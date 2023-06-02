«Реал» хочет расстаться с Азаром, Эден не желает уходить. Минута его игры стоила 70 тысяч евро в этом сезоне (As)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Футбол

«Реал» хочет расстаться с Эденом Азаром.

При этом, как отмечает As, 32-летний бельгиец не хочет покидать мадридский клуб. У него остался еще год по контракту.

Азар зарабатывает 28 млн евро в год до уплаты налогов, и его уход высвободил бы огромную часть зарплатного фонда. В As подсчитали, что каждая минута игрового времени бельгийца в этом сезоне стоила «Реалу» 70 тысяч евро.

Статистику Азара можно изучить здесь.

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103 комментария

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Rudenzik
Легенда, до последнего не хочет уходить из клуба, достоин уважения
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fbd
Ответ kaka10
Реалу стоит его просто не заявлять весь сезон. И отправить тренироваться с молодёжью за его отношение к делу.
Круто, он только спасибо скажет. А то еще какие-то матчи и чемпионаты напридумывали
+74
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+74
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Фанат Лионеля Месси
Каждый гол Азара обошелся Реалу примерно в 40 лямов:)
+78
-5
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Артур Филоненко
Настоящий профессионал. Есть контракт, отрабатывает его до конца!
+57
-2
+55
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Iamliam
Как болельщик Барсы скажу: это лучший трансфер Реала в 21 веке!
+36
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CHELSEA_2008
Отстаньте от легенды. Он мадридиста до мозга костей. Он просто не видит себя в других командах 😃
+28
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Этот Райола хочет денег
Азар будет коричневыми буквами вписан в историю транферной политики Реала)
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bostonKG
Да его оттуда бульдозером не вытащишь
+17
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Александр Азгалдян
Ответ Demyan Grachev
კкскрементaльными...как и бэйлo
Про Бэйла улыбнуло.
Автор победного гола в финале Лиги чемпионов против матрасников,автор победного гола - забега (привет,Бартра)в финале кубка Короля против Барсы,автор дубля в ещё одном победном финале Лиги чемпионов против Ливерпуля(через себя гол вообще топовый),автор одного из двух голов в победном финале клубного чемпионата мира наряду с Серхио Рамосом - и это деньги на ветер?))
Я понимаю ,что на Спортсе сидят далёкие люди,но не настолько же.
Да,последний год два в Мадриде он откровенно валял ваньку,но это уже другая история.
Бейл явно не самый плохой трансфер в истории Реала.
+14
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Гамарджоба Генацвале
70тыщ евро - это сколько в бургерах?
+14
-3
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инок
Понимаем почему Азар не хочет уходить из Мадрида - занимается фитнесом, получая за это огромные деньги, ест от пуза, живет в одном из самых замечательных городов Европы
+10
-1
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Пирс Морган
Как же он любит Реал Мадрид, да дайте ему еще год контракта
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Ришад Хайруллин
Ответ Пирс Морган
Как же он любит Реал Мадрид, да дайте ему еще год контракта
с поднятием зарплаты, редко увидишь такую преданость
+6
0
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Evgeniy 72
Ответ kaka10
Реалу стоит его просто не заявлять весь сезон. И отправить тренироваться с молодёжью за его отношение к делу.
У звёзд в контрактах прописано, что их нельзя отправлять в молодёжку, этот пункт вообще всегда в скелете трансферного соглашения медийных игроков. Мне непонятно, почему такие азбучные истины не пояснят в статье. Насчет не заявить в состав на сезон без медицинских причин - такая же фигня, невозможно по условиям контракта.
+5
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bolshovandrey
Ответ Demyan Grachev
კкскрементaльными...как и бэйлo
Бэйл приносил Реалу трофеи, в т. ч ЛЧ. Сравнение абсолютно неуместно
+6
-2
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Утка_по_пекински
Ответ Этот Райола хочет денег
Азар будет коричневыми буквами вписан в историю транферной политики Реала)
Кака уже забыли?
+6
-3
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KerroChelsea
Ответ инок
Понимаем почему Азар не хочет уходить из Мадрида - занимается фитнесом, получая за это огромные деньги, ест от пуза, живет в одном из самых замечательных городов Европы
И ещё 28 мультов до вычета и такая роскошь ещё год будет его преследовать
+4
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Yuriy Chistyakov
Ответ Андрей
меня удивляет как он ещё живой по мадриду ходит.
Если б он мёртвый ходил по Мадриду, было бы удивительнее (бадум-тсс)
+3
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Ivang King
Ответ Фанат Лионеля Месси
Каждый гол Азара обошелся Реалу примерно в 40 лямов:)
Ну да, злорадствовать болельщику Барсы за милое дело ) только не забывай какое дно у вас
+12
-9
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Vatikan
Я бы тоже не ушел, эта любовь до конца контракта. Продлевать будете?
+4
-1
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Rumov
Я согласен играть там за 60 тысяч за минуту . Больше чем на 200 минут за сезон не претендую, но обещаю-хуже точно не будет.
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brace
Корреспондент подойдёт брать интервью у Азара и скажет ему.: будьте добры, можно вас на минуточку?
Он: А денег хватит у тебя?
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WatrikVLZ
Вот что значит преданность клубу!
+3
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Александр Богданов
Ответ Александр Азгалдян
Про Бэйла улыбнуло. Автор победного гола в финале Лиги чемпионов против матрасников,автор победного гола - забега (привет,Бартра)в финале кубка Короля против Барсы,автор дубля в ещё одном победном финале Лиги чемпионов против Ливерпуля(через себя гол вообще топовый),автор одного из двух голов в победном финале клубного чемпионата мира наряду с Серхио Рамосом - и это деньги на ветер?)) Я понимаю ,что на Спортсе сидят далёкие люди,но не настолько же. Да,последний год два в Мадриде он откровенно валял ваньку,но это уже другая история. Бейл явно не самый плохой трансфер в истории Реала.
не самый плохой? это так то один из лучших трансферов 21 века у Реала, в условном топ 15.
если бы не он, с хорошей вероятностью могло бы быть минус 2 ЛЧ
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FOREVER_UNITED
Ответ Варвар27
Совесть покинула Азара Если она вообще была у него?
Когда клубы не хотят отпускать игроков почему никто про совесть не говорит? Ничего аморального Азар не делает, действует законно согласно контракту.
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