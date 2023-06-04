«Монако» уволил тренера Клемана. Клуб занял 6-е место в Лиге 1 и остался без еврокубков

«Монако» объявил об отставке главного тренера Филиппа Клемана.

Клуб назвал увольнение Клемана необходимостью в связи с тем, что итоговое положение клуба в Лиге 1 не соответствует ожиданиям.

По итогам сезона-2022/23 « », в составе которого выступает российский полузащитник , занял 6-е место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на 2 очка.

возглавил «Монако» в январе 2022 года. Предыдущий сезон команда завершила на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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