Гильермо Абаскаль: «Спартак» давно не забивал 60 голов за сезон. 3-е место в первый наш год, но могли рассчитывать на большее»

Гильермо Абаскаль отметил высокую результативность «Спартака» в Мир РПЛ.

«Кто болеет за «Спартак», видит, что команда играла сердцем, со страстью, отдавалась на поле, всегда играла на победу. Даже в сложные моменты команда часто возвращала результат, проигрывая в счете.

Третье место в первый наш сезон. Я хочу, чтобы мы вместе с клубом и руководством построили команду-победителя. Я буду реалистом, с нашими амбициями мы могли бы рассчитывать на место выше в таблице.

Уверен, что 27 июня команда вновь соберется и будет максимально заряжена, будет невероятное желание развиваться и идти вперед.

«Спартак» давно не забивал 60 голов за сезон. Надеюсь, в следующем году пропущенные голы и нереализованные моменты не будут отнимать у нас столько очков», – сказал главный тренер «Спартака».

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