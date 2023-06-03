Азар покинет «Реал» по окончании сезона и может завершить карьеру (The Athletic)
Эден Азар покинет «Реал Мадрид» этим летом.
Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники из клуба и окружения игрока, уход 32-летнего бельгийского полузащитника по окончании сезона неизбежен. Официально об этом могут объявить уже сегодня.
У Азара с «Реалом» действовал контракт до 2024 года, и хавбек надеялся остаться, но «Мадрид» хотел, чтобы футболист ушел. В итоге было достигнуто соглашение между сторонами о расторжении контракта.
Также отмечается, что завершение карьеры – возможный вариант развития событий для бывшего игрока «Челси», но решение об этом еще не принято.
Азар перешел из «Челси» в «Реал» летом 2019 года за 115 миллионов евро. Он выиграл со «сливочными» 8 трофеев, в том числе два чемпионата Испании и Лигу чемпионов.
Всего за «Мадрид» бельгиец провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. В этом сезоне Эден сыграл в 10 матчах во всех турнирах, проведя на поле 392 минуты. Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
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Жаль что так сложилось,но Азар сам виноват в этом
У Азара - 100% таланта и 0% работоспособности и упорства!
В Челси, когда был в рассвете сил, вывозил на таланте, а в Реале уже не тянет физически, тем более после всех его травм!
Удачи, этому пухлячку-добрячку!
Сам во всем виноват.
у тебя не только с глазами проблема, ну и с серым веществом тоже