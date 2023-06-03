«Локомотив» не продлит контракт с Камано

Теги Локомотив трансферы Юрий Нагорных Франсуа Камано Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» не будет продлевать контракт с хавбеком Франсуа Камано.

Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Могу честно сказать, что очень сейчас тепло благодарили Франсуа Камано. Мы не будем продлевать с ним контракт. Он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт.

Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего. Как будут складываться другие контракты — покажет время. У нас оно еще есть для того, чтобы какие-то решения принимать.

Мы хотим укрепляться, сохранять тот настрой боевой. Сохранить коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника. Будем двигаться в этом направлении», — сказал Нагорных.

Камано перешел в «Локо» в августе 2020 года. В этом сезоне форвард сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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12 комментариев

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Андрей Девил
Средний игрок, но иногда был хорош. Спасибо за всё, Франсуа, удачи!
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Amalfitano
Тут главное навести порядок в финансах, в формировании команды и не менять стратегию, тренеров и игроков каждый год. Чтобы не было игроков с раздутой личкой. Если будет сохранён баланс уже в следующем сезоне Локо поборется за медали.
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Сергей Сунчилиев
Можете меня забанить, но мне не жаль, что Камано уходит. Так себе, средний игрок.
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Тмб68рус
Скучать не будем
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ТрактоПоктер
Мы Локо а вы Камано
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ShaltayBoltay
Наконец-то
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Nikolay Rybalchenko
Удачи.
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Булат87
С Камано можно было и продлить контракт, как минимум игру не портил
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Pavel Kul_kiy
Очень жаль... один из лучших в этом локомотиве!!!
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Юрий Семенченко
Франсуа, Спасибо! Комано водано айц вайн до! Или как так было в детстве в камень ножницы бумагу...
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Медельин
Ответ antoxaspam
А продать? Заранее продлиться под продажу не стали даже пробовать?!
А продлиться его агент попросил лям агентских, и 1,2 за год контракта... Пусть уж лучше свободным идет, чем такое подписание
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