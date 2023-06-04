«Реал» сэкономит почти 7 млн евро благодаря уходу Азара. Он отказался от части зарплаты за год

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар деньги Фабрицио Романо Футбол

«Реал» сэкономит почти 7 млн евро благодаря уходу Эдена Азара.

Накануне мадридцы объявили об уходе хавбека по окончании текущего сезона по взаимному согласию, при этом контракт был рассчитан до лета 2024 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний бельгиец отказался почти от 7 млн евро – это часть его зарплаты за сезон.

Всего за «Реал» Азар провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 10 матчах во всех турнирах, проведя на поле 392 минуты. Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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82 комментария

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JENNINGS
Худший трансфер в истории не только мадридского «Реала», но и в истории футбола в целом. Особенно в соотношении цена-качество. Глупо обвинять в чём-то руководство «Мадрида» - абсолютно никто не мог предположить, что ситуация выйдет таким образом. На момент 2019 г. Азар входил в топ-5 лучших игроков мира, в сезоне 18/19 также божил. Но имеем, что имеем. Пожимаем руки, спасибо!
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JENNINGS
Ответ Great ManUtd
Сломал себе карьеру тем переходом. Как и Бэйл. вроде и повыигрывали трофеев, а карьера заруинена.
Бейл забивал решающие мячи в финалах ЛЧ и КК, очень был полезен в матчах Примеры. Свою стоимость валлиец отбил на все 100%
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Барыга блинами
А в год он зарабатывал 27 млн. евро. Двадцаточку отдали, чтобы просто ушёл, нормально так 👏
+40
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pogbadrogba
Ответ DolJun
азар легенда. получил нереальное количество хейта за то, что по сути попал в череду серьезных травм и никогда не получал должного доверия от тренера, но все равно отказался от части зп когда его попросили. рад, что удалось глянуть игру этого мастера вживую
То есть пузо у него от недоверия тренера?🧐
+24
-3
+21
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Liquidozz
Попытался представить себя в ситуации когда я добровольно отказываюсь от 7 М. Не хватило воображения.
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jqzn88xn6n
Поздравляю всех болельщиков Реала!)
+11
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Йозеф Блаттер
Ответ madrilenos
Мдааа поражают такие комментария, которые ещё и в топ выходят. Слово налог вам вообще о чем то говорит? Азар получал чистыми примерно 14м. половину его чистой зарплаты Реал сэкономить. а вы пишите дальше про 27м. хотя можно сразу писать 100м. больше плюсов наберёте
Так, я чёт запутался. При чем тут его чистая зарплата ? Реалу так и так придётся заплатить ещё и налоги. Если его грязная зарплата 27 лямов, пишут что Реал сэкономил 7 лямов, то есть им придется заплатить ещё 20, из них примерно 10 налоги, а 10 переподёт Азару. Если Азар вообще отказался бы от зарплаты, Мадрид сэкономил бы 27 лямов, а не 14, или я чёт не догоняю?
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Burel
Ответ nurikkkk
7 лямов это 50% его дохода после вычета налогов. Он отказался ровно от 50%
каких 50. Там сказано "реал сэкономит 7", а не "Азар получит 7 из 14 чистых"
+6
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Сергей Штырков
Ответ Bernie
А как же мудрик ????
а причем тут мудрик? марсиаля тоже брали за кучу денег. у мудрика полгода в тонущем клубе, его бы и праймовый месси не вытащил. такие клубы вытаскивают личности
+6
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madrilenos
Ответ Барыга блинами
А в год он зарабатывал 27 млн. евро. Двадцаточку отдали, чтобы просто ушёл, нормально так 👏
Мдааа поражают такие комментария, которые ещё и в топ выходят. Слово налог вам вообще о чем то говорит? Азар получал чистыми примерно 14м. половину его чистой зарплаты Реал сэкономить. а вы пишите дальше про 27м. хотя можно сразу писать 100м. больше плюсов наберёте
+13
-8
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Burel
Ответ pogbadrogba
То есть пузо у него от недоверия тренера?🧐
ахаха 😂
+7
-3
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Burel
Лучший трансфер в Истории. Спасибо, легенда, от всех коренных мадридистов 🖤💛❤
+11
-8
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Burel
Ответ Burel
это, кажется ты тупишь.. Написано " Реал сэкономит 7". То есть выплатит грязными 20 из 27
ещё и минусуют коренные мадридисты. Сами опозорились в подсчётах
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Xxx zzz
Ну беспроблемный неконфликтный игрок был и остался таким,удачи ему в дальнейшем !
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Ко-ко-джамбо
1.Покупаешь игрока за 115 миллионов евро
2.платишь ему 27 миллионов год, за лечение травм в течении несколько лет
3.отпускаешь чуть раньше окончания контракта
4. Экономия целых 7 миллионов

