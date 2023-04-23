Азар, получающий 25 млн евро в год, не хочет уходить из «Реала». Клуб не будет давить на Эдена, так как не хочет юридических проблем

«Реал» не будет давить на Эдена Азара в вопросе трансфера.

По информации Marca, полузащитник не хочет покидать мадридский клуб. «Реал» не будет форсировать ситуацию, так как не хочет столкнуться с возможными юридическими проблемами.

Отмечается, что «Реал» хотел бы разгрузить платежную ведомость, и уход Азар мог бы в этом помочь. Бельгиец зарабатывает 25 миллионов евро в год.

Контракт Азара с « » рассчитан до 2024 года. Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

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