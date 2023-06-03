Малком о Дзюбе: «Отличный футболист, но и без него «Зенит» остался сильнейшей командой России. Не думаю, что его уход отразился»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком считает, что уход Артема Дзюбы не отразился на успехах «Зенита».

– Приходилось слышать мнение, что вы так раскрылись после ухода Дзюбы, чье присутствие в команде и чья игра давили на вас. Как в этом смысле повлиял на вас уход Артема Дзюбы?

– Конечно же, никак не давило. Дзюба – отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов за «Зенит». И его уход, не думаю, что каким-то образом отразился: «Зенит» становился чемпионом с ним, «Зенит» стал чемпионом и без него. Поэтому не знаю, не вижу в его уходе какой-либо причины.

Повторюсь, начал ощущать себя совершенно по-другому, в куда более хорошей и классной форме еще в прошлом сезоне, когда Дзюба играл вместе с нами. Поэтому в этом сезоне просто раскрылся еще лучше мой потенциал, и я радуюсь тому, что сумел продемонстрировать в этом году.

– В одном из интервью уже в качестве игрока «Локомотива» Дзюба сказал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Вас задели его слова?

– Нет, не задели. Честно, не знаю, почему он так сказал. Без него «Зенит» остался лидером, остался сильнейшей командой России. Не знаю, в чем причина его слов, но повторюсь, мы замечательно играли вместе и побеждали – как с ним, так и без него. Все, что могу сказать.

– Ему ли вы отвечали после игры с «Локомотивом»?

– Мы очень радовались. Вся команда была счастлива обыграть сильного соперника на его поле. «Локомотив» очень здорово шел после зимней паузы, начал классно вторую часть сезона. Поэтому мы понимали, что нас ждет сложная игра, тяжелая игра, и набрать три очка на поле «Локомотива» – это было очень круто. И мы просто все очень радовались, и каждый выражал свои радостные эмоции по-своему, – сказал полузащитник «Зенита».

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7 комментариев

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T622222
А Локо реально стал сильнее!
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Bashibuzuck
В "Зените" реально незаменимых нет, поэтому они и чемпионы
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Vovker
Ответ T622222
А Локо реально стал сильнее!
Да как ты смеешь!!! Ты что, не знаешь, что Дзюба худший в истории футболист, потому что спалился с интимным видео!!! Всё!! Это всё остальное автоматически перечёркивает!!! И пофиг, что он забил кучу голов, выиграл много титулов, это никак его не характеризует, как игрока!!! Как игрока его характеризует личная жизнь!!! Эксперты-хейтеры из комментов спортс.ру врать не будут!!! Так что не мог Локо стать сильнее, это бред. Дзюба только мешает!!!
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Архитектор Мендисабаль
Дзюба, по традициям футбольной школы, выпускником которой является, привык наваливать под дверь бывшим коллективам...
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churkestan_referee
Они могут
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юра георгиевский
Малком просто намекнул Дзюбе и всем остальным, что в Зените незаменимых нет, команда сплочена и идёт дальше.
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