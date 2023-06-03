«Локомотив» не продлит контракт с Камано

«Локомотив» не будет продлевать контракт с хавбеком Франсуа Камано.

Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Могу честно сказать, что очень сейчас тепло благодарили . Мы не будем продлевать с ним контракт. Он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт.

Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего. Как будут складываться другие контракты — покажет время. У нас оно еще есть для того, чтобы какие-то решения принимать.

Мы хотим укрепляться, сохранять тот настрой боевой. Сохранить коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника. Будем двигаться в этом направлении», — сказал Нагорных.

Камано перешел в « » в августе 2020 года. В этом сезоне форвард сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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