PROFIT!!!
+3
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Мохмад Курбанов
Ответ Mega• Battman
за 4 года провел всего 75 матчей и сделал 7+12. а месси за два года провел 75 матче и сделал 32+35. я про возраст молчу. вся разница между профессионалом(месси) и любителем (азар). те кто говорит что ему тренеры не давали шанс, то вот вам мой ответ: Азар мог уйти в любую команду если он хотел играть, но увы он просто хотел сидеть на лавке поедая бургеры, зарабатывая более 14млн и за одно трофеи ЛЧ, ККМ, Да лигу и и.т.д.
Сколько травм получил Азар и сколько Месси?
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Xxx zzz
Ответ Liquidozz
Попытался представить себя в ситуации когда я добровольно отказываюсь от 7 М. Не хватило воображения.
😆😆😆аналогично честно говоря
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Burel
Ответ madrilenos
Мдааа поражают такие комментария, которые ещё и в топ выходят. Слово налог вам вообще о чем то говорит? Азар получал чистыми примерно 14м. половину его чистой зарплаты Реал сэкономить. а вы пишите дальше про 27м. хотя можно сразу писать 100м. больше плюсов наберёте
это, кажется ты тупишь.. Написано " Реал сэкономит 7". То есть выплатит грязными 20 из 27
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SaH4r.
Ответ DolJun
про коутиньо ты что-нить слышал? азар что, деклассировал реал 8-2 когда-то?
у Коута не нулевая статистика хотя-бы, первые два сезона неплохо провёл, но трансфер конечно провальный, по Гризману тоже вопросы есть, но статистика неплохая. Дембеле уже в прошлом сезоне вычеркнули из провальных трансферов
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Burel
Ответ Liquidozz
Попытался представить себя в ситуации когда я добровольно отказываюсь от 7 М. Не хватило воображения.
когда ты нашел другую работу, а на старой выплачивают половину за оставшийся по контракту год
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vzi
Ответ DolJun
азар легенда. получил нереальное количество хейта за то, что по сути попал в череду серьезных травм и никогда не получал должного доверия от тренера, но все равно отказался от части зп когда его попросили. рад, что удалось глянуть игру этого мастера вживую
Мастером он был в Челси, Лилле и сборной.
А в Мадриде он с первого сезона был инородным телом. Не понимал игру. Не соблюдал режим.
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Lucky7
А сколько он до этого сожрал? Судя по тому, что он так и не смог привести себя в хоть какую-нибудь приемлемую физическую форму за эти годы, он тупо сидел на скамейке и жрал деньги.
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charly_54
Ответ DolJun
разул: анчи не выпускал эдена даже когда тот был готов, а бенз мертвейший пол года
Когда Азара выпускали толку было мало, а Бензема имел огромный кредит доверия. По твоему анчелотти должен доверять мешку, который регулярно подводит
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Vitto
Ответ Lucky7
А сколько он до этого сожрал? Судя по тому, что он так и не смог привести себя в хоть какую-нибудь приемлемую физическую форму за эти годы, он тупо сидел на скамейке и жрал деньги.
Отомстил за других легенд...
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Геннадий Чеботарев
Ответ Владислав Харламов
То есть, 20 лямов он получит за расторжение контракта? Если честно, звучит выгодно для Азара. Представьте, вы зарабатываете 27 тысяч. Вам предлагают за 20 тысяч в месяц просто сидеть дома. Вы, конечно, и так на работе просто просиживали штаны, но тут даже ездить не надо будет. И точно не заставят работать (Азар все таки 2-3 раза выходил в прошлом сезоне). Плюс экономия на проезде. Но вот правда на работе кормили бесплатно, но Азар все равно лучше в Бургер Кинг зайдет..
не пиши то ,что не понимаешь. а так только сплетни рождаются.
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