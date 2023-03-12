Осинькин про 0:4 с ЦСКА: «Они играют в тактически сложный футбол, «Крылья» не справились. Сами не ожидали такого провала»

Главный тренер « » объяснил причины крупного поражения от (0:4).

– Когда пропускаешь четыре, надо искать проблемы в самих себе. Плохая игра с нашей стороны. Она не получилась. Причины будем искать все время до следующей игры. Легче будет, если вы зададите вопросы, а я на них отвечу.

– Почему так легко позволили забить с углового в четвертом голе?

– Говорить о четвертом голе в этой ситуации нет смысла. Столько замен, событий было. Реакция наша на первый гол? Мы до гола не контролировали игру, соперник был мощнее, сильнее. Имел преимущество в силовой борьбе. Нам не хватало умения бороться в единоборствах, а мяч контролировать не получилось.

ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Мы не справились – у команды много новичков. Мы не сыграли в тройку защитников раньше и некоторые перестроения могли делать лучше. Как минимум быстрее. Отсюда инициатива, давление на наши ворота.

– Как бы вы объяснили такое количество ошибок на своей половине поля?

– Одного объяснения быть не может. Поговорили с ребятами. Будем искать причину. Если в двух словах: три матча с «Динамо» нам дались тяжело эмоционально. Вроде была неделя нейтральная, без игр, но мы не смогли должным образом настроиться на этот матч. Готовность была понижена. Реакция на любой отскок, рикошет, подбор, переходные фазы была хуже, чем у соперника. С « » мы за счет этого смогли играть на равных, а сейчас мы в этом проиграли. Сами не ожидали такого провала.

– Почему не было замен в перерыве?

– Подумали, что мы еще в игре и сможем попытаться навязать борьбу. В первые минуты даже моменты были, но не наш был день. При всем том, что мы много ошибались, на гол мы наиграли точно. Думаю, что в следующий раз хотя бы с такого количества моментов мы должны что‑то забивать, – сказал .

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