«Реал» сэкономит почти 7 млн евро благодаря уходу Азара. Он отказался от части зарплаты за год

«Реал» сэкономит почти 7 млн евро благодаря уходу Эдена Азара.

Накануне мадридцы объявили об уходе хавбека по окончании текущего сезона по взаимному согласию, при этом контракт был рассчитан до лета 2024 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний бельгиец отказался почти от 7 млн евро – это часть его зарплаты за сезон.

Всего за « » провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 10 матчах во всех турнирах, проведя на поле 392 минуты. Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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