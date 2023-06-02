«Реал» проявляет конкретный интерес к Хавертцу. Его очень ценит Анчелотти

«Реал» проявляет конкретный интерес к хавбеку «Челси» Каю Хавертцу.

Об этом сообщает инсайдер .

Хавертц – один из игроков в списке «Реала». Немца очень ценит тренер . « » готов обсуждать уход Хавертца, но они хотят большую сумму и собираются отдавать его в аренду.

В 2020 году « » уже пытался подписать Кая и добился от него согласия на переход, но из-за финансовых последствий пандемии коронавируса клуб отказался от трансфера.

В 35 матчах нынешнего сезона АПЛ Хавертц забил 7 голов. Его статистика – здесь.

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