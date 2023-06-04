«Реал» может закрыть сделку по Хавертцу в ближайшее время. Игрока «Челси» хотят и Перес, и Анчелотти (Bild)

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Кай Хавертц Футбол

Переход Кая Хавертца в «Реал» может состояться уже в ближайшее время.

По данным Bild, «Реал» готовит «грандиозную» сделку для трансфера хавбека «Челси». Переход Хавертца в мадридский клуб может быть закрыт в короткие сроки.

Сообщается, что видеть немецкого игрока в команде хотят как Флорентино Перес, так и Карло Анчелотти. В свою очередь, «Челси» необходимо продать нескольких игроков, и клуб может выручить за Хавертца крупную сумму денег.

Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром «Челси» в прошедшем сезоне АПЛ, забив 7 голов в 35 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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69 комментариев

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Rick Sanchezz
"Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром «Челси» в прошедшем сезоне АПЛ, забив 7 голов в 35 матчах лиги"

Реал, да чтож ты делаешь...?!! Этих 7 голов может не хватить, чтобы не вылететь в шип в следующем сезоне!

И как теперь состязаться с Холандом по забитым голам??!
+80
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+67
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Homelender_666
Вполне может усилить Реал. Но только не в плане реализации)
+35
-3
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Aristokrat_13
Очень жаль. Все еще считаю Хавертца потенциально одним из лучших игроков мира. И спасибо за гол в финале!
+29
-3
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Д'Артаньян
Кай Хаверц – топ-игрок, креативный и универсальный.
Просто вспомните его игру в финале ЛЧ при Тухеле.
Сейчас его просто используют на непрофильной позиции, он лучше себя проявляет на другой.
+17
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+16
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deadjoker
Для Кая отличная возможность поиграть в нормальном футбольном клубе. Челси последнее время превратился, к сожалению, в цирк. И то что отпускают ключевых молодых игроков с опытом победы в ЛЧ лишний раз это подтверждает.
+16
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ernar11
Странный трансфер. Хаверц вроде вынужденно играл форварда в Челси, а позиции АПЗ в нынешнем Реале нет. Может с приходом Джуда и Кая Реал хочет перейти на другую схему?
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Eden Hazard
Ответ Д'Артаньян
Кай Хаверц – топ-игрок, креативный и универсальный. Просто вспомните его игру в финале ЛЧ при Тухеле. Сейчас его просто используют на непрофильной позиции, он лучше себя проявляет на другой.
Проблема Кая в том, что у него в принципе нет профильной позиции. Его ещё в Байере каждый год тыкал и то справа, то слева, то под нападающим, то просто нападающим. В Челси это продолжилось. Это на самом деле, большая проблема. Универсальность - это хорошо, но он и сам говорил несколько раз, что не знает свою позицию на поле. Просто он нигде в итоге не играет на возможном максимуме.
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paul-pavel
Ответ Никита Самарин
Усилить вряд ли, всё-тки ему до Бензема очень далеко.
Безмена в 23 года тоже далеко было до себя 30-летнего, вспомните, какими сложными были первые годы в Мадриде. И реализация была так себе. Хавертц в структуре с Вини и Родриго может совершенно другой футбол показывать, потенциал у парня отличный. А стопроцентных трансферов не бывает. В момент перехода Азар таким казался, а получился самым проваленным за десятилетия.
+5
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<~Inter~>
Ответ Никита Самарин
Усилить вряд ли, всё-тки ему до Бензема очень далеко.
так не рассматривай его как форварда
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Акира_1
Ответ Rick Sanchezz
"Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром «Челси» в прошедшем сезоне АПЛ, забив 7 голов в 35 матчах лиги" Реал, да чтож ты делаешь...?!! Этих 7 голов может не хватить, чтобы не вылететь в шип в следующем сезоне! И как теперь состязаться с Холандом по забитым голам??!
И еще 5 не добрал, став худшим нападающим АПЛ в этом показателе. А сезон вообще начинал со статистикой 0 голевых действий в 7 матчах. Его ужасная форма - одна из причин провала Тухеля. Также его промахи - одна из причин, почему у Поттера в некоторых матчах было нормальное XG, но не было голов. 4 года он уже в Челси, но ему так и не подобрал нормальную позицию никто из тренеров, ибо везде средний уровень. Ну так может АПЛ просто не для него. И смысл держать дальше при нормальном предложении от Реала?
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DolJun
ошибка боули, хаверц топчик
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Максим Черкашин
Ответ paul-pavel
Безмена в 23 года тоже далеко было до себя 30-летнего, вспомните, какими сложными были первые годы в Мадриде. И реализация была так себе. Хавертц в структуре с Вини и Родриго может совершенно другой футбол показывать, потенциал у парня отличный. А стопроцентных трансферов не бывает. В момент перехода Азар таким казался, а получился самым проваленным за десятилетия.
Хавертц это скорее Мюллер. В оттяжке играет, он не центральный нападающий.😎
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Никита Самарин
Ответ Homelender_666
Вполне может усилить Реал. Но только не в плане реализации)
Усилить вряд ли, всё-тки ему до Бензема очень далеко.
+3
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serhio_ramos_
Ответ GuruFutbola
Все верно, никакого Кейна нищигане не заслуживают, пусть довольствуются хаверцом
Никакого Месси нищигане не заслуживают,пусть довольствуются польским бруском.
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Rick Sanchezz
Ответ Акира_1
И еще 5 не добрал, став худшим нападающим АПЛ в этом показателе. А сезон вообще начинал со статистикой 0 голевых действий в 7 матчах. Его ужасная форма - одна из причин провала Тухеля. Также его промахи - одна из причин, почему у Поттера в некоторых матчах было нормальное XG, но не было голов. 4 года он уже в Челси, но ему так и не подобрал нормальную позицию никто из тренеров, ибо везде средний уровень. Ну так может АПЛ просто не для него. И смысл держать дальше при нормальном предложении от Реала?
В смысле АПЛ не для него? Хаверц - АПЗ. Пробовали заиграть на родной позиции?! Вместо того, чтобы покупать всех подряд, всего-то надо было купить ЦФ вместо Лукаку и ставить Хаверца под форвардом, но для нынешних менеджеров Челси это слишком сложно, видимо
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Ночной кошмар Логинова
Времена смутных трансферов возвращаются
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DolJun
Ответ Dm Kznts
реалу сложно отказать в особенности когда игрок не англичанин
да и его основной бро по челси походу сваливает. ну и если бы меня годами ставили напом хотя я не нап - я бы тоже свалил по итогу. остается надеяться только что челси отобьет трансфер по деньгам
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Ислам Есдаулет
Ответ Dolphin
Можно просто было Йовича не продовать, одного уровня игроки
Лол
Хаверц намного лучше и талантливее Йовича
Да и не думаю что Хаверца берут как страйкера
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Остужающий
Такого игрока Челси потерял( если еще и Маунта потеряют, то это катастрофа, два самых ценных актива
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Геннадий Чеботарев
Ответ Dikki Shelton
Что значит грандиозная сделка в этом случае? Выглядит неоднозначно.
по сравнению с Гарсией и м тем,что из эспаньола,то это конечно более чем грандиозная.
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Rick Sanchezz
Ответ Eden Hazard
АПЗ? Где? В Фифе? Сколько игр он АПЗ сыграл в жизни? Офигеть как легко говорить, сидя на диване, что всего то надо было сделать, а никто не догадался за 3 сезона в Челси и не знаю, сколько в Байере😂
Вот тебе ссылка на его профиль, а не то так и останешься под скалой жить и не умничай больше)

