Бензема делит 6-е место по матчам за «Реал» в Ла Лиге с Йерро. У них по 439 игр, у рекордсмена Рауля – 550

Карим Бензема догнал Фернандо Йерро по количеству матчей за «Реал» в Ла Лиге.

Форвард проводит последнюю игру за «Реал» – против « » в 38-м туре. Это его 439-й матч в чемпионате – столько же у .

Выше них в рейтинге находятся (461), (469), (510), Манон Санчис (523) и Рауль (550).

Подробно со статистикой Бензема, представляющего «Реал» с 2009 года, можно ознакомиться здесь.

Великие цифры Бензема в «Реале». Здесь бесконечные голы и титулы

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