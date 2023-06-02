Дзюба о реинкарнации: «Я во все верю»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия религия Футбол

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к реинкарнации.

– Ты веришь в реинкарнацию?

– Я во все верю! – заявил форвард «Локомотива».

Реинкарнация – представление о том, что бессмертная сущность (душа) живого существа перевоплощается из одного тела в другое. Доктрина реинкарнации является центральным положением в индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме.

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65 комментариев

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Savardus
очевидно, что на знаменитом видео, Артем просто медитировал для погружения в нирвану, таким образом начиная свое знакомство с Бхадават гитой, что в свою очередь и открывает путь к реинкарнации
+67
-10
+57
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CriminalJoint62
Дзюба уже все перепробовал: медитация, релаксация, мас… и так далее. Поэтому, не удивлен
+22
-5
+17
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Нурбол Жумаскалиев
первый случай перерождения дерева в человека
+22
-5
+17
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Savardus
очевидно, что на знаменитом видео, Артем просто медитировал для погружения в нирвану, таким образом начиная свое знакомство с Бхадават гитой, что в свою очередь и открывает путь к реинкарнации
Массировал междуножную чакру☝️
+21
-4
+17
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T622222
Пятничный топ идиотских вопросов…
+12
-5
+7
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Onion
Удавом будет
+9
-3
+6
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Ковтун Евгений
он просто перепутал с мастурбацию с реинкарнацией
+6
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Давай Так
Ответ Камбоджа Иванов
Чел, я в российских городах спокойно езжу в машине с украинской музыкой. Думаешь, за мной будут выезжать из-за Ляписа?)
В наушниках не считается.
+2
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Gustav Forsberg
"Эй, герла, я ж тебе говорю медитация, а не мастурбация..
Ну ты внатуре даешь, при людях-то..
трам-тарарам"
(с) Майк
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Давай Так
Ответ Камбоджа Иванов
На Кавказе и юге России ездят в наушниках? Ну, держи в курсе))
Это ты меня спрашиваешь?
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Павел Мельников
Ответ Камбоджа Иванов
– Ты говорил, что обращался к психологу. – Мне было очень больно временами. – Это можно было назвать депрессией? – Терпеть не могу такое слово. Я искренне не понимаю, что такое депрессия. Искренне не понимаю. Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, все успевали. У них просто не было времени на депрессии. Я не признаю это слово. Это все кто-то придумал. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. От того, что ты нихрена... Это оправдание, чтобы пожалеть себя. Да, мне тоже было плохо, ночью можешь себя пожалеть. Поплакать можно, в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а наутро закусился и пошел.
Именно так :)
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паяльная лампа
Ответ T622222
Пятничный топ идиотских вопросов…
и таких же идиотских ответов
+4
-3
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LadMuzin
Ответ Данил Садыков
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Писать про Зарему это видимо другое ))
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Vatikan
Ответ Onion
Удавом будет
Скорее Рики тики тави
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riverman1980
Будет унижать кб-хейтеров и в следующих жизнях ))
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Данил Садыков
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Данил Садыков
Спасибо за эту важную спортивную и информативную новость!
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box2box2
Дзюбе после футбола надо религией или эзотерикой заняться, тем более что опыт жреца-укротителя змеи у него есть
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Даниил Кораблёв
А в депрессию?;)
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тот самый Кадрус
Дзюба: " я во все верю, кроме депрессии"
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Мосгорсуд
Даже в мастурбацию))
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