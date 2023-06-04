«Сегодняшний «Локо» может бороться за чемпионство или призовые места». Защитник Погостнов о московском клубе

Теги Локомотив премьер-лига Россия Егор Погостнов Футбол

Защитник «Локомотива» считает, что команда может побороться за чемпионство.

«Локомотив» финишировал 8-м в сезоне Мир РПЛ. При этом он набрал больше всех очков на весеннем отрезке чемпионата.

«Локомотив» летом проведет полноценные сборы, на которых проведем хорошую работу.

В следующем сезоне мы будем также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата.

Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ», – сказал Егор Погостнов.

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7 комментариев

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Данко Лазович
межсезонные чемпионы. понятно.
+1
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Johnie
Парень Баринова напоминает)
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Тмб68рус
Перед этим сезоном похожие высказывания были. Молча делайте то что умеете
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Барыга блинами
Одни разговоры, а на деле чемпион 5 лет не меняется!
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Павел Колесников
Бороться все могут, а победить - нет
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Novak
Только если оборона на порядок лучше начнёт играть. Иначе тяжело будет даже в пятёрку попасть.
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