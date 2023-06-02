«Реал» хочет расстаться с Азаром, Эден не желает уходить. Минута его игры стоила 70 тысяч евро в этом сезоне (As)
«Реал» хочет расстаться с Эденом Азаром.
При этом, как отмечает As, 32-летний бельгиец не хочет покидать мадридский клуб. У него остался еще год по контракту.
Азар зарабатывает 28 млн евро в год до уплаты налогов, и его уход высвободил бы огромную часть зарплатного фонда. В As подсчитали, что каждая минута игрового времени бельгийца в этом сезоне стоила «Реалу» 70 тысяч евро.
Статистику Азара можно изучить здесь.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Автор победного гола в финале Лиги чемпионов против матрасников,автор победного гола - забега (привет,Бартра)в финале кубка Короля против Барсы,автор дубля в ещё одном победном финале Лиги чемпионов против Ливерпуля(через себя гол вообще топовый),автор одного из двух голов в победном финале клубного чемпионата мира наряду с Серхио Рамосом - и это деньги на ветер?))
Я понимаю ,что на Спортсе сидят далёкие люди,но не настолько же.
Да,последний год два в Мадриде он откровенно валял ваньку,но это уже другая история.
Бейл явно не самый плохой трансфер в истории Реала.
Он: А денег хватит у тебя?
если бы не он, с хорошей вероятностью могло бы быть минус 2 ЛЧ