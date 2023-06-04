Бекхэм о возможном требле «Ман Сити»: «Только один клуб мог взять три трофея первым. И это «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Футбол

Дэвид Бекхэм высказался о возможном требле «Манчестер Сити».

«Выиграть требл – особенное событие для любой команды. Но только один может взять его впервые. Этим клубом были мы [«Манчестер Юнайтед»]. Честно говоря, если «Ман Сити» возьмет требл, для них это будет потрясающе.

Мы все были футболистами родного города, которые жили и дышали «Манчестер Юнайтед», и выиграть требл... То, как мы его взяли – да еще и в первый раз, – никогда не повторится.

Когда поднимаешь все три трофея, тебе хочется, чтобы это чувство испытали и другие. Так что будет замечательно, если парни из «Ман Сити» смогут это сделать. Но есть только одна команда, которая выиграла требл впервые», – сказал экс-футболист «МЮ».

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25 комментариев

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Kazbek Ilyassovskiy
От этого трэбл не станет менее значимым.
Нынешние звёзды Сити в сезон трэбла МЮ в школу или пешком под стол ходили, какая им разница, кто раньше сделал трэбл?
Ну и если так рассуждать, то до МЮ трэбл делали кельты, Аякс и ПСВ. Было ли от этого Бексу менее радостно?
+33
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Влад Тюрин
Ну у Сити, если победят Интер, будет поувереннее и мощнее требл, чем у Мю.

Мю в том сезоне и в АПЛ, и в ЛЧ фортануло нехило, особенно в финале с Баварией. Плюс в том сезоне было целых 22 ничьи.
Сити же наоборот катком всех проходит и громит без шансов.
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gangs
Требл мю это лаки требл, фортуна гивер, эффект бабочки, называйте как хотите. Кто застал тот сезон, полностью это подтвердит. Возможный требл Сити это тотальная доминация, уничтожение соперников как по игре, так и ментально, в котором даже судьи бессильны в своих привычных чудачествах.
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CyberUnited
От того МЮ никто не ждал не то что требла, но и победы в ЛЧ. Английские клубы вообще тогда даже финалов ЛЧ не видели долгое время. А от сити этого ждут каждый сезон, и вот уже 7-й год в самых комфортных условиях, которые только могут быть у главного тренера, Пеп похоже все-таки сможет взять ушастого.
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Rad0
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
От этого трэбл не станет менее значимым. Нынешние звёзды Сити в сезон трэбла МЮ в школу или пешком под стол ходили, какая им разница, кто раньше сделал трэбл? Ну и если так рассуждать, то до МЮ трэбл делали кельты, Аякс и ПСВ. Было ли от этого Бексу менее радостно?
Чё ты ноешь? Он же сказал, что будет порадуется за них, если возьмут требл.
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Rad0
Ответ gangs
Требл мю это лаки требл, фортуна гивер, эффект бабочки, называйте как хотите. Кто застал тот сезон, полностью это подтвердит. Возможный требл Сити это тотальная доминация, уничтожение соперников как по игре, так и ментально, в котором даже судьи бессильны в своих привычных чудачествах.
Лучше лаки требл, чем лаки никакого требла, как у Арсенала
+8
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Михаил1970
В сезоне 1966/1967 шотландский «Селтик» выиграл четыре трофея, сделав «золотой покер»: чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии, Кубок шотландской лиги, Кубок европейских чемпионов.
В сезоне 1971/1972 нидерландский «Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов, Кубок Нидерландов, Кубок европейских чемпионов
В сезоне 1987/1988 нидерландский ПСВ стал победителем чемпионата Нидерландов, Кубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов.
В сезоне 1998/1999 английский «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов.
В сезоне 2008/2009 испанская «Барселона» выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании, Лигу чемпионов.
В сезоне 2009/2010 итальянский «Интер» выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, Лигу чемпионов.
В сезоне 2012/2013 немецкая «Бавария» выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Лигу чемпионов.
В сезоне 2014/2015 испанская «Барселона» победила в чемпионате Испании, Кубке Испании и Лиге чемпионов.
В сезоне 2019/2020 немецкая «Бавария» победила в чемпионате Германии, Кубке Германии, Лиге чемпионов.
Таким образом МЮ, только 4-ый клуб в Европе, сделавший требл, а Бавария и Барселона делали это дважды.
Ну и МС пока не выиграл ЛЧ.
+4
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TaR
Ответ Влад Тюрин
Ну у Сити, если победят Интер, будет поувереннее и мощнее требл, чем у Мю. Мю в том сезоне и в АПЛ, и в ЛЧ фортануло нехило, особенно в финале с Баварией. Плюс в том сезоне было целых 22 ничьи. Сити же наоборот катком всех проходит и громит без шансов.
Отсюда можно сделать вывод что тогда конкуренция была выше)
+12
-10
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mansur_axe
Тот самый момент когда Сити сделал все что делал великий когда то МЮ и теперь остаётся говорить , что МЮ сделал это первым. Бекхем как англичанин должен радоваться что АПЛ так сильно спрогрессировал.
+2
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Роналду плачет
Ответ TaR
Отсюда можно сделать вывод что тогда конкуренция была выше)
Или то что Сити это гораздо более доминирующая команда чем тот МЮ.
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moldfan
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
От этого трэбл не станет менее значимым. Нынешние звёзды Сити в сезон трэбла МЮ в школу или пешком под стол ходили, какая им разница, кто раньше сделал трэбл? Ну и если так рассуждать, то до МЮ трэбл делали кельты, Аякс и ПСВ. Было ли от этого Бексу менее радостно?
Да и ничего прямо такого там не было. Там Юнайтед набрал в чемпионате чуть больше 70 очков. Я честно говоря не помню, чтобы с таким количеством становились чемпионом. ПО моему Лестер если больше и набрал то не на много.

Но что у той команды не унять, это характер и умение играть до конца. Все шло к печальному концу в кубке с Арсеналом, где все складывалось против них и еще было удаление... а потом Гиггз просто сделал чудо гол из ничего.

Ну и с Баварией, вся игра шла к тому, что Бавария побеждает. Забила, контролирует игру, создает моменты, мало допускает у своих и потом 2 стандарта - 2 гола.

Если треблы Интера, Баварии и Барселоны, это ну вот доминация. Топовые составы, очень качественная игра.

То требл Юнайтеда был на жилах, характере. Это никак не принижает его. Это в любом случае высшее достижение, которое возможно в клубном футболе. Команда выигравшее требл по праву считается сильнейшей в Европе и попадает в книжки истории. Тем более я так конечно подал, что чуть ли не случайно выиграли... но вообщем-то помимо Баварии они выбили довольно серьезный Ювентус с Зиданом и Интер с Джоркаевым, Баджо и Саморано (правда который играл уже так себе).
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
А понятно. Сначала визжали что только маню мог взять требл, теперь будут визжать только маню его взял первым. Зато если это случится, можно будет говорить "только Сити в Англии взял заслуженно требл", потому что проект Уэбба не заслужил и тупо отскочил с помощью судейства, когда "выигрывал" требл
манси ты хоть сам сейчас понял как ты облажался??
подумай сам почему 🤣
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Ман Сити
Ответ Dm Kznts
манси ты хоть сам сейчас понял как ты облажался?? подумай сам почему 🤣
Не спамь в личку, юбиляр
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Maxh35
Сити могут сделать вообще пента-трик если выиграют АПЛ, КА, ЛЧ, СКЕ и КЧМ ☝️
Коммюнити шилд ещё
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