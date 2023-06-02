«Реал» проявляет конкретный интерес к Хавертцу. Его очень ценит Анчелотти

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кай Хавертц Фабрицио Романо Футбол

«Реал» проявляет конкретный интерес к хавбеку «Челси» Каю Хавертцу.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Хавертц – один из игроков в списке «Реала». Немца очень ценит тренер Карло Анчелотти. «Челси» готов обсуждать уход Хавертца, но они хотят большую сумму и собираются отдавать его в аренду.

В 2020 году «Реал» уже пытался подписать Кая и добился от него согласия на переход, но из-за финансовых последствий пандемии коронавируса клуб отказался от трансфера.

В 35 матчах нынешнего сезона АПЛ Хавертц забил 7 голов. Его статистика – здесь.

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29 комментариев

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ShamilK
Нужно брать. Игрок топовый и в ЛЧ доказывал свою состоятельность. Мадриду нужно освежить атаку.
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Давид Agabekyan
Ответ blaugrano
Немного странный интерес от Реала. У Хавертца даже нет чёткой позиции на поле. А для игрока ротации дороговато обойдётся.
Чёткая позиция есть, но зачем-то Тухель, Поттер и так далее пихали его в нападение и ждали результата. Хаверц ЦАП, зачем его ставить в центр нападения
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blaugrano
Немного странный интерес от Реала. У Хавертца даже нет чёткой позиции на поле. А для игрока ротации дороговато обойдётся.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Syndycate
Вряд ли под Анчелотти будут дорогие покупки делать, если он уйдет через сезон
через сезон? ))) на следующей неделе.
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Геннадий Чеботарев
анчелоти очень хотел только ришарлисона. где он Кая видит,на какой позиции в его 4-3-3? он не видит нашу молодежь на каких то позициях,а тут он за Каем следил)))) это очередные фантазии от желтобрюхих журналюг.
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Геннадий Чеботарев
Ответ blaugrano
Немного странный интерес от Реала. У Хавертца даже нет чёткой позиции на поле. А для игрока ротации дороговато обойдётся.
возможно кто то в хаверце видит пв,но только этот кто то не анчелоти. а больше он за такие деньги не нужен.
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Lucky Luciano
Ответ Геннадий Чеботарев
анчелоти играет только 4-3-3 ,где здесь цап? разговор про анчелоти. а то что Зидан играл с цап это только школьники не знают. он в финале с юве так играл ,с Иско на позиции цап. но это все не про анчелоти. но хаверц не нужен на эту позицию,у нас есть Родриго
Кем был Ди Мария в окружении Хедиры и Алонсо в 2014 если не цап? 8й?)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Lucky Luciano
Да ладно, в 2014 в тройке центра играл Ди Мария , в 16-18 играл Хамес и Иско . В чем проблема ? Вальверде Кроос Чуамени вообще не обостряют атаку в последнее время , отсюда проблемы с позионным нападением
анчелоти играет только 4-3-3 ,где здесь цап? разговор про анчелоти. а то что Зидан играл с цап это только школьники не знают. он в финале с юве так играл ,с Иско на позиции цап. но это все не про анчелоти. но хаверц не нужен на эту позицию,у нас есть Родриго
0
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charly_54
Ответ Геннадий Чеботарев
в схеме 4-3-3 нет цап. есть цф. но он не нап,он полузащитник.да и вообще молодежь и анчелоти это антонимы.
У анчелотти и молодые играли игроки
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charly_54
Ответ Геннадий Чеботарев
в схеме 4-3-3 нет цап. есть цф. но он не нап,он полузащитник.да и вообще молодежь и анчелоти это антонимы.
Три цп, он хавертц верхний, в Челси вообще напа играл
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Lucky Luciano
Ответ Геннадий Чеботарев
в схеме 4-3-3 нет цап. есть цф. но он не нап,он полузащитник.да и вообще молодежь и анчелоти это антонимы.
Да ладно, в 2014 в тройке центра играл Ди Мария , в 16-18 играл Хамес и Иско . В чем проблема ? Вальверде Кроос Чуамени вообще не обостряют атаку в последнее время , отсюда проблемы с позионным нападением
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Геннадий Чеботарев
Ответ charly_54
Центральным атакующим?
в схеме 4-3-3 нет цап. есть цф. но он не нап,он полузащитник.да и вообще молодежь и анчелоти это антонимы.
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charly_54
Ответ Геннадий Чеботарев
анчелоти очень хотел только ришарлисона. где он Кая видит,на какой позиции в его 4-3-3? он не видит нашу молодежь на каких то позициях,а тут он за Каем следил)))) это очередные фантазии от желтобрюхих журналюг.
Центральным атакующим?
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Андрей Хенто
Ответ Николай Щикотихин
Ну на замену Асенсио пойдёт
Хаверц никак не замена Марко, от слова совсем. Для вингера у него не самая лучшая скорость, скорее будет выходить на позицию ЦН или же ЦАП.
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Robert
Если миллионов за 20-40 отдадут, то можно взять. Не больше.
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Pailak Petrosian
напоминает историю с Азаром
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Rustam Petrov
Очень симпатизирую этому игроку. Однако куда его ставить в Мадриде? Его оптимальные роли: десятка или ложная девятка, на других позициях он менее эффективен. Однако основная девятка будет у Мадрида другая, а места детсяки не будет в принципе из-за большого количества классных центральных полузащнитников.
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AminO2
Снежной королеве понравился Кай)
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svft
Хаверц? это вместо Модрича, Кроса, Бензема и Роналду?
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