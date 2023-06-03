Азар покинет «Реал» по окончании сезона и может завершить карьеру (The Athletic)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Футбол

Эден Азар покинет «Реал Мадрид» этим летом.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники из клуба и окружения игрока, уход 32-летнего бельгийского полузащитника по окончании сезона неизбежен. Официально об этом могут объявить уже сегодня.

У Азара с «Реалом» действовал контракт до 2024 года, и хавбек надеялся остаться, но «Мадрид» хотел, чтобы футболист ушел. В итоге было достигнуто соглашение между сторонами о расторжении контракта.

Также отмечается, что завершение карьеры – возможный вариант развития событий для бывшего игрока «Челси», но решение об этом еще не принято.

Азар перешел из «Челси» в «Реал» летом 2019 года за 115 миллионов евро. Он выиграл со «сливочными» 8 трофеев, в том числе два чемпионата Испании и Лигу чемпионов.

Всего за «Мадрид» бельгиец провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. В этом сезоне Эден сыграл в 10 матчах во всех турнирах, проведя на поле 392 минуты. Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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83 комментария

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SergioRamos92
Завершил он карьеру еще в 2019 году
Абсолютно провальнейший трансфер Реала
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v.belorussky
Печалька. Уж в чьей-чьей преданности, а в его я не сомневался никогда! Как удар ножом в спину...
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Очевидное невероятное
Мы не забудем тебя Легенда!!((((
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udiekemen
Ответ SergioRamos92
Завершил он карьеру еще в 2019 году Абсолютно провальнейший трансфер Реала
Просто обидно уж, классным игроком был..думал в Реале тоже будет так играть, но увы
+10
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Олег Головушкин
Господи, хоть бы это было правдой 🙏
+9
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LIBerly
На самом деле, Азар сыграл свой последний матч в финале ЛЕ против Арсенала.
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SergioRamos92
Ответ udiekemen
Просто обидно уж, классным игроком был..думал в Реале тоже будет так играть, но увы
Да,ожидания были большими от его перехода
Жаль что так сложилось,но Азар сам виноват в этом
+9
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vas1105
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Я плачу.... 😢
Платит Перес
+5
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Дмитрий Мужанов
Это же во сколько он Реалу обошёлся с учётом его зарплаты? А забил всего 7 мячей за 4 сезона)))
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Алекс Ну
Обидно. Чувак просто взял и уложил свою карьеру в пузо. А играл то здорово!
+3
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Andrey Ashhabadskiy
Я плачу.... 😢
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Виталий Желтоусов
канул в лету бельгийский ,, золотой состав,, так ничего и не выиграв со сборной.
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Мохнатый55
Ответ Alex Torres
Да неее .Ему все компенсируют и пошлют)
Все 28 млн одним платежом выплатят? Так Реалу это невыгодно, проще уж платить раз в месяц зарплату.
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Максим Горький
Фанаты Мадрида будут помнить тебя очень долго. Прощай легенда!
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Uragan Boy
Реал стал слабее
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forward32
Вот что делает с человеком лень и р@спиздяйство!
У Азара - 100% таланта и 0% работоспособности и упорства!
В Челси, когда был в рассвете сил, вывозил на таланте, а в Реале уже не тянет физически, тем более после всех его травм!
Удачи, этому пухлячку-добрячку!
+3
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Alex Torres
Ответ Мохнатый55
Явно не бесплатно контракт разорвут, но все равно Реал заплатит меньше, чем его зарплата за год.
Да неее .Ему все компенсируют и пошлют)
+2
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falkao2013
Сегодня для фанатов Реала праздник какой-то. Мариано,теперь Азар. Давно пора скидывать балласт.
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Пепси пеналдувич
На моей памяти ток Коут мог соперничать с Азаром в звании худший трансфер в мире.
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Rúnico
Никогда не думал, что это обернется таким провалом. Когда переходил - это был топ-3 игроков в мире. Сезон при Сарри был невероятным.

Сам во всем виноват.
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Шапка Сёмина
один из самых провальных трансферов Реала в истории. Не припомню настолько наплевательского отношения футболиста такого уровня к своему делу
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Fma wozo
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Я плачу.... 😢
))))
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vdm23
Ответ Луизао фром мексика
когда выходит на поле смотрится лучше роналду на пике, не понимая почему с ним не продлевают контракт🤦‍♀️🤦‍♀️
тебе не понять.. так как понимать нечем
у тебя не только с глазами проблема, ну и с серым веществом тоже
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Фан Рубина
Давно пора.
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SergioRamos92
Ответ vdm23
вы правы, даже возможно самый провальный трансфер Реала в истории. 160 лямов евро (не считая зарплаты) на ветер
Даже каких то моментов положительных в мадриде у него не было
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