«Сегодняшний «Локо» может бороться за чемпионство или призовые места». Защитник Погостнов о московском клубе

Защитник «Локомотива» считает, что команда может побороться за чемпионство.

« » финишировал 8-м в сезоне Мир РПЛ. При этом он набрал больше всех очков на весеннем отрезке чемпионата.

«Локомотив» летом проведет полноценные сборы, на которых проведем хорошую работу.

В следующем сезоне мы будем также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата.

Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство или призовые места в », – сказал .

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