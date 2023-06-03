Эден Азар покинет «Реал Мадрид» этим летом.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники из клуба и окружения игрока, уход 32-летнего бельгийского полузащитника по окончании сезона неизбежен. Официально об этом могут объявить уже сегодня.

У Азара с « » действовал контракт до 2024 года, и хавбек надеялся остаться, но «Мадрид» хотел, чтобы футболист ушел. В итоге было достигнуто соглашение между сторонами о расторжении контракта.

Также отмечается, что завершение карьеры – возможный вариант развития событий для бывшего игрока «Челси», но решение об этом еще не принято.

Азар перешел из «Челси» в «Реал» летом 2019 года за 115 миллионов евро. Он выиграл со «сливочными» 8 трофеев, в том числе два чемпионата и Лигу чемпионов.

Всего за «Мадрид» бельгиец провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. В этом сезоне сыграл в 10 матчах во всех турнирах, проведя на поле 392 минуты. Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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