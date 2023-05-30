«Монако» поздравил Головина с 27-летием
«Монако» поздравил Александра Головина с днем рождения.
Полузащитнику французского клуба и сборной России исполнилось 27 лет.
«Во вторник нашему полузащитнику исполняется 27 лет! С днем рождения, Голо 🙌 🎂» – говорится в сообщении монегасков.
В понедельник «Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения, однако затем удалил твит.
Головин играет за «Монако» с 2018 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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