Азар в «Реале» не сыграл с «Барсой» за 12 класико, у него 16 (7+9) очков в 76 играх – столько же он пропустил из-за травм. Эден был самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Эден Азар Класико деньги Футбол

Эден Азар пропустил 76 матчей из-за травм за время в «Реале».

Это без учета тех игр, которые он провел на скамейке запасных и не вышел на поле.

За время в «Реале» на счету бельгийца 76 игр, 7 голов и 9 ассистов.

Кроме того, Азар не сыграл ни одной минуты в 12 официальных матчах с «Барселоной». 

Также стоит отметить, что Азар был самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги с зарплатой 2,25 млн евро в месяц до налогов.

Он выиграл 8 трофеев за время, проведенное в Мадриде, в том числе чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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60 комментариев

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Budabuda
легендарный трансфер, который освободил Коутиньо от статуса номер 1 в списке самых ужасающе бездарных трансферов в истории человечества.
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Отец Абду
Легенда номер 7 (7 трофеев, 7 голов):)
+33
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GigaChad
худший трансфер в истории футбола
+35
-7
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circassian*
Ответ Budabuda
легендарный трансфер, который освободил Коутиньо от статуса номер 1 в списке самых ужасающе бездарных трансферов в истории человечества.
Бездарными можно называть трансферы, когда за игроков посредственных переплачивали.
Коутиньо же, и особенно Азар, на момент их покупки стоили тех денег, которые за них заплатили. Азар был в топ-5 в мире, с претензиями на золотой мяч в случае продолжения такой же игры в Реале.
Просто такое бывает, и предугадать подобное практически невозможно
+15
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GuruFutbola
Азар за 160 в истории на долгие годы останется на 1 месте как самый провальный трансфер за всю историю футбола)
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-16
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GigaChad
Ответ Роберт Валанцаска
О каких 160 млн речь, 🤡?Такой суммы не было , это раз! Во вторых разуй глаза, посчитай трансферы всякой древесины в барсу) ну и в третьих, Азар на то время был одним из 3 лучших игроков мира, и любой глор барсы хотел бы его на левый фланг атаки, правда вот Азар хотел в Мадрид. Ну а то что провалился - а с кем не бывает ?)
чел, я сам болела Мадрида, но глупо переводить стрелки на Барселону таким образом. Трансфер Азара был худшим, по соотношение цена/качество, приходил одним из лучших футболистов мира, одним из лучших дриблеров, если не лучшим, а в итоге получили травматичного, низкого уровня игрока.
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Budabuda
Ответ Los Galácticos
Автобиография Азара от главной звезды АПЛ до главного трансферного провала 21-го века, не сыграл ниодного Эль-Класико но был самым высокооплачиваемым футболистом Ла Лиги который собрал всевозможные трофеи не выходя из травмпункта.
бургер пункта
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Роберт Валанцаска
Ответ GuruFutbola
Только как это отменяет мои слова выше?)
Как минимум сумма, о которой пишешь ты - брехня. То есть ты кто ?))) правильно!)) 🤡🤡🤡
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Очевидное невероятное
До прихода Азара в Реал, у него все шло хорошо.
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
азар>покоритель верблюдов из альнасра
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ФК Пушкино
Ответ circassian*
Бездарными можно называть трансферы, когда за игроков посредственных переплачивали. Коутиньо же, и особенно Азар, на момент их покупки стоили тех денег, которые за них заплатили. Азар был в топ-5 в мире, с претензиями на золотой мяч в случае продолжения такой же игры в Реале. Просто такое бывает, и предугадать подобное практически невозможно
Коутиньо, даже на момент его покупки, не стоил тех денег, что за него отдали.
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Syndycate
Его уход, это лучший трансфер Реала этим летом, кроме шуток
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GigaChad
Ответ Роберт Валанцаска
Ну так ты никак не угадаешь, окажется трансфер провальным или нет! Кто мог предположить, что с ним так выйдет? Никто. Вот о чем речь. И какой то клоун тут с ехидным видом подкалывает мол Мадрид еще и написав неправильную сумму. Как будто я тут говорю о том, что Азар оправдал свой трансфер - конечно же , нет!
То, что никто этого не ожидал, не отменяет того, что это худший трансфер, а наоборот даже поддерживает это.
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Главный агроном Ноу Камп
Ответ Отец Абду
Легенда номер 7 (7 трофеев, 7 голов):)
Один гол, один трофей - самый эффективный
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Ваня-председатель
Уважение Азару
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avcgloronalduMU
расторг контракт, получив половину, но сейчас есть возможность заработать в саудовской Аравии или млс, или Китай
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JURAVLI
а его фанаты Реала освистывали? 🤔
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Syndycate
Ответ инок
Азар - пожалуй худший трансфер для Реала за последнее время
Худший за все время
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Вечно в бане
Ответ circassian*
Бездарными можно называть трансферы, когда за игроков посредственных переплачивали. Коутиньо же, и особенно Азар, на момент их покупки стоили тех денег, которые за них заплатили. Азар был в топ-5 в мире, с претензиями на золотой мяч в случае продолжения такой же игры в Реале. Просто такое бывает, и предугадать подобное практически невозможно
Да там немного разные истории: по Коутинью, по крайней мере, были изначальные сомнения в том, что он сможет играть в Барсе ту роль, в которой его видели, и показывать тот уровень, что он демонстрировал в Ливерпуле.
С Азаром да, предугадать, что он начнёт ломаться и просто положит болт на футбол, было невозможно. Тем оглушительнее эффект. Так что в списке не бездарных, а провальных трансферов, Азар, имхо, повыше Коутинью.
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1113131100
Ответ circassian*
Бездарными можно называть трансферы, когда за игроков посредственных переплачивали. Коутиньо же, и особенно Азар, на момент их покупки стоили тех денег, которые за них заплатили. Азар был в топ-5 в мире, с претензиями на золотой мяч в случае продолжения такой же игры в Реале. Просто такое бывает, и предугадать подобное практически невозможно
Тоже самое говорю, как можно быть на столько глупыми, чтоб не понимать элементарных вещей. Покупали же какого то ноунема за 100+ лямов, а топ игрока , который рвал АПЛ, но травмы и характер не дали ему раскрыться.
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Raul14
Ответ Экспертное мнение
Не потянул сложную Ла Лигу, не было ни одного примера, чтобы ТОП из Ла Лиги не заиграл в АПЛ, но обратных случаев полно: Азар, Коутиньо.... Ну и вишенка на торте: Левандовски забивает меньше, чем в Германии. Холанд в АПЛ больше, чем в Германии. Ну и вторая вишенка, Роналду в самой легкой лиге мира - 3 победы подряд, Рон в Ла Лиге - 2 победы за 9 лет. Ла Лига по праву сложнейшая лига мира, будь обратная картина, именно так визжали бы глоры АПЛ))
Да ты что!? ЛаЛига это дно) АПЛ топ)) Ведь ЛЧ и ЛЕ для них фигня полная.
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WESTERN-
Интересно получается у Барсы и Реала. Вначале « умные болельщики» одной команду надсмехаться над другой по какому то поводу. А потом в их клубе происходит такое же. И этот закон работает в обе стороны......
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Камиль Габитов
В реале просто он забил на футбол,испанская кухня его заварожила...
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Los Galácticos
Автобиография Азара от главной звезды АПЛ до главного трансферного провала 21-го века, не сыграл ниодного Эль-Класико но был самым высокооплачиваемым футболистом Ла Лиги который собрал всевозможные трофеи не выходя из травмпункта.
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инок
Азар - пожалуй худший трансфер для Реала за последнее время
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