https://www.transfermarkt.world/kai-havertz/profil/spieler/309400
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Алексей Тарасюк
А кого берут на 9-ку? Все-таки Кейна?
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Eden Hazard
Ответ Акира_1
А почему все говорят, что Челси превратился в цирк, но при этом никто не винит в этом Хаверца или Маунта. Будуто их вины в этом провале нет? Так то оба провели первые 7 матчах сезона без голевых действий, что во многом привело к провалу Тухеля. А дальше при новом тренере никто из них так ничего и не показал, а под конец сезона вообще оба забили на все. Так разве это не они привели к цирку в Челси? А теперь оба хотят свалить из команды, которую погубила их плохая форма.
Ну так удобнее, особенно болела клубов, куда переходят игроки. Люди не понимают что ужасная форма Маунта после ЛЧ, три-четыре запоротых момента в каждом матче от Хаверца в итоге и породили 12е место в том числе. Они думают что цирк сам собой образовался. Хотя допускаю что многие не видели ни одной игры в чемпионате, максимум счёт увидели, например, 0-3 от Лидса, а как так вышло, что 0-3 им знать не надо, выводы сделали
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DolJun
Ответ Val Smith
А на какой позиции он играет, где его можно использовать?
под нападающим в тройке или ложной девяткой, но не когда у тебя на поле их три
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igorrado@yandex.ru
Какие-то смешанные эмоции от данного возможного трансфера.
С одной стороны - Кай за 3 года в Челси толком ничего не показал (кроме победных мячей Сити и на КЧМ), Реал заплатит много.
С другой стороны, все же до сих пор жива вера в то, что раскрыться сможет и рано его отпускать.
Проблема Кая в его универсализме. Он неплох на разных позициях, при этом нет такого, что он хорош на какой-то одной из них.
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