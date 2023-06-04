Бензема делит 6-е место по матчам за «Реал» в Ла Лиге с Йерро. У них по 439 игр, у рекордсмена Рауля – 550

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетик Икер Касильяс Серхио Рамос Рауль Ла Лига рейтинги Фернандо Йерро Маноло Санчис Сантильяна Футбол

Карим Бензема догнал Фернандо Йерро по количеству матчей за «Реал» в Ла Лиге.

Форвард проводит последнюю игру за «Реал» – против «Атлетика» в 38-м туре. Это его 439-й матч в чемпионате – столько же у Йерро.

Выше них в рейтинге находятся Сантильяна (461), Серхио Рамос (469), Икер Касильяс (510), Манон Санчис (523) и Рауль (550).

Подробно со статистикой Бензема, представляющего «Реал» с 2009 года, можно ознакомиться здесь.

Великие цифры Бензема в «Реале». Здесь бесконечные голы и титулы

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9 комментариев

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прощай легенда
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Любовник Евы Браун
Рауль так рано покинул клуб , но провел так много матчей , молодец )
Карим хороший наследник Рауля
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Сижу на факсах Барселоны
Бенз в десятке легенд самого великого клуба в истории. Спасибо за всё
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Андрей Хенто
Легенда и без гола в этом матче не ушел, шикарно.
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Гномович!
Хозяины Спотифай Арены:

1. Роналду
2. Ди Стефано
3. Бензема
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-2
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Крамбопулос Майкл
Ответ Любовник Евы Браун
Рауль так рано покинул клуб , но провел так много матчей , молодец ) Карим хороший наследник Рауля
Очень рано начал играть потому-что
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