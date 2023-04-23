Азар, получающий 25 млн евро в год, не хочет уходить из «Реала». Клуб не будет давить на Эдена, так как не хочет юридических проблем

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар деньги Футбол

«Реал» не будет давить на Эдена Азара в вопросе трансфера.

По информации Marca, полузащитник не хочет покидать мадридский клуб. «Реал» не будет форсировать ситуацию, так как не хочет столкнуться с возможными юридическими проблемами. 

Отмечается, что «Реал» хотел бы разгрузить платежную ведомость, и уход Азар мог бы в этом помочь. Бельгиец зарабатывает 25 миллионов евро в год. 

Контракт Азара с «Мадридом» рассчитан до 2024 года. Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

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147 комментариев

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Artem Piatkov
Повторю уже в 100-й раз, но:

Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал)

А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
+188
-40
+148
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pit4er
«Вообще не хочу уезжать из Испании, из Мадрида. Как здесь классно вообще. Я привык, здесь как в своем доме живу, настолько всё душевно, по-домашнему», – прокомментировал ситуацию Азар
+98
-1
+97
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Gravdaar Iyaad
Это самый дорогой по стоимости и по зп лавочник в истории футбола
+72
-2
+70
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Val Smith
Ответ Artem Piatkov
Повторю уже в 100-й раз, но: Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал) А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
Тогда могло не быть ренессанса Бензима. Такие провалы как Азар трудно предугадать. Предпосылок не было.
+46
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+45
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Rudenzik
Азар верен клубу, уважение
+38
-1
+37
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Artem Piatkov
Ответ Under
то есть вы хотите сказать, что Роналду хотел остаться, но его сплавили?
Он хотел контракт на 30 млн в год на 5 лет и летом 2017 просил об этом Переса, потому что у него тогда возникли проблемы с налогами

Это справедливо после 2 ЛЧ подряд, но Флорентино предложил только 20+5 на 3 года

Криро в итоге выбрал Ювентус (не было проблем с налогами и зарплата выше)
+44
-10
+34
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FEZ10
Ответ Artem Piatkov
Повторю уже в 100-й раз, но: Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал) А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
Так то после всего можно что угодно говорить .Азар переходил одним из лучших игроков планеты.Так можно миллион долларов на матч закинуть и когда проиграет сказать , я же говорил ставка не зайдёт
+26
-2
+24
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instasamka
Ответ Artem Piatkov
Повторю уже в 100-й раз, но: Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал) А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
Твой Роналду хотел доказать, что клуб без него схлопнется, и такие как ты писали это. А без него взяли все трофеи, 2 золотых мяча, заживают больше чем с ним! Так ято Роналду нахрен не сдался
+13
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+12
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Chabanyuk
Ответ OldRedWhite
А он разве теперь сидит на лавке и порой выходит на замену ? Что-то я пропустил значит …
52 игры, 4 гола за 4 года.
Сильно)
+12
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Babyboy
Ответ Artem Piatkov
Повторю уже в 100-й раз, но: Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал) А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
Да. жаль что Перес тебя не спросил об этом 4 года назад

лучше бы, да кабы
+13
-1
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filippa
Бэйл тянет на дно Реал.-говорили они
подежите мое птво !- сказал Азар !
+11
-1
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Strateg 7
Ответ Эдуард Суровый
пиво и 2 бургера и картошку и пирожок и мороженку и шоколадку и 5 сырных соусов и... чё там вас у ещё есть?
I’ll have 2 number 9s
a number 9 large
a number 6 with extra dip,
a number 7
two numbers 45s
one with cheese
and a large soda (с) Big Hazard Smoke.
+9
0
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Антон Кривоногов
Эден
25 млн или уйти как мужик и всё оставить (жене)клубу
Что же выбрать🤔
😁
+9
-1
+8
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ConorNite
А кто захочет уходить в подобных условиях)) Халявные млн за пустоту
+8
-1
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Barsenoga
Ответ Artem Piatkov
Повторю уже в 100-й раз, но: Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал) А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
Перес продал Роналду что бы развалить клубы конкурентов в которые он будет переходить
+7
-1
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buryat
Ответ Artem Piatkov
Повторю уже в 100-й раз, но: Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал) А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
Тогда очень сомнительным был бы прогресс тех же Винисиуса и Родриго. А о будущем думать в любом случае пришлось бы.
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Фанат спорта01
Ответ Under
то есть вы хотите сказать, что Роналду хотел остаться, но его сплавили?
была новость что Роналду хотел зарплату почти как у Месси и Перес сказал что он поднимет ему зарплату если сезон 17/18 для Мадрида будет хорошим,в 2018 Реал выиграл ЛЧ а Перес не сдержал слово и не поднял ему Зарплату.
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Эдуард Суровый
Ответ filippa
Бэйл тянет на дно Реал.-говорили они подежите мое птво !- сказал Азар !
пиво и 2 бургера и картошку и пирожок и мороженку и шоколадку и 5 сырных соусов и... чё там вас у ещё есть?
+7
-1
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The Best
Конечно он никуда не хочет уходить,человек себе чилит и получает неплохие деньги)
Но мне жаль что Азар превратился из крутого футболиста в футбольный мем.
+7
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Brigande
Да хрен бы с ним уже . Пускай как талисман катается с Мадридом , вроде у клуба все хорошо в плане успехов )
+5
0
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Артур Анадян
Бейл 2.0 можно было бы сказать. Но тут даже такое сравнение не правильное. Бейл очень много сделал для побед нашей команды!
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-3
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omsk1716
Все хейтили Бейла, за то что не хотел уходить и качал бабки до конца. Хотя он по сравнению с Азаром принес ЛЧ и первое время показывал класс. К тому же держал себя в хорошей физической форме.
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0
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Raul14
Ответ #SharkTeam
Со сливочного мешка не убудет. Сколько уже таких трансферов все нипочем. Еще и суперлигу хотят
говорит человек, на аве которого стоит герб шейховского мешка🤣🤣🤣
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Peter Popov
Брал уроки лени у Бейла. Молодец!
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Андрей Хенто
Человек просто уже отбывает свой номер и контракт, его полностью все устраивает. В недавнем матче вышел на поле и просто отходил пешком до конца матча. Эден даже не старался себя проявить. Жаль, что так сложилась карьера Элена в Мадриде. Самый провальный трансфер в истории мирового футбола.
+5
-2
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