Дзюба о реинкарнации: «Я во все верю»

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к реинкарнации.

– Ты веришь в реинкарнацию?

– Я во все верю! – заявил форвард « ».

Реинкарнация – представление о том, что бессмертная сущность (душа) живого существа перевоплощается из одного тела в другое. Доктрина реинкарнации является центральным положением в индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме.

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