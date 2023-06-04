Бензема делит 6-е место по матчам за «Реал» в Ла Лиге с Йерро. У них по 439 игр, у рекордсмена Рауля – 550
Карим Бензема догнал Фернандо Йерро по количеству матчей за «Реал» в Ла Лиге.
Форвард проводит последнюю игру за «Реал» – против «Атлетика» в 38-м туре. Это его 439-й матч в чемпионате – столько же у Йерро.
Выше них в рейтинге находятся Сантильяна (461), Серхио Рамос (469), Икер Касильяс (510), Манон Санчис (523) и Рауль (550).
Подробно со статистикой Бензема, представляющего «Реал» с 2009 года, можно ознакомиться здесь.
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