Гильермо Абаскаль: «Спартак» давно не забивал 60 голов за сезон. 3-е место в первый наш год, но могли рассчитывать на большее»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил высокую результативность «Спартака» в Мир РПЛ.

«Кто болеет за «Спартак», видит, что команда играла сердцем, со страстью, отдавалась на поле, всегда играла на победу. Даже в сложные моменты команда часто возвращала результат, проигрывая в счете.

Третье место в первый наш сезон. Я хочу, чтобы мы вместе с клубом и руководством построили команду-победителя. Я буду реалистом, с нашими амбициями мы могли бы рассчитывать на место выше в таблице.

Уверен, что 27 июня команда вновь соберется и будет максимально заряжена, будет невероятное желание развиваться и идти вперед.

«Спартак» давно не забивал 60 голов за сезон. Надеюсь, в следующем году пропущенные голы и нереализованные моменты не будут отнимать у нас столько очков», – сказал главный тренер «Спартака».

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44 комментария

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Anton Senatorov
Работы, у тебя рыжий, непочатый край.
+36
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Спартак сила
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Гильермо верим!
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Алексей Лепар
Рыжий прав , после 10 есть прогресс , но нам нужен защитник и полузащитник уже который год!
+15
-2
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Bartez1986
Ответ Anton Senatorov
Работы, у тебя рыжий, непочатый край.
это так. но давайте вспомним, что перед началом сезона, когда его назначили, тут 99 процентов предрекали ему провал. а в итоге - медали. тренерская жилка есть у него. плюс очень молодой тренер. на ошибках учатся. я вот в него верю
+14
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psycho
Ответ Спартак сила
Гильермо верим!
гильермим
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Pb-SE
"Спартак играл сердцем"
Вспомнил, что в 96-м за Ельцина тоже голосовали сердцем.
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ZenitBrazil
Ответ Emirhan Amirov
Абасаль это первый и последний твой лучший результат 🥴 са Спартаком. Весна так вообще пазорище лесное 🤮.
Абаскаль молодец,а ты предатель Спартака раз так говоришь
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seMen_SM
Гильермо - сезон неоднозначный, но скорее в плюс - Спартак начал играть в понятный атакующий футбол, но нужны новые исполнители и идеи - вторая часть чемпионата показала, что большинство команд адаптировалось к нашему стилю.
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Three Days Grace
Главное усиление получить до предсезонки, а не под самый старт чемпионата. Удачи, Гильермо!
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Remedy
В следующем сезоне удачи спартачам! Чем сильнее будет конкуренция среди клубов -тем интереснее будет чемпионат!
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Emirhan Amirov
Чё ты мелиш чепу@ила Абасальная,,,, играли с душой???? 😵 Я видел сегодня как ЦСКА с душой играл👌. Как Зина не чем не матевирован вырвала победу. И как вы про@рали 2 место, с душой так аш зубы сводит😡👊
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Копирайтер Заремы
Капитан,который со скамейки напрямую в свою "бей-беги" телепортнулся,дельфин,который рожицы строит и кокохами светит,уголовник,которого в розыск объявят, супер-трансфер ноунейма,который в ноги прыгает, вратарь,который привозит и окружение клуба, вместе со всеми своими ветеранами,которые ноют, что заговор на самом деле существует
Только в лиге приколов такая команда может существовать и думать, что они могут стать чемпионами
+4
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Сергей К
Серебро было реально.
Не удалось в этот раз взять большее.
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Честный контроль
И даже были чемпионами....5го тура
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ZenitBrazil
Ответ Emirhan Amirov
А ты газпромовская ш@юшка молчала бы 😡👊
Так я правду говорю, Абаскаль молодец поднял ваш убогий клуб на 3 место, молодец
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Emirhan Amirov
Ответ ZenitBrazil
Мы весь Рпл кхм. В спорте,а вас кхм. По настоящему
Сасиудохлой🙊🐒
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Emirhan Amirov
Ответ ZenitBrazil
Ну да мы весь Рпл кхм.. никто нас не остановит
Ну во признался что вы 🌈👌🖕
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ZenitBrazil
Ответ Emirhan Amirov
Весь рпл 🐓 вы их 5 лет жалите 🌈
Ну да мы весь Рпл кхм.. никто нас не остановит
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Emirhan Amirov
Ответ ZenitBrazil
😆😆😆 это у вас в Спартаке 👨‍❤️‍👨🏳️‍🌈
Весь рпл 🐓 вы их 5 лет жалите 🌈
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justburn
Ответ Emirhan Amirov
А милер пожизненно вам купил рпл,,, за народное достояние 🤮
Что тут за перепись особо одарённых?
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ZenitBrazil
Ответ Emirhan Amirov
👌🖕💃
😆😆😆 это у вас в Спартаке 👨‍❤️‍👨🏳️‍🌈
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Emirhan Amirov
Ответ ZenitBrazil
А почему ты про ПСЖ так не говоришь,а только про зенит, наверно потому что он вас унижает
👌🖕💃
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ZenitBrazil
Ответ Emirhan Amirov
Сасиудохлой🙊🐒
Взаимно
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Виталик Украинский
Ответ Сергей К
Серебро было реально. Не удалось в этот раз взять большее.
Если бы Валера не слил сегодня свою игру, и бронзы не было бы.
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Сергей Сергеевич
Ответ Алексей Лепар
Рыжий прав , после 10 есть прогресс , но нам нужен защитник и полузащитник уже который год!
Да и нападающий нужен. Если Соболева нет( а его нет уж очень часто и не из-за травм), то в нападении сразу проблемы.
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