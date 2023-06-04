Осинькин остается в «Крыльях»: «Я пока здесь. Такого начитался, что даже не знаю. Давайте на земле стоять»

Игорь Осинькин заявил, что продолжит возглавлять «Крылья Советов» в следующем сезоне.

Сообщалось, что главный тренер самарцев интересен московскому « » и « ».

— В следующем сезоне вы в «Крыльях»?

— Конечно! Я пока здесь. Вчера такого начитался, что даже не знаю. Давайте на земле стоять, — сказал .

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