Азар в «Реале» не сыграл с «Барсой» за 12 класико, у него 16 (7+9) очков в 76 играх – столько же он пропустил из-за травм. Эден был самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги
Эден Азар пропустил 76 матчей из-за травм за время в «Реале».
Это без учета тех игр, которые он провел на скамейке запасных и не вышел на поле.
За время в «Реале» на счету бельгийца 76 игр, 7 голов и 9 ассистов.
Кроме того, Азар не сыграл ни одной минуты в 12 официальных матчах с «Барселоной».
Также стоит отметить, что Азар был самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги с зарплатой 2,25 млн евро в месяц до налогов.
Он выиграл 8 трофеев за время, проведенное в Мадриде, в том числе чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Коутиньо же, и особенно Азар, на момент их покупки стоили тех денег, которые за них заплатили. Азар был в топ-5 в мире, с претензиями на золотой мяч в случае продолжения такой же игры в Реале.
Просто такое бывает, и предугадать подобное практически невозможно
С Азаром да, предугадать, что он начнёт ломаться и просто положит болт на футбол, было невозможно. Тем оглушительнее эффект. Так что в списке не бездарных, а провальных трансферов, Азар, имхо, повыше Коутинью.