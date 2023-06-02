«Реал» хочет расстаться с Эденом Азаром.

При этом, как отмечает As, 32-летний бельгиец не хочет покидать мадридский клуб. У него остался еще год по контракту.

Азар зарабатывает 28 млн евро в год до уплаты налогов, и его уход высвободил бы огромную часть зарплатного фонда. В As подсчитали, что каждая минута игрового времени бельгийца в этом сезоне стоила « » 70 тысяч евро.

Статистику Азара можно изучить здесь.

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