«Монако» поздравил Головина с 27-летием

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

«Монако» поздравил Александра Головина с днем рождения.

Полузащитнику французского клуба и сборной России исполнилось 27 лет.

«Во вторник нашему полузащитнику исполняется 27 лет! С днем рождения, Голо 🙌 🎂» – говорится в сообщении монегасков. 

В понедельник «Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения, однако затем удалил твит.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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28 комментариев

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psycho
"Арсенал" добавил "Монако" в чёрный список в твиттере
+68
-6
+62
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faerie dragon
А что на этот счёт думают Левандовски с Зинченко? Почему с ними не согласовали?
+32
-6
+26
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Roundabout
Ответ Teodrakis
На чм2026 как раз будет батькой в самом соку
И будет смотреть по телевизору
+17
-1
+16
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DENBO
Зинченко: что это княжество себе позволяет?
+17
-5
+12
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Log in
Посмотрим сколько этот пост продержится
+19
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Fjordy
Саня, с днюхой тебя! С 20 чем-то летием. Саня! Саня!
+8
-1
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red hikkikomori
Монако Головина поздравил Головина - вот как должен был выглядеть заголовок)
+7
0
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VanyaVanya063
Сегодня в Монако по прогнозам будет дождь в виде слёз Зинченко
+8
-3
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•milord•
Восьмичасовой таймер до удаления приложили?
+5
-2
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red hikkikomori
Ответ Teodrakis
Почему Голо, а не Вин?
Потому что ничего не выиграл и потому что не Дизель)
+3
0
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Павел павел
этот пост останется.французы не англичане это раз.в Монако нет Зинченко это два
+2
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savik-A.M.
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Ну так то у него русские владельцы , так что они удалять не будут
+2
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Максим Заворин
Не могут найти кнопку "удалить"?)
+3
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Teodrakis
Почему Голо, а не Вин?
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Teodrakis
Ответ Ape1sin
фига, мальчику уже ближе к 30 чем обратно, а сборной нет, как назло, в лч не поиграл до сих пор, печалька
На чм2026 как раз будет батькой в самом соку
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Ape1sin
Ответ Teodrakis
На чм2026 как раз будет батькой в самом соку
Это который в США и Канаде пройдёт? сочно перед теликом будет сидеть?
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Мукунку хороший
Ответ Roundabout
И будет смотреть по телевизору
Черно/белому
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Dmitry Orlov
Только не удаляйте и не извиняйтесь, пожалуйста.
+2
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Jodye II
Ответ Павел павел
этот пост останется.французы не англичане это раз.в Монако нет Зинченко это два
А монегаски не французы)))
Формально!
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savik-A.M.
Ответ Павел павел
этот пост останется.французы не англичане это раз.в Монако нет Зинченко это два
И главное , Рыболовов владелец , его никто не отменял
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