Дзюба о «Локо»: «Мы – команда! Всем спасибо за сезон! Дальше – больше! 🦁🚂»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба высказался после завершения сезона с «Локомотивом».

«Локомотив» дома победил «Торпедо» (3:1) в 30-м туре и финишировал 8-м в Мир РПЛ.

«МЫ – КОМАНДА! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам – за доверие, игрокам – за характер, болельщикам – за поддержку!

Дальше – больше! 🦁🚂» – написал 34-летний форвард и опубликовал фото команды из раздевалки.

Дзюба зимой перешел в «Локо» на правах своболного агента. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lux_Vid Александров
Ответ Васильев Василий
дальше дрочить будешь сидеть ,тупое ватное животное
Предлагаю забанить это животное по имени Василий
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тмб68рус
И тебе спасибо. Вытащил нас. Не затухни только в предстоящем сезоне
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimDimich36
Дзюба хорошо зашёл в Локо, хотя признаться я не верил что он заиграет
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Интересный чемпионат будет в следующем году надеюсь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сунчилиев
Артем ты в Локо, ты в команде, ты дома, ты в семье, ты наш! Спасибо за всё. В следующем сезоне продолжи пожалуйста играть на том же уровне. Спасибо тебе Артем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Тмб68рус
И тебе спасибо. Вытащил нас. Не затухни только в предстоящем сезоне
Ага, один играл, остальные были в роли манекенов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Lux_Vid Александров
Предлагаю забанить это животное по имени Василий
Жалобу отправил. Жаль бан временный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Плацкарт Вагоныч
Спасибо тебе, Артем! В первую очередь за настрой! Завел всю команду! Повлиял на атмосферу. Рассказали бы мне такое год назад, я бы точно не поверил. Сейчас в Локо один за всех и все за одного! Точечно качественно усилиться и можно побороться за высокие места. 🚂 ⚽️ 💪🏻
Да и без усиления можно. Но в центр обороны игрок уровня Чарли нужен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий