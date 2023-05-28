Де Брюйне в рекордный 4-й раз стал лучшим ассистентом АПЛ. У Лэмпарда, Фабрегаса и Бекхэма – по 3
Кевин де Брюйне побил рекорд по числу сезонов в качестве лучшего ассистента АПЛ.
Бельгиец стал лидером лиги по результативным передачам в 4-й раз. У полузащитника «Манчестер Сити» 16 голевых пасов за 32 матча.
Впервые он стал лучшим ассистентом в сезоне-2016/17 – тогда у него было 18 передач. Спустя год он финишировал с 16 ассистами, а в 2020 году завершил чемпионат с 20 пасами.
По три раза лучшими ассистентами АПЛ становились Франсеск Фабрегас, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард.
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Какие хочешь пасы выдает
Да, Холланд забивной, но Де Брейне почти гений.
В Европе гениев почти никогда не было, но были почти гении.
Де Брейне почти гений.
Он в одном ряду с Далглишем, Руммениге.
До Кройффа и Платини немного не доходит.До Зидана чуточку.