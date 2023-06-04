Переход Кая Хавертца в «Реал» может состояться уже в ближайшее время.

По данным Bild, « » готовит «грандиозную» сделку для трансфера хавбека «Челси». Переход Хавертца в мадридский клуб может быть закрыт в короткие сроки.

Сообщается, что видеть немецкого игрока в команде хотят как , так и . В свою очередь, «Челси» необходимо продать нескольких игроков, и клуб может выручить за Хавертца крупную сумму денег.

Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром « » в прошедшем сезоне , забив 7 голов в 35 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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