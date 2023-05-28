Де Брюйне в рекордный 4-й раз стал лучшим ассистентом АПЛ. У Лэмпарда, Фабрегаса и Бекхэма – по 3

Кевин де Брюйне побил рекорд по числу сезонов в качестве лучшего ассистента АПЛ.

Бельгиец стал лидером лиги по результативным передачам в 4-й раз. У полузащитника « » 16 голевых пасов за 32 матча.

Впервые он стал лучшим ассистентом в сезоне-2016/17 – тогда у него было 18 передач. Спустя год он финишировал с 16 ассистами, а в 2020 году завершил чемпионат с 20 пасами.

По три раза лучшими ассистентами становились , и .

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