал Хавьер Тебас.

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21 комментарий

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Екн Лор
А вылет Барсы от МЮ что показывает?
+40
-12
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QWertY
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален пользователем
Скажите кто нибудь Фариду, что МЮ прошел Бетис
+15
-5
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Доминатор3000
Как там у Валенсии дела?
+3
0
+3
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TaR
Если бы ЛЕ в этом году выиграл условный Эльче - наверное можно было бы согласиться. Но ЛЕ и Севилья уже как синонимы, у них какая-то своя химия
+2
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Пьяный Погрребняк
И как он у них там руководитель?) ладно бы у нас, но там…
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Zakir Zakir
тебас тот еще клоун) на уровне школьника со спортса рассуждения
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Ёшимин Бональдо
скромный какой)
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Любезный Коссутий
повезло нашему Сите, что в финале ЛЧ не испанская команда, ведь испанцы выигрывали все финалы, в которые выходили, последние лет 20. именно этот факт позволяет Пепке надеяться на успех.
но даже если в финале не испанская команда, ему точно не стоит недооценивать Интер.
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sd4fmwrvz8
Тебас эдакий Третьяк в хоккее у нас тоже примазывается ко всем успехам наших игроков особенно вратарей в НХЛ
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Фарид Харисов
Ответ Екн Лор
А вылет Барсы от МЮ что показывает?
Комментарий удален пользователем
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Фарид Харисов
Ответ QWertY
Скажите кто нибудь Фариду, что МЮ прошел Бетис
перепутал бро, странно что не удалилось.
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Фарид Харисов
Ответ QWertY
Скажите кто нибудь Фариду, что МЮ прошел Бетис
теперь удалилось. Спасибо что указал на ошибку.
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carlitosway
Ответ Екн Лор
А вылет Барсы от МЮ что показывает?
показывает истинный донный уровень нынешней ла лиги
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Очевидное невероятное
Ответ Екн Лор
А вылет Барсы от МЮ что показывает?
Ничего страшного не произошло, в тот момент Барселона строилась
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Андрей
Ответ Алексей Тарасюк
Скорее показывает слабость ЛЕ
чувак с этого турнира вылетели барса, юве, мю, арсенал.
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Алексей Тарасюк
Ответ Андрей
чувак с этого турнира вылетели барса, юве, мю, арсенал.
Именно по этой причине. Этим клубам надо ЛЧ и национальное первенство. А вот Севилье и Роме и ЛЕ сойдет
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