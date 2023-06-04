Эден Азар пропустил 76 матчей из-за травм за время в «Реале».

Это без учета тех игр, которые он провел на скамейке запасных и не вышел на поле.

За время в « » на счету бельгийца 76 игр, 7 голов и 9 ассистов.

Кроме того, Азар не сыграл ни одной минуты в 12 официальных матчах с «Барселоной».

Также стоит отметить, что был самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой 2,25 млн евро в месяц до налогов.

Он выиграл 8 трофеев за время, проведенное в Мадриде, в том числе чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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