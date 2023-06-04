«Сегодняшний «Локо» может бороться за чемпионство или призовые места». Защитник Погостнов о московском клубе
Защитник «Локомотива» считает, что команда может побороться за чемпионство.
«Локомотив» финишировал 8-м в сезоне Мир РПЛ. При этом он набрал больше всех очков на весеннем отрезке чемпионата.
«Локомотив» летом проведет полноценные сборы, на которых проведем хорошую работу.
В следующем сезоне мы будем также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата.
Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ», – сказал Егор Погостнов.
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