«Монако» уволил тренера Клемана. Клуб занял 6-е место в Лиге 1 и остался без еврокубков

Теги Монако лига 1 Франция отставки Филипп Клеман Александр Головин Футбол

«Монако» объявил об отставке главного тренера Филиппа Клемана.

Клуб назвал увольнение Клемана необходимостью в связи с тем, что итоговое положение клуба в Лиге 1 не соответствует ожиданиям.

По итогам сезона-2022/23 «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, занял 6-е место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на 2 очка.

Филипп Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. Предыдущий сезон команда завершила на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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14 комментариев

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Антибаскет Поповича
По меркам монегасков, Клеман ещё на удивление долго продержался.
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Amalfitano
Ответ Адильхан Абдусаламов
Даже продать некого
Да там пол команды может быть раскуплена.
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Алексей Синяков
Саня, беги оттуда
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Amalfitano
И кого теперь пригласят? Кого-нибудь из бундеслиге? Может Марша?
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Барыга блинами
Клеман смог завоевать чемпионский титул с двумя командами в чемпионате Бельгии в свое время сделал чемпионами Генк и дважды Брюгге. Пора возвращаться в родную гавань, Филипп)
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dreamstep
Головину как вариант перейти в Италию куда-нибудь нужно. С унылым Монако за 5 сезонов ни одного титула - провал.
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Сергей Орлов
А сколько восторгов было в середине сезона. Концовку чемпионата просто завалили.
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TravenS
Ответ T622222
Сане надо валить в АПЛ например Арсенал бы интересно было
В Арсенал не получится. Слезами затопит, да и голы с передачами будут отменять
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Кирилл Голивец
Ответ T622222
Сане надо валить в АПЛ например Арсенал бы интересно было
Сомневаюсь, что он потянет команду АПЛ из еврокубковой зоны в стартовом составе, при всей симпатии) максимум Вилла условная
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T622222
Сане надо валить в АПЛ например Арсенал бы интересно было
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Адильхан Абдусаламов
Даже продать некого
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Арсений Чернобаев
надеюсь с новым тренером Саша останется в стартовом составе 🙏
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Крыс Пол
Насколько сильно пала некогда грозная Лига фермеров, что 6-е место не является еврокубковым.
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umnik3
Интересно, Рыболовлев Олега Петрова уволит? Вадим Васильев быстро вылетел, хотя и был в его обойме с начала 2000-х.
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