Дзюба о реинкарнации: «Я во все верю»
Артем Дзюба рассказал о своем отношении к реинкарнации.
– Ты веришь в реинкарнацию?
– Я во все верю! – заявил форвард «Локомотива».
Реинкарнация – представление о том, что бессмертная сущность (душа) живого существа перевоплощается из одного тела в другое. Доктрина реинкарнации является центральным положением в индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме.
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Ну ты внатуре даешь, при людях-то..
трам-тарарам"
(с) Майк