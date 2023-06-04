Бекхэм о возможном требле «Ман Сити»: «Только один клуб мог взять три трофея первым. И это «МЮ»

Дэвид Бекхэм высказался о возможном требле «Манчестер Сити».

«Выиграть требл – особенное событие для любой команды. Но только один может взять его впервые. Этим клубом были мы [«Манчестер Юнайтед»]. Честно говоря, если «Ман Сити» возьмет требл, для них это будет потрясающе.

Мы все были футболистами родного города, которые жили и дышали «Манчестер Юнайтед», и выиграть требл... То, как мы его взяли – да еще и в первый раз, – никогда не повторится.

Когда поднимаешь все три трофея, тебе хочется, чтобы это чувство испытали и другие. Так что будет замечательно, если парни из «Ман Сити» смогут это сделать. Но есть только одна команда, которая выиграла требл впервые», – сказал экс-футболист «МЮ».

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