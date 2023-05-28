Де Брюйне в рекордный 4-й раз стал лучшим ассистентом АПЛ. У Лэмпарда, Фабрегаса и Бекхэма – по 3

Теги Фрэнк Лэмпард Франсеск Фабрегас Манчестер Сити премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм рейтинги рекорды Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне побил рекорд по числу сезонов в качестве лучшего ассистента АПЛ.

Бельгиец стал лидером лиги по результативным передачам в 4-й раз. У полузащитника «Манчестер Сити» 16 голевых пасов за 32 матча.

Впервые он стал лучшим ассистентом в сезоне-2016/17 – тогда у него было 18 передач. Спустя год он финишировал с 16 ассистами, а в 2020 году завершил чемпионат с 20 пасами.

По три раза лучшими ассистентами АПЛ становились Франсеск Фабрегас, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард.

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16 комментариев

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Black Phoenix
Теперь КДБ обязан брать ЛЧ. Один из последних шансов, пока ещё в прайме, а там может и в тройку на ЗМ попадёт.
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Shuller18
Ответ rigobersong
До сих пор ржу, что они с Салахом играли в челси, а те их отпустили и вместо 2х лучших игроков последних 5 сезонов АПЛ, челси играет с мудриком и занимает 12 место:)) фк Мем смешон:))
Играли да, но оба тогда не дотягивали до основы Челси, пришлось через всякие Вольфсбурги и Фиорентины пробиваться. Де Брюйне кстати немало шансов давали, но он выходил с недовольным лицом и все фейлил, пока гораздо менее одаренный Шюррле приносил пользу.
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zzzeeerrrooo
Ответ Born is the King
У Де Брюйне нет такой техники паса которая была у Лэмпарда или Сеска,но благодаря позиции и упертости безостановочно пасовать даже если передачи неточные де Брюйне сейчас в списке с лучшими плеймейкерами в истории АПЛ
У него порядок с техникой паса
Какие хочешь пасы выдает
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Roman
Лучший полузащитник в истории АПЛ
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XavIniesta2008-2015
Должен быть минимум в тройке на ЗМ в этом году. А если Сити возьмёт ещё два титула с результативными действиями КДБ и Холланда, то именно они должны между собой разыграть Золотой мяч
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Артем Дорохин
КДБ есть КДБ лучший однозначно. Мировой уровень. Золотой мяч ему заслужил своей работоспособностью и самоотдачей .
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А.Э.РАСИМ
Де Брейне лучший футболист европеец.
Да, Холланд забивной, но Де Брейне почти гений.
В Европе гениев почти никогда не было, но были почти гении.
Де Брейне почти гений.
Он в одном ряду с Далглишем, Руммениге.
До Кройффа и Платини немного не доходит.До Зидана чуточку.
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Roman
Ответ Black Phoenix
Теперь КДБ обязан брать ЛЧ. Один из последних шансов, пока ещё в прайме, а там может и в тройку на ЗМ попадёт.
Так он в тройку ЗМ попал же в прошлом году
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Cearvm
Ответ XavIniesta2008-2015
Должен быть минимум в тройке на ЗМ в этом году. А если Сити возьмёт ещё два титула с результативными действиями КДБ и Холланда, то именно они должны между собой разыграть Золотой мяч
Должен, но из-за Мбаппе на ЧМ прокатят(
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