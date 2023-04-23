Азар, получающий 25 млн евро в год, не хочет уходить из «Реала». Клуб не будет давить на Эдена, так как не хочет юридических проблем
«Реал» не будет давить на Эдена Азара в вопросе трансфера.
По информации Marca, полузащитник не хочет покидать мадридский клуб. «Реал» не будет форсировать ситуацию, так как не хочет столкнуться с возможными юридическими проблемами.
Отмечается, что «Реал» хотел бы разгрузить платежную ведомость, и уход Азар мог бы в этом помочь. Бельгиец зарабатывает 25 миллионов евро в год.
Контракт Азара с «Мадридом» рассчитан до 2024 года. Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
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Лучше бы в 2017 году продлили Роналду на 5 лет и в 2022 он бы спокойно ушёл на пенсию (причём до лета 2022 Криш был хорош и много забивал)
А так выбросили 120+40 млн непонятно на что, так этот инвалид ещё и сваливать не хочет, так как зряплатка капает, а такой хрусталь уже никому не нужен
Это справедливо после 2 ЛЧ подряд, но Флорентино предложил только 20+5 на 3 года
Криро в итоге выбрал Ювентус (не было проблем с налогами и зарплата выше)
Сильно)
лучше бы, да кабы
подежите мое птво !- сказал Азар !
a number 9 large
a number 6 with extra dip,
a number 7
two numbers 45s
one with cheese
and a large soda (с) Big Hazard Smoke.
25 млн или уйти как мужик и всё оставить (жене)клубу
Что же выбрать🤔
😁
Но мне жаль что Азар превратился из крутого футболиста в футбольный мем.