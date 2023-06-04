«Реал» может закрыть сделку по Хавертцу в ближайшее время. Игрока «Челси» хотят и Перес, и Анчелотти (Bild)
Переход Кая Хавертца в «Реал» может состояться уже в ближайшее время.
По данным Bild, «Реал» готовит «грандиозную» сделку для трансфера хавбека «Челси». Переход Хавертца в мадридский клуб может быть закрыт в короткие сроки.
Сообщается, что видеть немецкого игрока в команде хотят как Флорентино Перес, так и Карло Анчелотти. В свою очередь, «Челси» необходимо продать нескольких игроков, и клуб может выручить за Хавертца крупную сумму денег.
Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром «Челси» в прошедшем сезоне АПЛ, забив 7 голов в 35 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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Реал, да чтож ты делаешь...?!! Этих 7 голов может не хватить, чтобы не вылететь в шип в следующем сезоне!
И как теперь состязаться с Холандом по забитым голам??!
Просто вспомните его игру в финале ЛЧ при Тухеле.
Сейчас его просто используют на непрофильной позиции, он лучше себя проявляет на другой.
Хаверц намного лучше и талантливее Йовича
Да и не думаю что Хаверца берут как страйкера
https://www.transfermarkt.world/kai-havertz/profil/spieler/309400
С одной стороны - Кай за 3 года в Челси толком ничего не показал (кроме победных мячей Сити и на КЧМ), Реал заплатит много.
С другой стороны, все же до сих пор жива вера в то, что раскрыться сможет и рано его отпускать.
Проблема Кая в его универсализме. Он неплох на разных позициях, при этом нет такого, что он хорош на какой-то одной из них.