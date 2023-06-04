«Монако» уволил тренера Клемана. Клуб занял 6-е место в Лиге 1 и остался без еврокубков
«Монако» объявил об отставке главного тренера Филиппа Клемана.
Клуб назвал увольнение Клемана необходимостью в связи с тем, что итоговое положение клуба в Лиге 1 не соответствует ожиданиям.
По итогам сезона-2022/23 «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, занял 6-е место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на 2 очка.
Филипп Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. Предыдущий сезон команда завершила на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
14 комментариев