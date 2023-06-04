Бекхэм о возможном требле «Ман Сити»: «Только один клуб мог взять три трофея первым. И это «МЮ»
Дэвид Бекхэм высказался о возможном требле «Манчестер Сити».
«Выиграть требл – особенное событие для любой команды. Но только один может взять его впервые. Этим клубом были мы [«Манчестер Юнайтед»]. Честно говоря, если «Ман Сити» возьмет требл, для них это будет потрясающе.
Мы все были футболистами родного города, которые жили и дышали «Манчестер Юнайтед», и выиграть требл... То, как мы его взяли – да еще и в первый раз, – никогда не повторится.
Когда поднимаешь все три трофея, тебе хочется, чтобы это чувство испытали и другие. Так что будет замечательно, если парни из «Ман Сити» смогут это сделать. Но есть только одна команда, которая выиграла требл впервые», – сказал экс-футболист «МЮ».
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Нынешние звёзды Сити в сезон трэбла МЮ в школу или пешком под стол ходили, какая им разница, кто раньше сделал трэбл?
Ну и если так рассуждать, то до МЮ трэбл делали кельты, Аякс и ПСВ. Было ли от этого Бексу менее радостно?
Мю в том сезоне и в АПЛ, и в ЛЧ фортануло нехило, особенно в финале с Баварией. Плюс в том сезоне было целых 22 ничьи.
Сити же наоборот катком всех проходит и громит без шансов.
В сезоне 1971/1972 нидерландский «Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов, Кубок Нидерландов, Кубок европейских чемпионов
В сезоне 1987/1988 нидерландский ПСВ стал победителем чемпионата Нидерландов, Кубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов.
В сезоне 1998/1999 английский «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов.
В сезоне 2008/2009 испанская «Барселона» выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании, Лигу чемпионов.
В сезоне 2009/2010 итальянский «Интер» выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, Лигу чемпионов.
В сезоне 2012/2013 немецкая «Бавария» выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Лигу чемпионов.
В сезоне 2014/2015 испанская «Барселона» победила в чемпионате Испании, Кубке Испании и Лиге чемпионов.
В сезоне 2019/2020 немецкая «Бавария» победила в чемпионате Германии, Кубке Германии, Лиге чемпионов.
Таким образом МЮ, только 4-ый клуб в Европе, сделавший требл, а Бавария и Барселона делали это дважды.
Ну и МС пока не выиграл ЛЧ.
Но что у той команды не унять, это характер и умение играть до конца. Все шло к печальному концу в кубке с Арсеналом, где все складывалось против них и еще было удаление... а потом Гиггз просто сделал чудо гол из ничего.
Ну и с Баварией, вся игра шла к тому, что Бавария побеждает. Забила, контролирует игру, создает моменты, мало допускает у своих и потом 2 стандарта - 2 гола.
Если треблы Интера, Баварии и Барселоны, это ну вот доминация. Топовые составы, очень качественная игра.
То требл Юнайтеда был на жилах, характере. Это никак не принижает его. Это в любом случае высшее достижение, которое возможно в клубном футболе. Команда выигравшее требл по праву считается сильнейшей в Европе и попадает в книжки истории. Тем более я так конечно подал, что чуть ли не случайно выиграли... но вообщем-то помимо Баварии они выбили довольно серьезный Ювентус с Зиданом и Интер с Джоркаевым, Баджо и Саморано (правда который играл уже так себе).
подумай сам почему 🤣