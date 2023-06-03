Дзюба о «Локо»: «Мы – команда! Всем спасибо за сезон! Дальше – больше! 🦁🚂»

Артем Дзюба высказался после завершения сезона с «Локомотивом».

« » дома победил «Торпедо» (3:1) в 30-м туре и финишировал 8-м в Мир .

«МЫ – КОМАНДА! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам – за доверие, игрокам – за характер, болельщикам – за поддержку!

Дальше – больше! 🦁🚂» – написал 34-летний форвард и опубликовал фото команды из раздевалки.

зимой перешел в «Локо» на правах своболного агента. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

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